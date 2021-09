Érik a kazán-krach Magyarországon: ezeknek a készülékeknek vége, méregdrága lesz a csere

Egy átlagos méretű magyar családi házban a kazáncsere, kéménybéleléssel együtt akár 850 ezer - 1 millió forint is lehet. És ez még csak egy olcsóbb számítás. A pénznél azonban még nagyobb probléma lehet, ha valakinek a leghidegebb tél közepén döglik be a rendszere, ilyenkor a probléma elhárítása rengeteg időt vehet igénybe. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az új, kondenzációs kazán-beszerelések mekkora gondot okozhatnak a társasházakban.

Bár a szeptember eleji időjárás még igencsak nyárias, a jogszabály szerint szeptember 15-től hivatalosan is kezdetét veszi a fűtési időszak Magyarországon. Ez azért fontos, mert a lapunknak nyilatkozó szakember szerint: gyakorlatilag a következő hetek lesznek az utolsó utáni időszak arra, hogy még viszonylag zökkenőmentesen lehessen kazánellenőrzést, javítást, cserét eszközölni az igazi fűtési időszak berobbanása előtt.

A Pénzcentrum Versits Tamással, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének (MGVE) elnökével beszélgetett a hazai kazán-állapotokról; a téli csúcskor történő nehézségekről, az ErP, azaz a kondenzációs kazánok okozta nehézségekről; illetve arról is mennyibe kerül manapság egy átlagos kazánvizsgálat, kazáncsere.

Kazáncsere, kazánjavítás a pandémia árnyékában

A COVID-járvánnyal kapcsolatos szélesebb körű piaci hatások egyik legkézzelfoghatóbb jelensége, hogy alapanyaghiány miatt, bizonyos beszállítók nem tudják teljesíteni kötelezettségeiket. Ezt egyértelműen szállítási problémák okozzák, amik odáig fajulhatnak, hogyha valakinek gyorsan kellene bizonyos termék, nem biztos, hogy elérhető lesz számára.

Ha tehát például egy korábban észlelt műszaki probléma az odázás miatt nem lett orvosolva, akkor a tulajdonos által vágyott gyors beavatkozás nem mindig jön létre mostanság. Ez persze nem minden esetben van így, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos előfordulnak ilyen esetek

- emelte kis Verstis Tamás. A szakember ezen felül arról is beszélt, hogy a készlethiányokon túl a munkaerőhiány is óriási problémája a szektornak. Jó és megbízható szerelő ugyanis kevés van, közülük ráadásul sokan több mint egy évre le vannak kötve. És akik nem, azoknál is több hónapos előjegyzések lehetnek. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy nagyon gyors, akut probléma javítása egyszerűen az időzavar miatt nem vitelezhető ki azonnal.

Az MGVE vezetője azt is kiemelte, hogy legtöbbször nem is magával a szerelési munkálatokkal van a baj, hanem azzal, hogy azok jogilag minden tekintetben megfelelően legyenek elvégezve. Rengeteg információ van ugyanis, amivel a tulajdonosnak, de még a gázszerelőnek is tisztában kell lennie ahhoz, hogy szakszerű és törvényes munka keretében történjenek a javítások, kazáncserék.

Az ErP-mizéria

Érdemes tudni, hogy bár az ErP rendeletek, azaz az új, kondenzációs kazánokra vonatkozó szabályozás már 2015-ben élesedett, a türelmi idők 2018 őszéig kitartottak. Azóta, azaz három éve azonban már csak ilyen kazánokat lehet beszerelni magyar ingatlanokba. Ez korábban óriási gondokat okozott, ha máshol nem, azokban a társasházakban mindenképpen, ahol a gyűjtőkémények nem voltak alkalmasak ezeknek az új készülékeknek a befogadására (de erről majd később).

Mostanra azonban Versits Tamás szerint mind a lakosság, mind pedig a szakma megtanult együtt élni a szabályozással. „Harmadik esztendeje élünk ebben a rendszerbe, azt mondhatom, mára mindenki megszokta, az utóbbi időben ráadásul már nem is találkoztam kirívó esetekkel az új szabályozás kapcsán. Szerintem az ErP-kérdés végre nyugvópontra került” – vélekedett az okleveles épületgépész mérnök.

A szakember a témával kapcsolatban beszélt arról is, hogy gyakorlatilag mára már a magyar kéményrendszer-gyártök is felnőttek a feladathoz, még a társasházi gyűjtőkények esetében is, aminek az lett az eredménye, hogy ezek most már jogszabályilag is átalakíthatók úgy, hogy senkinek nem kell trükköznie.

Míg tehát az ErP-szabályozások bevezetésekor a társasházak túlnyomó része nem rendelkezett olyan kéményekkel, amik ezeket az új készülékeket be tudták volna fogadni, mostanra a szakember hangsúlyozottan érzésre, és nem statisztikákra hivatkozva azt mondja, hogy a gyűjtőkémények folyamatos megújuláson esnek át.

Mi történik, ha beüt a kazán-krach?

A szervezetek, illetve a szakember soha nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy a kazán-karbantartási műveleteket, javításokat, cseréket a tulajdonosok mindig a nyári hónapokban végeztessék el. Sok szakember ugyanis szeptembertől annyira leterheltté válik, hogy karbantartási munkálatokat már nem is vállalnak.

Versits Tamás szerint már most átlagosan 2-3 hetes várólisták vannak Budapesten, ami a tél felé haladva csak egyre rosszabb lesz. A szakember szerint egyébként éppen most, kb. október közepéig van az utolsó utáni pillanat azok számára, akiknek még a fűtési szezon előtt érdemes lenne megnézetniük a készülékeiket.

