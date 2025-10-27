Sorozatnézésből nyelvtanulás – eredményt hirdettek az OTP Junior Piacralépők műsorában

Sok fiatal fejében születnek olyan vállalkozási elképzelések, amelyek üzletileg is megállnák a helyüket, azonban a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése a kreativitáson kívül már teljesen más kompetenciákat kívánnak. Az OTP Junior Piacralépők műsor ezt a célt támogatta azzal, hogy mentorok és tapasztalt zsűritagok segítették a kezdő vállalkozókat. A 10 millió forintos fődíjat végül Bogyó Sándor, a nyelvtanulást filmélménnyel összekötő Wordy alapítója nyerte.

Az OTP Bank 2025 júniusában indította útjára az OTP Junior Piacralépők című vállalkozói versenyt és műsort, amely a fiatal vállalkozókat segítette abban, hogy ötleteikből valódi vállalkozást építhessenek.

A tíz induló fiatal vállalkozás közül három – Wordy, Rucicis és Parton Tali – került be a nyári mentorprogramba, ahol mentorok és 3 millió forintos kezdőtőke segítségével dolgozhatott céljai elérésén, miközben a nézők is betekintést nyerhettek a vállalkozásindítás kihívásaiba, lehetőségeibe és tanulságaiba. A mentorok között volt Cserháti-Herold Janka (Hormonmentes.hu), Wettstein Albert (Munch) és Tóth Simon (Simon’s Burger). Közülük egy háromtagú zsűri - Fördős Zé (Street Kitchen), Gerendai Károly (Sziget, gasztro vállalkozások) és Dancsné Engler Bernadett (OTP Bank) – választotta ki a győztest.

Moziélményből nyelvtudás

A fődíjat Bogyó Sándor applikációja, a Wordy nyerte, amelynek célja, hogy a filmnézést és sorozatfogyasztást aktív nyelvtanulási élménnyé alakítsa.

A Wordy alkalmazás szinkronizálja a filmek és sorozatok feliratait, így a felhasználók azonnal láthatják az idegen nyelvű szöveget az anyanyelvi megfelelővel együtt. Az ismeretlen szavak lefordíthatók és elmenthetők, így a tanulás és a szórakozás egyszerre válik élménnyé. A 10 millió forintos fődíjat a nyertes brandépítésre, marketingre és a nemzetközi piacra lépés előkészítésére fordítja.