Óriási hibát vét sok háziasszonyok sütés-főzés közben húsvétkor is: ebből még nagy baj is lehet

Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel, az ünnepek alkalmával pedig mint a húsvét vagy a karácsony, még több használt sütőolaj keletkezik a háztartásokban. A használt olaj gyakran végzi a lefolyókban, ami nem csak a környezetet károsítja, hanem a csővezetékeket is eldugíthatja. Az idei húsvéti sütés-főzés során is érdemes odafigyelni a használt olaj vagy zsiradék megfelelő tárolására, hiszen akár egyetlen csepp is ezer liter élővizet szennyezhet el.

Magyarországon a felhasználás során keletkező használt sütőolaj az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokban használt sütőolaj viszont rendre a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez igen káros, hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb: tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A használt sütőolaj veszélyes hulladéknak számít, biztonságos leadására lehetőség van a Mol több mint 350 töltőállomásán - hívta fel a figyelmet a vállalat annak kapcsán, hogy húsvétkor a háztartások az átlagosnál nagyobb mennyiségben használnak zsiradékot, amelyet megfelelő módon gyűjtve és leadva újra lehet hasznosítani. A Mol sütőolaj-gyűjtő programja 2011-ben indult, azóta a lakosság mintegy 3 millió liter használt sütőolajat adott le. A tájékoztatás szerint a lefolyóba vagy a szemétbe öntött használt étolaj károsítja a környezetet, összegyűjtése és feldolgozása ezért elsődleges környezeti érdek. A sütőolaj a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha az élővizekbe jut, a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egy liter sütőolaj akár 1 millió liter ivóvizet is elszennyezhet. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 40 156 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,85%), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 39 988 forintos törlesztőt (THM 7,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A Mol töltőállomásain egyszerűen, gyorsan és környezetbarát módon leadható a használt étolaj - jelezték. A közleményben ismertették: mivel háztartási mennyiségről van szó, egyszerre legfeljebb 10 liter adható le. Nem kell extrán leszűrni, a sütéskor keletkezett ételmaradvány benne maradhat, de a sütőolaj nem lehet más hulladékkal, anyaggal vagy vegyszerrel szennyezett. Leadható például használt műanyag palackban vagy befőttesüvegben, és a töltőállomásokon kérhető a kútkezelő segítsége. A leadott sütőolajat a Biofilter Zrt. gyűjti össze, és tisztítás után eljuttatja a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártatnak belőle. Ennek köszönhetően környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát termék lesz belőle, amelyet a Mol százhalombattai finomítójában használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához - közölte a vállalat.

