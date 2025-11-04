November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Kompetenciamérés 2025: így alakultak az idei kompetencia eredmények a diákok körében
A 2025-ös digitális országos kompetenciamérés eredményei javultak a legtöbb évfolyamon az előző évihez képest, különösen matematikából a 7. és 11. évfolyamon, valamint szövegértésből a 7. és 9. évfolyamon - írja a Népszava.
Az Oktatási Hivatal (OH) hétfői közleménye szerint a kompetenciamérés tesztjeit idén 3049 intézmény több mint 584 ezer tanulója töltötte ki március 24. és június 30. között. A mérés kiterjedt szövegértésre, matematikára, természettudományra, idegen nyelvekre, digitális kultúrára és történelemre, évfolyamonként eltérő összetételben.
Szövegértésből a legnagyobb javulást a 7. és 9. évfolyamosok érték el: a hetedikesek 58 ponttal többet (1538 pont), a kilencedikesek 41 ponttal többet (1669 pont) szereztek, mint 2024-ben. Ezzel szemben a 4. és 5. évfolyamosok eredménye 32, illetve 31 ponttal csökkent, amit az OH a tesztdizájn változásával magyarázott.
Matematikából a 7. évfolyam 42 ponttal, a 11. évfolyam pedig 49 ponttal teljesített jobban az előző évhez képest. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a javulások a 2024-es jelentős visszaesést követték: a 11. osztályosok tavaly 46 ponttal szereztek kevesebbet, mint 2023-ban, így az idei javulás valójában csak 3 pontos előrelépést jelent a 2023-as szinthez képest. Hasonlóan a 7. évfolyam esetében is csak 4 pontos a tényleges javulás 2023-hoz viszonyítva.
A középiskolákba felvételiző 8. évfolyamosok eredményei csak kismértékben javultak: matematikából 15 ponttal, szövegértésből 20 ponttal teljesítettek jobban, mint az előző évi nyolcadikosok.
Korábban a kormány tervezte, hogy a kompetenciamérés eredményeit osztályzatokká alakítja, amelyek a középiskolai felvételibe is beszámítottak volna, de a szülők többségének elutasítása miatt ez nem valósult meg.
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az osztályozás kötelező bevezetéséről továbbra sem született döntés, bár az iskolák saját hatáskörben adhatnak tantárgyi osztályzatot a mérési eredményekre.
