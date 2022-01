Kiderült, ezzel számolhatnak a szülők: érdekes adatok érkeztek a vidéki bölcsödékről

Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján a 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátását a szülők bölcsődei keretek között tudják megoldani. A hagyományos bölcsődék mellett az elmúlt években a korábbiaknál rugalmasabb ellátási formák is létrejöttek, mint például a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Egyre több helyen bővül a bölcsőde, a vidék is felzárkózik a számokban.

A bölcsődei ellátás a segítő szolgáltatások egyik alapvető formája, amely iránt az elmúlt években folyamatosan növekvő igény mutatkozik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2017. évi szervezeti átalakulás során létrejött minibölcsődék, illetve a családi és munkahelyi bölcsődék iránt is egyre többen érdeklődnek. A Hello Vidék annak járt utána, hogy milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt években, melyek által nőtt a bölcsődei férőhelyek száma is.

A 2021-es adatok szerint az elmúlt 10 és fél év alatt 67 százalékkal nőtt a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma, az ellátást nyújtó települések száma pedig a két és félszeresére emelkedett. Míg 2010-ben 326 településen 32 ezer férőhelyen volt biztosított a 3 év alatti gyermekek napközbeni elhelyezése, jelenleg mintegy 850 településen 53400 bölcsődés korú gyermek ellátására kerülhet sor. A bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek számának bővítése folyamatos. Jelenleg 13 ezer új férőhely kialakítása zajlik a már megkezdett bölcsődefejlesztések keretében.

Feltörekvőben a vidék

Olyan vidéki településeken is elindult a bölcsőde fejlesztése, mint Jászjákóhalma, Csenger, Gyomaendrőd, Nagykanizsa vagy éppen Tolna megye területén. Szükség is van a bölcsődékre, hiszen a KSH adatai szerint, az elmúlt néhány évben a 3 éven aluli gyerekek létszáma több mint 6 ezer fővel, közel 280 ezerre nőtt. A hagyományos bölcsődék mellett létrejöttek a minibölcsődék, illetve a családi és munkahelyi bölcsődék is, így a bölcsődei szolgáltatás országos lefedettsége, valamint az intézmények kihasználtsága javult az elmúlt évek során, viszont továbbra is léteznek területi egyenlőtlenségek.