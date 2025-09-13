Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/37. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 37. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 37. játékhéten, pénteken:
7, 22, 24, 33, 45; 4, 12.
A legmagasabb magyar nyeremény a II. nyerőosztályban született: 1 szerencsés hazai játékos kb. 203 194 026 forintot vihet haza az 5+1 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 16 799 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel telitalálat nem volt,
a következő, 38. heti sorsoláson, kedden már 116 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 45,5 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 288 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?
A közel egy évtizeden át tartó, átlagosan 10%-os éves növekedés után a szektor tavaly visszaesett.
Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének.
A Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint ezek a legjobb brunch- és reggelizőhelyek 2025-ben.
Teljes holdfogyatkozás várható szeptember 7-én, amikor a Hold vöröses színben lesz látható a keleti égbolton, miközben áthalad a Föld árnyékán.
Újabb műsorkészítési támogatások odaítéléséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
A SkyShowtime újdonságok érkezését jelentette be, amelyek az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez fűződnek.
Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!
Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott.
Részleges napfogyatkozás is lesz, viszont ez Magyarországról nem látható.
A hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Na, vajon elvitte valaki a 770 millió forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet az ország középső részére zivatarok, északon pedig felhőszakadás miatt. A jelenlegi viharos időjárást az Erin hurrikán maradványa okozza.
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.