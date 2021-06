Óriási kertfelújítási dömping indulhat a következő egy évben: ezt a munkát végezné el a legtöbb magyar

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kerttel, udvarral rendelkezők közel 60 százaléka gondolkodik azon, vagy már döntött is arról, hogy egy éven belül komolyabb felújításba kezd a ház körül – derül ki egy friss, reprezentatív kutatásából. Érdemi kör ehhez az állami otthonfelújítási támogatást is igénybe venné, bár a válaszadók döntő része előtt nem volt világos, hogy az állami segítség a házkörüli munkákhoz is felhasználható. A kutatás adatai alapján a legtöbben otthonuk kerítését szeretnék rendbe tenni.

A kerttel, udvarral vagy terasszal rendelkező ingatlantulajdonosok közel 60 százalékánál napirenden van, hogy komolyabb felújításba kezdjenek a következő egy évben – derült ki a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft., reprezentatív felméréséből. A válaszadók több, mint ötöde (22%) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és 36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A területi megoszlást illetően az látszik, hogy a legnagyobb felújítási szándék a kistelepüléseken, falvakban tapasztalható. Itt minden negyedik válaszadó (26%) már egészen biztos abban, hogy csinosítja a háza körüli területeket a következő 12 hónapban. Ahogy haladunk a nagyobb városok felé, ez az arány úgy csökken: Budapesten már csupán 10 százalék volt a pozitív válasz. Állami támogatással nagyobb felújítást terveznek A megkérdezettek igen nagy része, 80 százaléka számára nem volt ismert, hogy az idén indított, 50 százalékos otthonfelújítási támogatást kert, udvar vagy terasz rendbetételéhez is igénybe lehet venni. Akik már viszont döntöttek a felújításról jártasabbnak tűnnek ebben a kérdésben. A ház körüli munkákat tervezők 15 százaléka ugyanis egészen biztos benne, hogy a rekonstrukciós munkákhoz, térkővásárláshoz igénybe veszi az állami segítséget, további 45 százalék még megfontolja ezt a lehetőséget. Sokan viszont a terveiket illetően roppant határozottak, hiszen a ház körüli felújítást tervezők csaknem kétharmada (64%) állami támogatás nélkül is biztosan belevág a munkákba. Azok, akik szeretnék igénybe venni az állami segítséget, jellemzően nagyobb értékű munkákat terveznek, vagy a többiekhez képest nagyobb területet szeretnének felújítani. Azok körében, akik tudnak arról, hogy a támogatás ilyen célra is felhasználható és ezt szeretnék is kihasználni, az átlagos a felújítási érték 640 000 forintra tehető. Ezzel szemben az átlagos büdzsé 460 000 forint azok körében, akik előtt ez a lehetőség nem volt ismert, vagy nem kívánják igénybe venni azt. Összességében a legtöbben (71%) félmillió forintnál kevesebb összeget szánnak a házkörüli rekonstrukcióra, míg a felújítást tervezők ötöde (20%) fél- és egymillió forint közötti forrást tervez erre a célra fordítani. Ezen felüli kör ennél is többet kíván a háza körüli munkákra, költeni. Kerítést szépítenének és növényt telepítenének a legtöbben Két terület van, ami kiemelkedik a megcélzott rekonstrukciók közül. A terveiket biztosan megvalósítók csaknem fele (48%) a kerítését hozná rendbe. Ez jellemzően nagyobb kiadás, így ehhez bizonyosan többen vennének igénybe állami támogatást is. Hasonló kör (48%) növényt vagy füvet telepítene. A válaszadók negyede (25%) a járdát újítaná meg. Két terület van, ami kiemelkedik a megcélzott rekonstrukciók közül. A terveiket biztosan megvalósítók csaknem fele (48%) a kerítését hozná rendbe. Ez jellemzően nagyobb kiadás, így ehhez bizonyosan többen vennének igénybe állami támogatást is. Hasonló kör (48%) növényt vagy füvet telepítene. A válaszadók negyede (25%) a járdát újítaná meg. (x) Nem csak az ár, már a minőség is fontos A válaszok nagyon határozottan utalnak arra, hogy a kertfelújításon gondolkodók roppant tudatosan döntenek, nagyon megnézik mit, például milyen térkövet, kerítéselemet is kapnak a pénzükért. Az ingatlantulajdonosok körében ugyanis a felhasználandó alapanyagok kiválasztásánál messze a legnyomósabb érv (71%) a kedvező ár-érték arány. Ezek alapján az bizonyos, hogy a munkák megkezdése előtt komoly kutatásokat, információgyűjtést folytatnak az emberek, s a gyártók, forgalmazók oldalán alaposan áttekintik a lehetőségeiket. Az adatok szerint, ha ráakadnak a megfelelő termékre, hajlandóak a magasabb árat is kifizetni, ám láthatóan elvárják, hogy ezért megfelelő minőséget kapjanak. Ezt támasztja alá, hogy a felújítók közel 60 százaléka mindenképpen fontosnak tartja, hogy a munkához kiválasztott termék illeszkedjen a ház, kert, udvar jelenlegi megoldásaihoz. A valódi árkérdés – vagyis mennyibe is kerül a kiválasztott alapanyag –, pedig csak ezt követően (40%), a harmadik helyen kerül elő. Érezhetően növekszik az igény a lakosság körében, hogy a háztáji kertek is szépek, vonzóak legyenek. Egyre többen hajlandóak erre áldozni is. A vírushelyzetben tapasztalt növekvő felújítási kedv nem lankad, és nem csak a lakásokon belüli munkákra korlátozódik. A jobb időjárás beköszöntével egyre többen a kertet, udvart is szeretnék rendbe tenni – mondják a Semmelrock Kft. szakértői. A kutatás eredményei alapján minden tizedik emberre igaz, hogy kivitelezők, kereskedők ajánlásait figyelembe veszi. Mindez annak tükrében meglepőnek mondható, hogy a területen dolgozó cégek mellett már számos olyan gyártó is fellelhető, amelyik az érdeklődők számára ingyenes mennyiségszámítást, sőt, látványtervet is készít a megálmodott kertről.

Címlapkép: Getty Images

