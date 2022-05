Súlyos gond lehet a magyarországi klímákkal: erre sokan nem készültek fel

Beköszöntött a tavasz, egyre melegebb napoknak nézünk elébe, így hamarosan indul a klímaszezon. Megpróbálhatjuk elbliccelni a karbantartást, azonban a szakemberek szerint nem ajánlott, hiszen ezzel az egészségünket, illetve a készülékek garanciáját is kockáztatjuk. Milyen időközönként érdemes szerelőt hívni? Milyen jelei vannak a rendellenes működésnek? Vannak olyan lépései a tisztításnak, amiket házilag is el tudunk végezni? Karbantarjtó szakember válaszol a kérdésekre.

Az egészség és a garancia kéz a kézben jár

A rendszeres tisztítás egyrészt azért fontos és gyakorlatilag megkerülhetetlen lépés, mert így biztosíthatjuk a berendezés helyes működését, ezáltal pedig a belélegzett levegő minőségét. A berendezés működése során kondenzációs folyamat játszódik le, ami jó táptalaj a gombák és különböző baktériumok szaporodására, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki.

Amellett, hogy a tisztíttatással hozzájárulunk az egészségünk megőrzéséhez, azt is nagyon fontos tudni, hogy a legtöbb gyártó évi minimum egyszeri karbantartáshoz köti a termékek garanciáját, ennek elmulasztása pedig garanciavesztéssel is járhat. A klímák, vagy más néven levegő-levegő hőszivattyúk rendszeres karbantartás mellett várható élettartama minimum 8-10 év, így nem érdemes elbliccelni a feladatot

– hívta fel a figyelmet Móricz Kristóf.

Nem ajánlottak a házi praktikák, hívjunk szakembert

„A karbantartási folyamatok elvégzéséhez általában szét kell szerelni a berendezést, amelyet mindenképpen szakemberre kell bízni. Ez már csak azért is szükséges, mert garanciális berendezés esetén a karbantartási jegyzőkönyvet ki kell töltenie melyet pecséttel is igazolnia kell, mert ez a garancia feltétele” – hangsúlyozza a szakember. A karbantartás a berendezés helyes működésének megőrzésére is szolgál.

A folyamat során tisztítani kell a szűrőt, az elpárologtatót, a kondenzátort, a cseppvíz kivezetését is, illetve ellenőrizni kell az áramfelvételt is. „A karbantartás azonban nem egyezik meg a beltéri egység szűrőinek portalanításával, amit szakember segítsége nélkül, mi magunk is megtehetünk” – tette hozzá a szakértő.

Számos kihagyhatatlan lépése van a karbantartásnak

A karbantartás során a szerelő a beltéri és a kültéri egységet is kitisztítja. A beltéri egységnél a fedél felnyitása után a hőcserélő előtt lévő szűrőket kiszedi, majd vízzel kimossa, ezt követően tisztítja az elpárologtatót, amihez egy speciális klímatisztító folyadékot használ. A beltéri egységben található ventilátort is szükséges megvizsgálni, mert itt szintén előfordulhat gombás baktérium, amit többnyire annak kiszerelése után tudnak megtisztítani. A beltéri egység összeszerelése után a kültéri egységnél folytatják a munkát. A kondenzátor lamellái közül a port általában kefével, levegőkompresszorral vagy kondenzátor tisztító anyaggal szokták eltávolítani.

Hányszor kell szerelőt hívni?

A mai berendezések többségével – a hűtési opció mellett – tudunk fűteni is, ráadásul ez kifejezetten ajánlott az átmeneti időszakokban, hiszen energiát is pénzt is spórolhatunk, ha ezt a megoldást választjuk. „Ahol a klímát fűtésre is használjuk ott a “fűtési szezon” megkezdése előtt is szükséges szakemberrel karbantartani a berendezést. Ha az eszközt csak hűtésre szeretnénk használni, akkor a nyári szezon előtt szokás tisztítani a berendezéseket” – mutatott rá a szakember.

Feltűnő jelei vannak a rendellenes működésnek

Az évente ajánlott egy vagy két alkalmas karbantartáson túl is előfordulhat, hogy szerelőt kell hívnunk a készülékek rendellenes működése miatt. Ami talán a legfeltűnőbb lehet, hogy a klíma beltéri egységéből kellemetlen szag kezd áradni a működés során, de hasonlóan megnehezítheti az életünket, ha a berendezés az adott üzemmódban nem tudja létrehozni a kívánt hőmérsékletet, illetve hasonlóan zavaró lehet, ha erősödik a klímaberendezés zajszintje. Ezekben az esetekben feltétlenül keressünk fel egy szakembert, hiszen így elkerülhetjük, hogy a berendezés idő előtt használhatatlanná váljon.