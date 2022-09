Ettől tuti megborul a családi kassza: zsebbenyúlós őszre készülhetnek a magyar szülők

Seregély Orsolya Link a vágólapra másolva

Elindult a tanév, és van, aki már az első héten magántanárt keres gyermeke mellé, mert biztos afelől, hogy szükség lesz rá. Matek, fizika esetleg nyelvi korrepetálást vállaló tanárokat keresnek a neten a szülők, de a tanárkereső oldalakon is sok ilyen hirdetést látunk. Most utánajártunk, mennyire lesz zsebbenyúlós az idei korrepetálás, szakkör: mint kiderült, a Kata-módosítás miatt a magánórákat is vállaló tanárok felfelé változtattak az óradíjakon. Több tantárgyból pedig hiány van magántanárokból is.

A következő pár hétben még mindig az iskolakezdés költségeit fogják a szülőkön behajtani. A bevásárlás után jön az osztálypénz, a szakkör esetleg korrepetálás költsége is, így foghatják a fejüket azok, akik szeretnék, hogy gyermekük iskolán kívül még foglalkozzon valamivel. A programozás, zene, vagy sport népszerű, azonban vannak, akik inkább korrepetálásra vinnék a gyereket, hogy jobban felkészüljön például az érettségire, nyelvvizsgára. Mennyibe fog ez idén fájni a szülőknek? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nincs olyan szegmense az iskolakezdésnek, ami ne drágult volna meg idénre, így nem csoda, hogy a különórák is sokba fognak most kerülni. Korábbi kutatásunkban megkérdeztük a szülőket, hogy egy 1-től 5-ös skálán mennyire elégedettek a hazai oktatás színvonalával. Vélhetően a legtöbben "diplomatikus közepessel" válaszoltak, azonban még így is kevesen kattintottak a 4-es 5-ös osztályzatokra, ami azt jelentené, hogy elégedettek, vagy inkább elégedettek az oktatás színvonalával. A megkérdezett szülők 11 százaléka szavazott 1-essel, 28,3 százalékuk 2-essel, 46,1 százalékuk 3-assal. 4-es szavazatot adott le 12,7 százalék és a megkérdezettek mindössze 1,9 százaléka voksolt 5-össel, tehát mondta azt, hogy teljesen elégedett az oktatással. Sok szülő érzi úgy, hogy az iskolában túl gyorsan haladnak a tananyaggal. Hasonló a helyzet a korrepetálással is, sokan érzik úgy, hogy szükséges lesz az idei évhez. Mint kiderült: a válaszadó szülők zöme, úgy érzi, hogy nyelvi különórák nélkül nem sikerülne gyermekének a nyelvvizsgája, ennek ellenére azonban sokan gondolják úgy, hogy gyermekük akár különóra nélkül is jól tud majd teljesíteni a suliban. Az iskolakezdés örök kérdése, hogy járassuk-e gyermekünket valamilyen különórára, tehetséggondozásra, szakkörre, esetleg nyelvi kurzusra. Az általunk megkérdezettek 43,7 százaléka erre a célra havonta 10 000 forint alatt tervez költeni. 25,6 százalékuk 10 000 és 20 000 forint között, 14,8 százalékuk pedig 20 000 és 30 000 között. 6,4 százalék 30 000 és 40 000 forint között, míg havi 40 000 forint fölött 9,5 százalék tervez erre a célra költeni. Külön nyelvkurzusra a megkérdezettek 70,6 százaléka költ, míg informatikai szakkörre a megkérdezettek 25,8 százaléka fizeti be a gyermekét. Mennyibe kerülnek a különórák? Akhinszky Norbert a TanárBázis tulajdonosa a Pénzcentrumnak elmondta, oldalukon átlagosan a főbb nyelvekből, mint az angol, német vagy a spanyol, 5 000 - 7 000 forint körüli óradíjakkal dolgoznak most a tanárok. Ezenkívül a legkeresettebb a matematika korrepetálás, aminek óradíja átlagosan 4000 forinttól akár 12.500 forintig is terjedhet - tette hozzá. Mint kifejtette, legtöbb esetben, érettségire, központi felvételire és lemaradás miatti korrepetálás miatt keresnek különtanárt a magyar szülők. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az érettségire való felkészülés pedig sok esetben már ősszel elkezdődik. Az árak változóak, vidék-főváros viszonylatban is, hiszen a vidéki tanáraik egy-két ezer forinttal is tarthatnak olcsóbban órákat. A tanárhiány azonban itt is hatással van a keresletre. Akhinszky Norbert arról számolt be, hogy a kémia,

biológia

és fizika kritikus tantárgyak, ezekből kevesebb korrepetáló tanáruk van,

míg nyelvtanárokból pedig a szlovák, holland, és finn tanárból van hiány. Átlagosan 45-90 perc egy magánóra. A legnépszerűbb tantárgyak, amelyből különórára járnak a gyerekek az angol, magyar nyelv és irodalom, matematika, valamint az általános korrepetálás. A Kata-módosítás is némileg kihat az árakra, a tanáraink jellemzően felfelé módosítják óradíjukat - emelte ki a szakember. Nem csak korrepetálásra járhat a gyerek Azonban gyermekünk nem csak korrepetálásra, vagy éppen iskolai tehetséggondozásra járhat, sok szülő ugyanis szeretné, ha gyermekének a suli mellett még lenne hobbija, esetleg sportolna, készséget fejlesztene. Rossz hír azonban, hogy ez sem olcsó mulatság. A tánc, lovaglóiskola esetleg valamilyen hangszeren való játszás ugyanis szintén sokba fájhat, ráadásul itt még felszerelést is vennünk kell a gyereknek. A fővárosban gyermekünk modern táncra 10 000 - 15 000 forint havi bérlettel járhat, balettra szintén. Ha gyermekünk lovagolni szeretne, ott 40 percért akár 3 500 - 4 000 forintot is elkérhetnek, míg a 10 alkalmas bérlet már 35 000 forint. Ha gyermekünk gitáron szeretne megtanulni játszani, úgy a magánóra 60 percenként heti 6 000 - 10 000 forint, míg a csoportos órák szintén 6 000 - 10 000 forintba kerülnek. Zongorázni is igen népszerű, itt a magánórák átlagosan szintén 6 500 - 7 000 forintba kerülhetnek. A programozás, robotika is népszerű a gyermekek körében, ráadásul a digitalizáció égetően fontos kérdés. Kutatásunk alapján kiderült, a szülők nem túlzottan elégedettek az iskolák digitális felszereltségével, így nem csoda, ha sokan ezt is inkább magánúton oldanák meg úgy, hogy gyermeküket különböző programozói, robotikával foglalkozó iskolába íratja, így heti egy alkalommal, 90 percig intenzíven csak ezzel foglalkozhat a gyerek. Ez szintén iskolától függően havi 19 000 - 25 000 forint kiadást jelenthet a szülőknek.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK