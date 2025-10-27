2025. október 27. hétfő Szabina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Attentive millennial male manager employee busy at telework at quarantine time study documents in corporate network from home pc. Concentrated young man specialist doing remote computer work on laptop
Oktatás

Sorozatnézésből nyelvtanulás – eredményt hirdettek az OTP Junior Piacralépők műsorában

Pénzcentrum
2025. október 27. 15:00

Sok fiatal fejében születnek olyan vállalkozási elképzelések, amelyek üzletileg is megállnák a helyüket, azonban a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése a kreativitáson kívül már teljesen más kompetenciákat kívánnak. Az OTP Junior Piacralépők műsor ezt a célt támogatta azzal, hogy mentorok és tapasztalt zsűritagok segítették a kezdő vállalkozókat. A 10 millió forintos fődíjat végül Bogyó Sándor, a nyelvtanulást filmélménnyel összekötő Wordy alapítója nyerte.

Az OTP Bank 2025 júniusában indította útjára az OTP Junior Piacralépők című vállalkozói versenyt és műsort, amely a fiatal vállalkozókat segítette abban, hogy ötleteikből valódi vállalkozást építhessenek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tíz induló fiatal vállalkozás közül három – Wordy, Rucicis és Parton Tali – került be a nyári mentorprogramba, ahol mentorok és 3 millió forintos kezdőtőke segítségével dolgozhatott céljai elérésén, miközben a nézők is betekintést nyerhettek a vállalkozásindítás kihívásaiba, lehetőségeibe és tanulságaiba. A mentorok között volt Cserháti-Herold Janka (Hormonmentes.hu), Wettstein Albert (Munch) és Tóth Simon (Simon’s Burger). Közülük egy háromtagú zsűri - Fördős Zé (Street Kitchen), Gerendai Károly (Sziget, gasztro vállalkozások) és Dancsné Engler Bernadett (OTP Bank) – választotta ki a győztest. 

Moziélményből nyelvtudás

A fődíjat Bogyó Sándor applikációja, a Wordy nyerte, amelynek célja, hogy a filmnézést és sorozatfogyasztást aktív nyelvtanulási élménnyé alakítsa.

A Wordy alkalmazás szinkronizálja a filmek és sorozatok feliratait, így a felhasználók azonnal láthatják az idegen nyelvű szöveget az anyanyelvi megfelelővel együtt. Az ismeretlen szavak lefordíthatók és elmenthetők, így a tanulás és a szórakozás egyszerre válik élménnyé. A 10 millió forintos fődíjat a nyertes brandépítésre, marketingre és a nemzetközi piacra lépés előkészítésére fordítja.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #oktatás #nyelvtanulás #díj #fiatalok #startup #otp bank #mentorálás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:59
15:52
15:45
15:33
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2
2 hete
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
3
3 hónapja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
4
2 hónapja
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
5
2 hónapja
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 15:59
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. október 27. 15:28
Komoly vizsgálat volt a Dunán: rengeteg ilyen halat találtak a folyóban