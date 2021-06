Épphogy kilábalt a hitelcsapdából: megint nagy bajban a legendás magyar énekesnő

Alighogy kilábalt a devizahiteléből, újabb csapás érte Pál Évát, a Neoton egykori énekesnőjét. Mint kiderült, kontárokkal újíttatta fel házát, így a legtöbb munkálatot újra kell kezdeni. Ez többmilliós pluszköltséget jelent.

Alighogy megmenekült a devizahitel okozta hajléktalanságtól Pál Éva, most egy kontár mesterember munkája miatt újra sokmilliós adósságba sodródik. A Blikk emlékeztet, hogy a Neoton egykori énekesnője devizahitel miatt került nagy bajba pár évvel korábban, kálváriája szerencsésen megoldódott: beköltözhetett egy szerény, felújításra szoruló csepeli házba, és már a hiteltörlesztés miatt sem voltak rémálmai. A ház sok munkát adott, de az énekesnőnek maradt annyi tartaléka, ami elég volt a legalapvetőbb felújításokra.

Ám kiderült, hogy a kivitelező elég silány munkát végzett: nem kültéri, hanem beltéri csatornacsövet fektetett le a kertben, ráadásul nem is az előírt egyméteres mélységben, hanem mindössze 30 centire a felszíntől. Egy autó súlya alatt el is repedt a vezeték, az egészet újra kellett építeni. A cirkófűtés is elromlott, mert nem mosták át a munkások felszerelés előtt a radiátorokat. Majd víz kezdett csöpögni több helyen a falból.

Meg is találtuk a szivárgást, a szerelő valamit bütykölt rajta, de valahol máshol mindig újra előjött a probléma. Ahol ezelőtt laktam, 15 évig nem volt bajom a fűtéssel, ide viszont fél év után hetente visszajárt a szerelő. Megmutattam két másik független szakembernek a házat, és sajnos igazam lett. A mesteremberek a fejüket fogták, mert a cső a falban túl vékony, nem ide való, amíg ki nem cseréltetem, nem lesz rendben a fűtés. Most vetethetem le a gyönyörű új csempémet, újra lehet festeni is, gyakorlatilag kezdhetem elölről a felújítást

– panaszolta Éva, aki elismerte, hogy hibázott abban, hogy spórolni akart, és nem írtak részletes szerződést a kivitelezővel.

Most már tudom, ezen nem szabad spórolni. Papírok nélkül nem követelhetem a bíróságon a kár megtérítését. Azt már semmiképp sem engedem, hogy újra az a kivitelező nyúljon a házhoz, aki így elrontotta. Tanuljanak mások a káromból, szerződés és számla a legfontosabb. Ami olcsóbbnak tűnik, hosszú távon az lesz a drágább. Nekem mindenesetre legalább kétmillió forinttal, ennyibe fog kerülni a hibák kijavítása

- összegezte a Neoton egykori énekesnője.