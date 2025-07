Ki fog itt tanítani? Alig kétezren jelentkeztek osztatlan tanári képzésre, egyre rosszabb a létszám

Majdnem 15 ezer pedagógus készül a nyugdíjra, ehhez képest osztatlan tanárképzésre mindössze alig kétezer felvételiző jutott be a tavaszi eljárásban.

Mindössze alig kétezren jelentkeztek és jutottak be osztatlan tanárképzésre, ami még mindig több a tavalyinál, de mivel itt az általános- és középiskolai tanárokat képzik, a szám igencsak kevés - erről ír a Népszava.

A lapnak az Oktatási Hivatal küldött adatokat, amelyből kiderült, hogy valamilyen pedagógusképzési szakra összesen 14 ezernél több felvételiző jutott be a tavaszi felvételi eljárásban. Figyelembe véve azonban, hogy a következő években várhatóan 14 ezer pedagógus megy el nyugdíjba (a Nők40 nyugdíjkedvezményt igénybe vevők ebben még benne sincsenek), a helyzet minimum aggasztó.

A pedagógusképzésre felvettek száma azért is érdekes, mert több helyen egészen alacsony pontszámokkal is be lehetett kerülni a képzésbe. A Debreceni Egyetemen például nappali, ösztöndíjas magyar-történelem tanári szakra az 500-ból 232 pont is elégséges volt, Pécsen 233, Szegeden 308 pont kellett ehhez.