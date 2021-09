Fontos bejelentést tett az Emmi az online oktatásról: erre készülhet minden 12 év feletti magyar gyerek

Mivel a 12 év felettiek már olthatóak, számukra egészen biztosan nem lesz már online oktatás - árulta el az Emmi. Jelenleg az iskolák 1 százalékát – jellemzően egy-egy osztályt – érinti tanügyi intézkedés.

Az idei tanév jelentősen eltér a tavalyitól, hiszen már nem korlátozásokkal, hanem oltással tudunk védekezni a vírus ellen, a minisztérium szombaton már a 12–17 éves korosztályban 227 ezer beoltott diákról tudott, a 18–19 évesek 61 százaléka, és a pedagógusok 85 százaléka is védett.

"Mivel az oltás 12 év felett elérhető és a diákok nagy része fel is vette az oltást, így egész osztályra vagy iskolára vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az alsóbb évfolyamokon, az óvodában vagy az általános iskola 1–6. évfolyamán történik. Emellett 12 év feletti tünetes és igazoltan fertőzött diáknak is természetesen otthonában kell gyógyulni, akkor is, ha oltott” – írt az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hvg.hu megkeresésére.

A lap beszámolója szerint vannak olyan intézmények, ahol 2–3 osztálynak is otthon kellett maradni, sőt egy pilisborosjenői általános iskolában két osztályt leszámítva az egész iskola karanténba került. Erre reagálva a minisztérium azt közölte, hogy „jelenleg az iskolák 1 százalékát – jellemzően egy-egy osztályt – érinti tanügyi intézkedés, arra a jelenlegi tanévben még nem volt példa, hogy egész iskolára nézve kellett volna intézkedést elrendelni”.