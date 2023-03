Őrült sokan jelentkeztek ezekre az egyetemi szakokra: tudnak valamit?

Töretlen az üzleti képzések népszerűsége. A tavalyi évhez képest 23 százalékkal nőtt a Budapesti Gazdasági Egyetemre (BGE) jelentkezők száma az Oktatási Hivatal által kiadott adatok alapján. Ezzel a BGE 2023-ban a jelentkezői összlétszámot tekintve az országos lista negyedik helyén végzett, egy hellyel előrébb, mint tavaly. Az egyetem mindhárom kara az ország 10 legnépszerűbb kara között szerepel, a Pénzügyi és Számviteli Kar pedig továbbra is a legnépszerűbb egyetemi kar hazánkban. Még a tavalyinál is több mesterszakos jelentkező jelölte meg elsődleges felvételi preferenciaként a BGE-t, és az országos átlagánál nagyobb mértékben nőtt az angol nyelvű képzésekre jelentkezők száma.

Az intézményekre lebontott adatokból jól látszik, hogy leginkább kiugró mértékben, 44 százalékkal a mesterszakos jelentkezők száma nőtt 2022-höz képest a hazai felsőoktatás első számú üzleti egyetemén. Különösen azok a mesterszakok voltak népszerűek, amelyeket akár egy év alatt el lehet végezni. Kiemelkedő érdeklődést generált az egyetem újonnan induló mesterszakja, az ellátásilánc-menedzsment szak. Ez a növekedés annak a fényében is impozáns, hogy az elmúlt 12 évben az idén jelentkeztek a legtöbben a felsőoktatásba: a Felvi.hu adatai szerint közel 126 és fél ezren nyújtottak be érvényes jelentkezést az ősszel induló képzésekre.

Fordulópontot mutat az idei felvételi szezon a pandémiát eléggé megsínylő turizmus-vendéglátás szak szempontjából, hiszen három év lejtmenet után ismét nőtt a jelentkezők száma erre az alapképzésre is. A hasonló képzések országos átlagánál nagyobb mértékben nőtt a jelentkezők száma a BGE angol nyelvű képzéseire.

Az idei számok is igazolják, hogy az ősszel induló képzéseink kínálata felkeltette a jövőbeli hallgatók és szüleik érdeklődését. Örülök, hogy továbbra is az üzleti képzések iránt érdeklődők első számú választása vagyunk, és a nagy hallgatói létszámunk mellett is sokat tudtunk fejlődni. Képzéseink több mint fele már angol nyelven is elérhető, és a rugalmasan, munka mellett, akár egy év alatt is elvégezhető mesterszakjaink iránt is egyre nagyobb az érdeklődés

– mondta Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora.