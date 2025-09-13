2025. szeptember 13. szombat Kornél
Boldog fiatal nő kezében euró készpénz
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor

2025. szeptember 13. 09:00

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/37. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé. 

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 37. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 37. játékhéten, pénteken:

7, 22, 24, 33, 45; 4, 12.

A legmagasabb magyar nyeremény a II. nyerőosztályban született: 1 szerencsés hazai játékos kb. 203 194 026 forintot vihet haza az 5+1 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 16 799 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel telitalálat nem volt,

a következő, 38. heti sorsoláson, kedden már 116 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 45,5 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 288 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
Eurojackpot adózás 2025: ennyi adó fizetendő a nyeremény után
Mik az Eurojackpot adózás szabályai Magyarországon? Mennyi az Eurojackpot nyeremény forintban és mennyi a különbség a bruttó nyeremény és az Eurojackpot nettó nyeremény között?

Címlapkép: Getty Images
