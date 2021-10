Egyre több helyen kötelező a maszk Magyarországon: durvul a járványhelyzet

Több budapesti, és vidéki iskola szigorította járványügyi szabályozásait az elmúlt két hétben. Nem csak a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt döntöttek így az iskolák, hanem növekszik a felső légúti tünetek miatt hiányzó diákok száma is.

Egyre több iskolában válik kötelezővé a maszkviselés a folyosókon, mosdókban, menzákon és az aulákban, van, ahol az órák alatt is ajánlják a maszk viselését.

A budapesti Vörösmarty Mihály Általános Iskola, és az ugyancsak budapesti, Vörösmartyról elnevezett ének-zenei általános iskola és gimnázium is szigorított a korlátozásokon, azonban nem csak a fővárosi iskolákban jellemző ez. A vidéki iskolákban is lassan, de biztosan szigorítanak.

Az Eduline arról is írt, hogy számos középiskolában a minisztériumi javaslatnál jóval szigorúbb járványügyi korlátozásokkal indították a tanévet. Az új fertőzöttek napi száma ugyanis emelkedik, egyre többen viselnek maszkot a buszokon, villamosokon is.

Eddig koronavírus-fertőzés miatt három-négy iskolát zártak be, valamint további tíz-tizenöt intézményben egy-egy osztálynál rendelték el a digitális oktatást.

A koronavírus-járvány mellett terjednek a felső légúti tünetek is, ami miatt szintén sok diák hiányzik. A gyermekorvosok arról számolnak be, hogy az országban megugrott a közönséges vírusfertőzések száma, mint az adenovírus, parainfluenza és a rhinovírus. Azért, hogy a hallgatók a Covid-19 járvány mellett ezek ellen is védve legyenek a Debreceni Egyetem már szintén előírta a maszkviselést.

A felsőoktatási intézmények közül a pécsi egyetem tette elsők között kötelezővé a maszkviselést, még szeptember közepén. A Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikumában és Szakképző Iskolájában két hete kell maszkot viselni, a szekszárdi technikum épületében pedig csak olyanok léphetnek be a diákokon és dolgozókon kívül, akiknek van védettségi igazolványa.

A védettségi igazolvány bemutatását több általános iskola tanévnyitóján, és néhány gimnázium nyílt napján is bevezették. Amennyiben a szülők, vagy a diákok nem vették fel a védőoltást, ők online kapcsolódhatnak be a tájékoztatóba.