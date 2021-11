Könnyekben tört ki Bróker Marcsi a bíróságon: ezzel védekezett hírhedt asszony

"Soha nem volt szándékom az, hogy a valós gazdasági esemény látszatát fenntartva és nem csinálva semmit várjam azt, hogy majd az újonnan jövő befektetésekből realizáljam a kifizetéseket" - mondta el az asszony. Az ügyészség szerint viszont éppen ezt tette.

Éles fordulat állt be a Bróker Marcsiként elhíresült nő ügyében: először tett vallomást a karcagi asszony a bíróságon. Elsírta magát, miközben arról beszélt, hogy senkit nem akart szándékosan megkárosítani. Az ügyészség azzal vádolja, hogy 768 embert csapott be és több mint 10 milliárd forintot sikkasztott. 10 év börtönt kaphat, ha elítélik - számolt be az RTL Klub Híradója.