Súlyos döntést kell hozniuk a kisgyermekes családoknak: ez egy életre kihathat majd a kicsikre

A bölcsikezdés az egész család életében egy jelentős mérföldkőnek számít, ugyanis ilyenkor mind a szülők, mind pedig a kisgyermekek számára egy merőben új helyzet áll elő. Minden esetben a család egyéni preferenciája alapján érdemes eldönteni, hogy egy gyerek menjen-e bölcsődébe az óvoda előtt, így ilyenkor számos szempontot figyelembe kell venni.

A Pelenka.hu csapata Posztós Réka pszichológus szakmai segítségével összegyűjtötte, hogy milyen érvek szólnak a bölcsi elkezdése mellett, illetve adott esetben ellene, mire kell felkészülni az anyukáknak, és milyen visszajelzésekre kell figyelni a gyermekek esetében.

A bölcsőde új élmény vagy örök trauma?

A bölcsi kérdés mindig nehéz döntés, hiszen gyakran sok érv szól mellette, a szülők mégis úgy érezhetik, hogy a gyermeket, és így az egész családot megterheli majd a különválás. Emellett az a felismerés is kételyeket vethet fel, hogy ők esetleg már nem elegendőek a kicsinek.

A 3 év alatti kisgyermek fejlődésére az ideális hely az a családi környezet, ahol megfelelő figyelem irányul rá, ahol biztonságban és szeretve érzi magát. Ebben az időszakban az elsődleges kötődési személy számára főként az anyukája. Gyakran felmerülnek olyan érvek a bölcsi mellett, hogy a gyerkőc otthon már unatkozik, társaságot igényel vagy így hamarabb válik önállóvá, azonban a szülőknek mindig alaposan át kell gondolniuk, hogy mindez valóban egyezik-e a gyermekük valódi igényeivel

- hívja fel a figyelmet Posztós Réka pszichológus. Természetesen az élet számos olyan helyzetet produkál, amikor a család a bölcsi mellett dönt -anyuka visszamegy dolgozni, kistesó érkezik, a kisgyermek igényli, hogy gyerekek között legyen-, ilyenkor pedig körültekintően olyan helyet kell választani a gyermek számára, ahol a lehető legtöbb figyelmet és szeretetet kaphatja, olyan gondozóval, akihez tud majd kötődni.

A jó bölcsőde önmagában nem elég

A szülőknek minél előbb tudatosítaniuk kell magukban, hogy nem elegendő a megfelelő bölcsi és gondozó kiválasztása, hiszen a gyermek élményeit, az új helyzethez való hozzáállását nagy mértékben meghatározzák az ő érzelmeik, reakcióik. Nekik ugyanúgy fel kell készülniük a beszoktatás időszakára, mint ahogyan a gyerekeket is érdemes már előre az új élethelyzetre hangolni.

Ilyenkor jó ötlet lehet a gyerekkel bábozni és mesét mondani a bölcsődéről, illetve a témában írt mesekönyveket nézegetni. A legideálisabb, ha a beszoktatás fokozatosan történik. A gyermek számára is biztonságot ad, ha az anyukájával vagy apukájával közösen ismerkedik az új helyszínnel, a felnőttekkel és a gyerekekkel. Majd először rövidebb, később egyre hosszabb időt tölt a bölcsődében nélkülük. Kiemelten fontos és meghatározó azonban, hogy a gyermeknek sikerüljön kapcsolatot kialakítania a gondozójával, ugyanis ez meghatározó lehet a beszoktatás sikerességében

- mondta el Posztós Réka. Ha a gyermek azt érzi, hogy az édesanyja nyugodtan hagyja a bölcsiben, ő maga is nagyobb bizalommal fordul majd a gondozója és társai felé. Ellenkező esetben a kicsi megérezheti szülei bizonytalanságát, így ő is nehezebben fogadja majd el az új helyzetet.

Állandóság az új környezetben

A bölcsőde elkezdése új környezettel, új gyermekek és felnőttek megismerésével jár együtt, tehát nagyon sok változással, miközben a gyermek számára nagyon fontos az állandóság. Így a szülők feladata elérni, hogy a kisgyerek akkor is biztonságban érezhesse magát, amikor ők nincsenek vele.

A legfontosabb, hogy a gyerek olyan gondozó társaságában legyen, akiben a szülők is megbíznak. Emellett mindenképpen érdemes a bölcsődébe beküldeni velük a kedvenc játékukat, vagy egy olyan tárgyat, amelyhez ragaszkodnak és megnyugtatja őket. Azt is fontos kiemelni, hogy ez nem az új termékekkel való kísérletezés ideje. Azt a pelenkát, azokat a krémeket és egyéb tisztasági szereket vigyük be a bölcsődébe, amelyhez már hozzászokott a gyermekünk

– hívta fel a figyelmet Kéninger Vivien, a Pelenka.hu managere.

Honnan lehet tudni, hogy baj van?

„Amennyiben a gyermek nem eszik, iszik, vagy alszik a bölcsiben, amennyiben gyakoribbá válnak az esti hisztik, vagy nehézségek alakulnak ki az éjszakai alvásban, érdemes újragondolni, hogy biztosan minden rendben megy-e a gyermek körül a bölcsis életében” – mutat rá a szakember. Ilyenkor végig kell gondolni, hogy nem volt-e esetleg korai döntés a bölcsődei beszoktatás, azonban mindenekelőtt érdemes minél több információt begyűjteni a gondozóktól.