Komoly fejfájás vár a magyar szülőkre: sok még a kérdőjel az őszi szünet körül

Nyakunkon az őszi szünet, a szülők ismét elkezdhetnek töprengeni azon, mit kezdjenek a gyerekkel, pláne, ha már az összes szabadságul elfogyott. Számukra jó hír, hogy már nem csak nyáron, de ősszel és tavasszal is szerveznek napközis táborokat, ahol aktívan, jó társaságban tölthetik el szabadidejüket a legkisebbek. Az idei évben azonban rohamra nem számítanak a szervezők, hiszen egyre biztosabb, hogy érkezik a koronavírus-járvány negyedik hulláma, ami borítja majd a terveket.

Szinte napra pontosan egy hónap múlva itt az őszi szünet: 2021. október 23 - 2021. november 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). Sok iskolába, óvodába járó gyerek szülőjének okoz problémát, hogy ki vigyázzon a kicsikre, pláne azoknak, akik a korábbi lezárások alatt kénytelenek voltak kivenni a szabadságaikat.

Ezen kívül készülniünk kell a koronavírus-járvány negyedik hullámára is, Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb múlt pénteken, szeptember 17-én a Kossuth Rádióban figyelmeztetett: „Lesz negyedik hullám - ezt hónapok óta tudjuk, a kérdés az, hogy milyen súlyos lesz.”

Úgy tűnik, most lezárásokra azonban nem kell számítani, a miniszterelnök szerint a védekezéshez leghatékonyabb módszer a kezünkben van, az pedig az oltás. Az EMMI azt is leszögezte a napokban, hogy 12 éven felüliek biztosan nem számíthatnak iskolabezárásra, online oktatásra, hiszen számukra is elérhető a már az oltás.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos bejelentést tett az Emmi az online oktatásról: erre készülhet minden 12 év feletti magyar gyerek Vannak olyan intézmények, ahol 2–3 osztálynak is otthon kellett maradni, sőt egy pilisborosjenői általános iskolában két osztályt leszámítva az egész iskola karanténba került.

Tábor ősszel?

Az elmúlt pár évben elindultak az őszi és tavaszi szüneti táborok. A kínálat sokkal kisebb az őszi táborok esetében a nyárhoz viszonyítva, ennek oka, hogy a hidegebb időjárás miatt szükséges lehet fűtött helység a táborokhoz, ez pedig a táborok nagy részénél nem áll fent, nyáron nincs erre szükség.

Az őszi táborokkal kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy általánosságban is kisebb az érdeklődés, mint a nyári időszakban, így a kínálat is számottevően kevesebb. Az árak egy napra lebontva nagyságrendileg megegyeznek a nyári díjakkal, viszont azt is látjuk, hogy az őszi táborok szervezésében érintett táboroztatók többsége kivár a koronavírus negyedik hulláma miatt. Az őszi szünet október 25-én kezdődik, így amely szervezetek tervezik meghirdetni őszi táboraikat, várhatóan a következő két hétben fogják ezt megtenni. A mi megérzésünk az, hogy az idei esztendőben nem lesznek dömpingszerű jelentkezések, az érdeklődés is csekélyebb lesz, ahogy a kínálat is mérsékeltebbnek várható

- mondta el a Pénzcentrumnak Tóth Béla, a Táborfigyelő ügyvezetője. Persze ugyan még csak elvétve, de lehet már találni őszi táborokat, például