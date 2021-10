Menekülnek a fővárosból a magyarok: ezekben a megyékben találják meg a legtöbben új lakóhelyüket

A budapestiek a külső kerületkbe, az ország keleti felének lakói a belsőbb régiókba költöznek - a 24.hu kielemezte az országon belüli népvándorlást.

Tavaly Magyarországon 566 ezer embernek lett új lakcíme, 14 ezerrel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. 300 ezren ideiglenesen jelentkeztek be új lakcímre, 260 ezren viszont lakóhelyet váltottak. A pandémia által előidézett válság egy növekvő tendenciát torpantott meg 2020-ban.

A 40–59 éveseket leszámítva minden korosztályban kevesebben költöztek tavaly, mint 2019-ben – ez az a korcsoport, ahol évről évre nagyobb mobilitást láthatunk. A legkevésbé a 60 felettiek váltanak lakóhelyet, 2020- ban 63 ezer ember.

Budapestre tavaly 68 ezren költöztek, és 84 ezren döntöttek úgy, elhagyják a fővárost– emiatt a város lakossága 16 ezerrel csökkent. A megyék nagy részében pozitívan alakult az el-, illetve odavándorlók egyenlege – kivétel az ország keleti része: Borsodból például 3700-zal többen mentek el, mint ahányan odaköltöztek, Szabolcsból ennél is többen, közel négyezren. Egyre vonzóbb Fejér megye, valamint a Balaton környéke: az előbbibe 2500-zal többen költöztek, mint ahányan otthagyták, míg Veszprémben 3000-el Somogyban pedig 2500-al többen laktak, mint egy évvel korábban.

Pest megyéből 77 ezren költöztek el, viszont 92 ezren be. Ebből 38 ezren Budapestről érkeztek, míg 31 ezren Pest megyén belül költöztek. Észak-Magyarországon, illetve az Alföld két régiójában továbbra is magas az elvándorlás: több ezerrel csökken a régiók lakossága minden évben. Több olyan megye is van (Vas, Zala vagy Baranya), ahol az elmúlt nyolc évben alig változott a népességszám.

Rengetegen költöztek Budapesten belül is. 2020-ban 43 ezernél több fővárosi döntött úgy, hogy a kerületén belül maradva változtat lakcímet: a legtöbben, 4662-en a XI. kerületben tettek így, míg a III. kerületben 4200-an, a XIV. kerületben pedig 3575-en. Újbudán, Óbuda-Békásmegyeren, illetve Zuglóban a lakosság 2,8-3,2 százaléka költözött tavaly a kerület egy más pontjára.Közel 58 ezer budapesti döntött úgy tavaly, hogy másik kerületbe költözik, közülük a legtöbben (4700 és 4900 fő között) a XI., a XIII. és a XIV. kerületet választották – ugyanez a három kerület volt, ahonnan a legtöbben mentek el (4300 és 4700 fő között).

Jól mutatja a külsőbb kerületbe költözés erősödő igényét a három legnépszerűbb lakóhelycsere. 820-an döntöttek úgy a XI. kerületben, hogy a szomszédos, Budapest határán lévő XXII. kerületbe költöznek.

730-an Zuglóból költöztek a szomszédos, XVI. kerületbe. 676-an pedig a XIII. kerületből Újpestre.