Augusztus 20-a után jött egy kis hideg, ami olyan szinten bolydította fel a piacot, hogy mindenki azonnal akart mindent. Elég komoly feszültségek is alakultak szakmán belül, ezeket simította el valamelyest a kellemesebb, őszi meleg, ami az elmúlt évek trendjei alapján most is kitarthat október közepéig. Akik tehát eddig halogatták, azok használják ki ezt a jó időt, és ne hagyják a kazánproblémáikat október végére, novemberre mert az már problémás lehet

- fogalmazott az MGVE elnöke, aki beszélt a szervizelési árakról is. Ezek nagyságrendileg, akárcsak az elmúlt években, maradtak a 20-30 ezer forintos kategóriában (kiszállási díjtól függően). Maximum egy 5-8 százalékos drágulás érhető tetten ebben a szegmensben.

Ennél azonban brutálisabb áremelkedésekre számíthatnak azok, akik a korábban már említett alapanyagár-változás áldozatául esnek. Versits Tamás szerint ugyanis az egyik legfontosabb alapanyag, az acél és az abból készülő termékek árai 30-50 százalékos dráguláson mentek keresztül,

amiknek az érvényesítése néhol már tetten is érhető a magyar piacon.

Mennyi az annyi, ha a kazánról van szó?

A szakember szerint a gépészetben szerinte pont az a fantasztikus, hogy nincs két egyforma rendszer, ezért előre, látatlanba szinte lehetetlen megmondani, hogy egy-egy kisebb-nagyobb átalakítás mennyibe kerül. Már csak azért sem lehetséges ez, mert ha beüt a legrosszabb, azaz cserélni kell a kazánt, akkor egyáltalán nem biztos, hogy elég csak a kazánt cserélni, gyakran annak rengeteg perifériáját is érinti a csere, ami igencsak megdobhatja az amúgy sem alacsony árakat.

Az biztos, hogy Magyarországon a kazánértékesítés gerincét 300-500 ezer forintos készülékek alkotják.

Ám ez még csak a készülékek ára, ha hozzáveszünk például egy kb. 90 négyzetméteres lakóháznak mondjuk a 8-10 méteres kéményét, amit át kell alakítanunk az új kazánhoz, akkor anyagostul, munkadíjjal, esetleges kőművesmunkákkal még 200-250 ezer forintot rá kell számolni a vállalásra. Mindezzel együtt már látható, hogy egy teljes cseremunkálat

850 ezer – 1 millió forint is lehet, és ezek még az olcsóbb kazáncserék közé tartoznak, számlával (!), munkadíjjal.

Versits Tamás szerint ökölszabály a szakmában az, hogy minél elhanyagoltabb egy készülék, annál magasabbra rúgnak majd a javítási, cserélési költségek. Arról nem is beszélve, hogy ha jó munkát akar az ember, akkor csak és kizárólag megfelelő minősítésű, szakképesített szerelővel tudja ezeket megcsináltatni. Másképp ugyanis nem él a garancia (szavatosság) a készülékre. Úgyhogy a szakértő egyértelműen figyelmezteti a lakosságot, hogy egy több százezer forintos gépet nem éri meg valamilyen buhera keretében szereltetni, mert akkor könnyen ugorhat a három éves jótállás.

Társasházakban is brutális lehet a baj

Ahogy azt a korábbiakban már kifejtettek, az utóbbi években társasházi szinten is beindultak a cserék, modernizálódnak a kémények és a berendezések. De hogy miért problémás a gyűjtőkéményes, társasházi rendszer? Azért, mert ha valakinek egy soron, szakmai nyelven „strangon” elromlik a kazánja, és az javíthatatlan lesz, akkor, ha régi kéményrendszer van a házban (a legtöbb helyen még mindig ilyen van), akkor, ha új, ErP készüléket vásárol, az nem lesz behelyezhető a kéménybe. A kéményt ugyanis ilyen esetben az egész soron alkalmassá kell tenni az új készülékek befogadására, ehhez pedig lakói konszenzusra van szükség.

Mindenképpen azt javaslom, hogy aki ilyen cipőben jár, hogy javíthatatlanná vált a régi készüléke, ne kövesse el azt az elvtelenséget, hogy ő maga vásárol oda egy készüléket úgy, hogy arról nem értesíti a közös képviselőt, lakótársait. Ezzel ugyanis sok problémát vehet a nyakába a tulajdonos. Sőt, az egész gyűjtőkéményt labilissá tudja tenni, ami odáig vezethet, hogy a soron elromlanak a berendezések, leáll a rendszer

- hívta fel mindenki figyelmét Versits Tamás. A szakember kiemelte azt is, hogy a lakástulajdonosok saját szakállukra nem végezhetnek új installációt a kéményen, hiszen az a ház tulajdona. Legrosszabb esetben, ha több lakó előzetesen már elvégezetett valamilyen buhera-cserét, akkor egy olyan láncreakció is beindulhat, ami az egész strangot tönkrevághatja. Ezt pedig nem éri meg kockáztatni.

Ma már létezik olyan kéményfelújítási rendszer, amiben vegyes üzemű készülékeket is működésre lehet bírni. Ezekben maradhatnak hagyományos gépek, és kondenzációsokat is be lehet szereltetni. Csupán egy hozzáértő mérnökre van szükség, aki megvizsgálja az adottságokat, és elmondja, milyen termékekkel lehet ezt kivételezni úgy, hogy az a jogszabályoknak is megfeleljen. A partizánakcióktól tehát még egyszer óva intenék mindenkit

- nyomatékosított az MGVE elnöke, aki nem győzte hangsúlyozni, a kazánproblémákat bár komolyan kell venni, a helyzet sosem kilátástalan. Műszaki megoldás mindenre van, csak fegyelmezetten és konszenzussal kell eljárni ezekben az ügyekben.