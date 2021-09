Mindenki ezt a szakmát akarja kitanulni most kitanulni: egy tanfolyam után 600 ezres kezdőbért is kaphatnak

Az idén négyszeres volt a túljelentkezés a Green Fox Academy junior szoftverfejlesztő képzésein a korábbi évekhez képest, míg a részmunkaidős, munka mellett végezhető képzés iránti érdeklődés megduplázódott– mondta Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője.

A vállalatok egy átmeneti megtorpanás után ez év elejétől újra nagyon keresik a junior programozókat. Ha egy junior két szakterületet is ismer, és azt a munkaadó is hasznosíthatja, magasabb az ajánlott bér - írja a Világgazdaság.

Nemcsak a Green Foxnál, hanem a Codecoolnál is nőtt a jelentkezők száma az előző két év óta: ezen a nyáron csaknem 600-an, tavaly körülbelül 450-en jelentkeztek a júliustól augusztus végéig tartó időszakban. A vállalkozás a tőle kapott válasz szerint globálisan 50 százalékkal nagyobb diákszámot ért el a nyár elejére jellemző kisebb érdeklődés és a járvány ellenére.

A Progmasters egy kéthetes ingyenes online informatikai alapozó képzést indított, ezt a második fél évben eddig 1200-an kezdték el, és közülük 121-en jelentkeztek a karrierváltást célzó 26 hetes fejlesztő vagy a héthetes szoftvertesztelő képzésre – közölte lapunkkal a cég. A Progmasters az előző évekhez hasonlóan az idén is arra számít, hogy a szigorú felvételi miatt az érdeklődőknek nagyjából a 3 százalékát veszi fel. A legutóbb, márciusban végzett csoport hallgatói átlagosan bruttó 450 ezer forintot keresnek, de nagy a szórás,

nem ritka a 600 ezer forintos kezdő fizetés sem.

A Green Foxnál végzettek átlagosan bruttó 450 ezer forintos fizetést kapnak a képzés utáni első munkahelyükön, de az alumnikutatásuk szerint a három-négy éves tapasztalattal rendelkezők már a bruttó 840 ezret is megkeresik. A Codecool is arról számolt be, hogy a kezdő fizetések többnyire bruttó 450- 500 ezer forintosak, de folyamatosan nőnek iparágtól és cégtől függően.

A Codecool tájékoztatása szerint az elmúlt másfél év alapvetően megváltoztatta a diákoknak a tanulási módszerekhez való hozzáállását, az online tanulás egyre népszerűbb, főleg a vidékiek körében,

akik közül sokan nem tudnak a képzés idejére, egy évre a fővárosba vagy Miskolcra költözni úgy, hogy közben nem dolgoznak. Ezért az iskola elindította az állásgaranciás online full stack képzését, így gyakrabban, nagyobb földrajzi diverzitással és több diáknak tud kurzusokat indítani.