Emelkedő kamatok, változatlan árak: ezzel szembesül, aki most ingatlant venne, vagy eladna Magyarországon

Sorra érkeznek olyan visszajelzések, hogy a jelenlegi helyzetben inkább visszalépnek az ingatlan adás-vételtől az eladók, vevők. Ez pedig rövidtávon nagyszámú csökkenést eredményezhet a tranzakciók számában az ingatlanpiacon.

A gondolat pedig nagyon is releváns, hiszen az aktuális politikai és gazdasági helyzet rendkívül bizonytalan és kérdéses, hogy ez az állapot meddig tart ki. Az optimistább forgatókönyvek szerint belátható időn belül vége lehet a háborús helyzetnek, ugyanakkor ha a legrosszabbra gondolunk, akkor elhúzódó és súlyosabb következményeknek nézhetünk elébe - közölte a Bankmonitor.

Kivárás, hezitálás, visszalépés

Természetes tehát, hogy sokan inkább kivárnak, minthogy a jelenlegi helyzetben olyan több tízmilliós, életre szóló ügyletbe vágjanak, mint egy lakásvásárlás. Pláne, hogy azzal kapcsolatban is sok kérdés felmerülhet, hogy mennyire biztonságos most ennyi pénzt bankban tartani, hozzá tudunk-e férni, tudunk-e átutalást indítani, ha esetleg a bank nehéz helyzetbe kerül. Erre sajnos ugyanis napjainkban is van példa. A legnagyobb ingatlanhirdetési portálok is alátámasztják a tényeket: a tavaly februári adatokhoz képest idén kevesebb új ingatlan került ki a piacra, a háborús helyzet miatt pedig az eladók és a vásárlók is egyöntetűen kivárnak.

A vásárlást tervezők bizakodnak az árak csökkenését illetően, a lakáspiacra azonban a háború előtt is számtalan tényező hatott. A képlet pedig tovább bonyolódott a jelenlegi fegyveres konfliktus és a kapcsolódó szankciók miatt. Szakértők ugyanakkor legfeljebb is

csak csekély mértékű visszaesést, esetleg stagnálást jósolnak.

Természetesen minden jelentősen függ attól, hogy milyen irányba változik a válsághelyzet, mindemellett pedig ellentétesen - a lakásárak emelkedésének irányába - hat a folyamatra a tovább dráguló alapanyag- és nyersanyagár.

Bizonytalan hitelszereplők

A hiteligénylések szempontjából se tűnik fényesebbnek a helyzet. A lakáshitel igénylést tervezők is óvatosabbak, nehezebben köteleződnek el hosszú évekre. (Ez érthető, hiszen az adásvételi szerződés megkötését is sokan elhalasztják.) Ez a döntés azonban a hitelfelvételi lehetőségekre is kihathat: jó eséllyel az új kölcsönök kamata tovább emelkedik a magas infláció és az emelkedő jegybanki alapkamat miatt.

Sőt egy elhúzódó háborús helyzetben - a magas bizonytalanság miatt - az egyes pénzintézetek még a bírálati feltételeken is szigoríthatnak. A kivárás tehát logikus lépés lehet, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez a hitelfelvételi oldalon milyen következményekkel jár. Ettől függetlenül óvatosságra intünk mindenkit attól, hogy most azonnal, fejvesztve rohanjon hitelt felvenni, napjainkban egy alaposan átgondolt, megalapozott döntésnek még az eddigieknél is nagyobb létjogosultsága van.

A szomszédban dúló háborús helyzet kamatemelési környezetben érkezett, a hazai hitelkamatok emelkedése folyamatos és a jövőben sem várható kedvező változás. Emiatt az egyes ajánlatok alapos megismerése, a lehetőségek összehasonlítása még fontosabbá válik azok számára, akik mégis belevágnak a lakásvásárlás és hitelfelvétel folyamatába. Az ingatlanpiac szereplői tehát kivárnak. Azonban a konfliktushelyzet elsimulása után a vásárlók és az eladók is egyszerre robbanhatnak be újra a piacra, ez pedig a tranzakciószám dinamikus emelkedését eredményezheti.