Elözönlik Szegedet szeptembertől a gólyák

Növelte hallgatói létszámát a Szegedi Tudományegyetem a 2022-es központi felvételi eljárásban – az intézmény 6074 új hallgatót vett fel, így a soron következő pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárását követően, idén is több mint 8000 új diák kezdheti meg tanulmányait szeptemberben az SZTE-n.

A 2022-es központi felvételi eljárás során hét kar növelte elsős hallgatóinak számát: többen nyertek felvételt a Bartók Béla Művészeti Karra (BBMK), a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karra (BTK), a Fogorvostudományi Karra (FOK), a Gyógyszerésztudományi Karra (GYTK), a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra (JGYPK), a Mezőgazdasági Karra (MGK), a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra (SZAOK) valamint a Természettudományi és Informatikai Karra (TTIK) is, 2021-hez képest. Az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK) megőrizte népszerűségét. Összességében tehát elmondható, hogy minden kar esetében vannak képzések, amelyek hozzájárultak a magas hallgatói létszám eléréséhez.

A tavalyihoz képest nőtt a nappali és távoktatás tagozaton tanulók létszáma is, 77 fővel többen kezdik meg ilyen képzéseken a tanulmányaikat. Sok új hallgatóval bővül idén az ÁJTK-n a jogász (270 fő) és nemzetközi tanulmányok szak (65 fő), de népszerű a megújult személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás szak is, ahol 52 fő lehet szeptembertől szegedi egyetemista.

Idén sem volt könnyű bejutni a SZAOK általános orvos képző szakjára, ennek ellenére több mint 250-en (266 fő) tanulhatnak elsőévesként az orvosképzésben. A zenei és művészeti képzéseket kínáló BBMK-n az ének és operaének, klasszikus hegedű szakok voltak a legkeresettebbek. A BTK-n a hagyományokhoz híven továbbra is nagy népszerűségnek örvendett az anglisztika (129 fő), a pszichológia szak nappali tagozata (108 fő), és levelezőn is több mint százan (131 fő) kezdenek el tanulni.

Emellett a kommunikáció- és médiatudomány szakra is többen (90 fő) iratkozhatnak be. Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon (ETSZK) idén 450 hallgató tanulhat a gyógyító szakmák egyikén, a két legnépszerűbb szak a gyógytornász (218 fő) és a dentálhigiénikus szak (60 fő) volt. A FOK fogorvosképzésére 88 főt vettek fel. A Gazdaságtudományi Kar (GTK) alapszakjai közül a kereskedelem és marketing (117 fő), illetve a gazdálkodás és menedzsment (130 fő) indul a legnagyobb létszámmal. Utóbbi távoktatásos képzési formában is nagy népszerűségnek örvendett. A GYTK gyógyszerész képzésére idén több mint százan (114 fő) nyertek felvételt.

Szintén jelentősen növelte hallgatói létszámát a JGYPK, nappali tagozatos képzései közül a gyógypedagógia (91 fő), a képi ábrázolás (57 fő), a közösségszervezés (50 fő), az óvodapedagógia (40 fő) és a rekreáció (49 fő) voltak a legnépszerűbbek. A Mérnöki Karon (MK) ismét az élelmiszermérnök (63 fő) és a gépészmérnök (45 fő) alapszakra vették fel a legtöbb jelentkezőt, de népszerű a mechatronikai mérnöki (42 fő) és az újonnan indult ipari termék- és formatervező szak is. Az MGK-n a mezőgazdasági mérnök és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakok egyaránt keresettek, és a nemrég elindított gyógy- és fűszernövény szak is vonzotta a hallgatókat.

A TTIK-n a biológia (151 fő), a gazdaságinformatikus képzés (106 fő), valamint a programtervező informatikus szak (348 fő) indul magas létszámmal, a mesterszakok közül pedig biológia (45 fő) programtervező informatikus (41 fő) és vegyész (10 fő) képzés indul.

A 2022-es központi felvételi eljárásban 6074-en jutottak be a Szegedi Tudományegyetemre. Ez azt jelenti, hogy összesen 3838-an alap, 894-en mester, 975-en osztatlan, 367-en felsőoktatási szakképzésen kezdik meg tanulmányaikat. Közülük állami ösztöndíjas képzésen 5081, önköltséges finanszírozási formában 993 új hallgató tanul majd szeptembertől az egyetemen.

A legmagasabb pontszámra a BTK pszichológia képzésre való bejutáshoz volt szükség, ide 438 ponttal lehetett bekerülni, a nemzetközi tanulmányok szakra 416, a kommunikáció- és médiatudomány szakra 420 ponttal. Az ÁJTK jogász szakra 436 pont kellett, az általános orvos képzéshez 418. A GTK-n meghirdetett turizmus-vendéglátás szakra 410 ponttal nyertek felvételt a jelentkezők.

Vállalati és intézményi kapcsolatainak köszönhetően a Szegedi Tudományegyetem rugalmasan reagál a munkaerőpiaci igényekre és elvárásokra is. Az új szakok meghirdetésével egyre több speciális és interdiszciplináris területen kínál képzéseket, ilyen például a molekuláris biológia, agrár- és üzleti digitalizáció, ipari termék- és formatervező, valamint a művészeti instruktor képzés. A mesterképzéseken tanulók létszáma - akik jellemzően munka mellett folytatják tanulmányaikat - is nőtt 2022-ben (894 fő), és a távoktatás tagozaton induló gazdálkodási és menedzsment alapképzést is többen választották (74 fő).

A Szegedi Tudományegyetem papír alapú értesítést nem küld, a felvettek e-mailben kapnak értesítést a tanulmányok megkezdéséhez szükséges tudnivalókról, és az intézmény oldalán keresztül is tájékoztatja új hallgatóit.

A beiratkozást, a tavaly bevezetett, idén ismételten használható, Messengeren elérhető chatbot segíti majd. A személyes beiratkozásra 2022. augusztus 29. és szeptember 2. között kerül majd sor, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

A Szegedi Tudományegyetem pótfelvételit hirdet azok számára, akik nem jelentkeztek a 2022-es általános felsőoktatási felvételi eljárás során, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A hagyományos önköltséges képzések mellett idén is számos képzésen lesz lehetőség államilag finanszírozott helyekre jelentkezni. Az ezzel kapcsolatos, részletes információk az SZTE Pótfelvételi oldalon lesznek elérhetők.