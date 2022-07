Rengetegen jelentkeztek, mégis kevesen jutottak be: mi történt ezen a magyar egyetemen?

Bár a Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma idén emelkedett, a felvetteké kis mértékben csökkent a tavalyihoz képest, a PTE-re 5255 hallgató jutott be az általános felvételi eljárásban - közölte a felsőoktatási intézmény pénteken.

Azt írták, hogy töretlen Magyarország első egyetemének népszerűsége: a 14 449 jelentkező 4,6 százalékkal több az előző évinél, a felvettek száma 3,3 százalékkal marad el a tavalyitól. A PTE mindezt jó eredményként értékeli, tekintettel arra, hogy idén kevesebben jelentkeztek a magyar felsőoktásba. Kiemelték, hogy a felvett diákok 59 százaléka alap-, 17 százaléka osztatlan, 16 százaléka mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a felsőoktatási szakképzésben a 9 százalékuk fog tanulni.

A hallgatók 71 százaléka nappali munkarendben képezheti magát, az államilag támogatott szakokra bejutottak aránya 85 százalék - jegyezték meg. Kitértek rá, hogy továbbra is a legnépszerűbb képzések között van az ápolás és betegellátás alapképzés, a jogász és az általános orvos osztatlan képzés, valamint a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek a tanári, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus szakok iránt is.

A mesterképzéseken az építész, a pszichológia, a szerkezet-építőmérnöki, az egészségügyi menedzser, a gépészmérnök, továbbá a vezetés és szervezés képzés indul a legnépesebb évfolyammal - tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a PTE általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják az új külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő diákok, velük együtt ősszel várhatóan több mint 7000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait.

A PTE széles szakkínálattal és több állami ösztöndíjas lehetőséggel is várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be - jegyezték meg. Hozzáfűzték: a pótfelvételi eljárásban augusztus 5-éig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. A pótfelvételivel bekerülő hallgatók is pályázhatnak a 100 ezer forintos rektori ösztöndíjra - olvasható az egyetem közleményében.