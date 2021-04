Újabb fontos infó a nyitásról: a lakodalmakat, esküvőket érinti

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A jogszabály értelmében még 4 millió beoltott után is marad a rendezvények tilalma, az esküvők résztvevőinek korlátja és a családi rendezvények létszámkorlátja. A teraszok már kinyitottak, és oltott vendégeket hamarosan az éttermek belső terében is lehet fogadni - de a hétvégétől látogathatók lesznek többek között a színházak, a tánc- és zeneművészeti előadások, a cirkuszok, a mozik, az uszodák, a közfürdők, a könyvtárak, az edző- és fitnesztermek, a kalandparkok, a sportesemények, de kinyitnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is. A lakodalmakat viszont nagyon szűk körben lehet csak megtartani. Ezek feloldására az újraindítás egy újabb fokozatában kerülhet sor.

A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis családi és magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve polgári szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a házasulók szülei, nagyszülei, testvérei valamint gyermekei vehetnek részt. A temetésékesen maximum 50 fő vehet részt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Viszont a a Kormányzati Tájékoztatási Központ arra a kérdésre, hogy ha elérjük a nyitás következő fokozatát, vagyis ha már 4 millió embert beoltottak Magyarországon, akkor lehet-e majd az esküvők után lakodalmat tartani, azt válaszolta az ATV Híradójának: 4 millió beoltott után is marad a rendezvények tilalma, az esküvők résztvevőinek korlátja és a családi rendezvények létszámkorlátja. Ezek feloldására az újraindítás egy újabb fokozatában kerülhet sor. Arról még nem esett szó, mi lehet a következő lépcső. Ha az eddigi sormintát folytatja a kormány, akkor 4,5 millió beoltott esetén lehet újabb nyitás. A legutolsó tájékoztatás szerint a regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és a beoltottak jelenleg 3 774 221-en vannak (közülük 1 773 900-an már a második oltást is megkapták). EZ IS ÉRDEKELHET Lemondanak az állami ingyenmilliókról ezek a fiatalok: ha nem sietnek, végleg lecsúszhatnak A hitelszerződést legkésőbb 2022.12.31-ig meg kell kötni, ezért sokan kifuthatnak, vagy már ki is futottak az időből.

Címlapkép: Getty Images

