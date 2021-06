Átlagosan ennyibe kerül most egy albérlet : éledezik a piac, vége a jó világnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Májusban folytatódott a budapesti albérletpiac élénkülése: tovább emelkedtek a kiadó ingatlanok árai, és növekedett a bérlőktől kért kaució összege is. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a járványból történő kilábalást követő növekedést egyes körzetekben lassíthatja, hogy idén több mint hatezer új építésű lakást adnak át a fővárosban. Ezek az ingatlanok pedig akár kínálati sokkot is okozhatnak az adott környéken a koronavírus-járvány miatt amúgy még jelenleg is túlkínálati piacon.

A járványhelyzet kedvező alakulása és a további nyitás a budapesti albérletpiacon is érezteti hatását: májusban további bérleti díjnövekedés volt tapasztalható a kínálati oldalon. Az átlagos kínálati ár elérte a 144 ezer forintot, ami az őszi második hullám előtti szint – derül ki a Rentingo.com közösségi albérletkereső platform legfrissebb elemzéséből. Ebbe a trendbe illeszkedik, hogy a március-áprilisi 20 körüliről 14 százalékra csökkent azoknak a bérbeadóknak az aránya, akik egyhavi kaucióval is megelégednek. Jól látható ugyanakkor, hogy a piac csak lassan épül vissza, hiszen a jelenlegi kínálati átlagárak még mindig jelentősen elmaradnak a tavaly év eleji közel 170 ezer forintig emelkedő csúcsoktól, illetve összességében a 155 ezer forintos múlt évi kínálati átlagtól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Miközben a koronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengését követően óvatos albérletpiaci visszaépülés figyelhető meg, arra is felhívják a figyelmet, hogy az emelkedő trendet bizonyos körzetekben tovább lassíthatja az új építésű lakások idei átadása. A következő hónapokban ugyanis egyes budapesti körzetekben több nagy ingatlanfejlesztési projekt is befejeződik. A XIII., a IX. és a XI. kerületben összesen több ezer új építésű lakás készül el, amelyeknek becslések szerint 40 százalékát befektetési céllal vásárolják a tulajdonosok. A friss projektek révén hirtelen sok hasonló méretű és minőségű lakás kerül az albérletpiacra egy adott körzetben, és az így keletkező kínálati sokk miatt tovább élesedhet a verseny a bérbeadók között. Így nem csak az albérletárat kell reálisan meghatározniuk, hanem jóval több időt és energiát kell fordítaniuk a megfelelő bérlő megtalálására. Habár a cég év eleji előrejelzése szerint a nyárig átadott lakások a fővárosban már nem csökkentik tovább az átlagos albérletárakat, a fenti tendencia azt idézheti elő, hogy amelyik bérbeadó későn és lassan reagál, akár komoly engedményre kényszerülhet. Tehát azok, akik elsők között készítik fel lakásukat kiadásra, magasabb bérleti díjat kérhetnek, és hamarabb adhatják ki ingatlanjukat. A közösségi albérletkereső platform szerint az előnyös bérleti díjon történő kiadás gyakran azért hiúsul meg, mert a bérbeadó nem piaci alapon gondolkodik a lakáskiadásról. Azon túl, hogy sokan még mindig nem megfelelő fotókkal és részletes leírással hirdetik a lakásokat, a bérleti díjat is gyakran hibásan állapítják meg. A reális ár kalkulálásához nem elég a budapesti vagy a kerületi viszonyokat ismerni, mert egy kerületen belül is hatalmas különbségek alakulhatnak ki. 4 tényezőt befolyásolja egy adott területnek a négyzetméterre vetített átlagos bérleti díjait: Városközponttól való távolság Közlekedési kapcsolatok, elsősorban a kötöttpályás közlekedés elérhetősége Az adott terület bérlakás állományának nagysága és összetétele A környezet élhetősége, zöldfelületek aránya A folyamatosan albérletpiacra kerülő új lakások miatt a bérleti díj a IX. és XI. kerület egyes részein például ma már 3400 Ft/m2 körül mozog, sőt a XIII. kerület azon körzeteiben a 3500 Ft/ m2 -t is eléri, ahol idén szintén több száz új építésű lakás kerül átadásra. A bérbeadók a bérleti díj reális megállapításához nemcsak a hirdetési felületekről gyűjthetnek információt, hanem az alberletkalkulator.hu részletes interaktív albérlettérképen is felmérhetik a piaci viszonyokat.

