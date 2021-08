Rengeteg családnak járhat akár havi 40 ezres extra támogatás: ezeken a településeken osztják

Sok kisgyermek kezdi meg ősszel a bölcsődét, nyár végére általában betelnek a férőhelyek. Vannak olyan családok azonban, akiknek lakóhelye közelében nincsen állami bölcsőde, vagy túl kevés a férőhely, így ha a szülők vissza akarnak térni a munkába, magánintézménybe kell adniuk gyermeküket. A magánbölcsőde viszont nem olcsó mulatság. Mutatjuk, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségeik vannak a kisgyermekes családoknak, milyen támogatást vehetnek igénybe.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2015-től folyamatosan nőtt a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő, 25–49 éves nők körében a foglalkoztatottak aránya és ezzel párhuzamosan a bölcsődébe beíratott gyermekek száma is. A tendenciát azonban 2020-ban megtörték a Covid19-cel kapcsolatos korlátozó intézkedések. Viszont idén már feltehetően sokkal kevésbé érvényesül a járvány hatása, ahogy a munkaerőpiac helyreáll, és egyre többen megkapják az oltást is. Kérdés, hogy lesz-e idén elég férőhely: 2020-ban az ország 2380 településén, közel 60 ezer gyermek (az érintett gyermekek 21,1%-a) számára nem volt helyben elérhető napközbeni ellátás. A bölcsődei férőhelyek számának növelését is folytatni szükséges – állapította meg Kreiszné Hudák Emese a Pénzcentrumon márciusban megjelent, Fókuszban a családok – Hogyan alakulnak a születési adatok? című tanulmányában.

A 2019. februárban meghirdetett Családvédelmi Akcióterv célul tűzte ki, hogy 2022-ig 70 ezerre emelkedjen a férőhelyek száma. A KSH adatai szerint 2019-ben 48.702 bölcsődei férőhely működött hazánkban, és a bölcsődei férőhelyekhez való hozzáférést területi egyenlőtlenségek jellemezték (KSH, 2020b). További intézkedésekre lehet szükség a munkahelyi gyermekfelügyelet elterjedésének és a munkahelyi bölcsődék számának növekedése érdekében is

– írja a tanulmány. Azóta a KSH már közölte azt is, mennyi férőhely állt rendelkezésre 2020-ban: hagyományos, munkahelyi, családi és minibölcsődében összesen 50208. Vagyis cirka 1500 férőhellyel volt több a tavalyi évben, mint két éve (ez 3,1%-os növekedés). 2021-es adat egyelőre nem áll rendelkezésre, viszont ahhoz, hogy a kitűzött célt elérje a kormány, két év alatt mintegy 19800 férőhely létrehozására lenne szükség, ami 39,4 százalékos bővülést jelentene a 2020-as állapothoz képest. Ha egyenletesen emelkedne a bölcsődék száma, idén 60104 férőhelynek kellene lennie (csaknem 9900 új helynek).

Azonban nem elég csupán a helyeket bővíteni az ellátás biztosításához: a dolgozók számát is növelni kell hozzá. Jelenleg egy dolgozóra valamivel több, mint 3 gyermek jut átlagosan. Ha a 70 ezer helyet mind feltöltenék, és meg akarnák tartani ezt a gyermek/gondozó arányt, akkor 2022-re 4900 új bölcsődei dolgozó felvételére lenne szükség 2020-hoz képest. Ehhez több kisgyermeknevelőt, dajkát kellene végezni, és meggátolni a pályaelhagyást, illetve az új dolgozók felvételének gátja lehet az is, hogy az ágazatra alacsony bérek jellemzők.

A minisztérium július 5-i keltezésű válaszlevele a BDDSZ A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (BDDSZ) közlése szerint az általuk indított petícióra a szociális ágazatban dolgozó 84 ezer foglalkoztatott 30%-os béremelésének támogatására 10 nap alatt közel 16 ezer (15.873) aláírást gyűlt össze. A béremelést visszamenőlegesen, 2021. január 1-jével kérték, tekintettel a területen dolgozók különösen méltatlan bérhelyzetére. A követelés nem csak a bölcsődei dolgozókat, hanem a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozókat is érintette. A bölcsődék esetében az érintettek köréhez tartoznak családi és munkahelyi bölcsődékben dolgozók, illetve a bölcsődében és a mini bölcsődében a szociális ágazati pótlékra jogosult, bölcsődei háttérmunkát (adminisztráció, élelmezés, stb.) biztosító foglalkoztatottak.A minisztérium július 5-i keltezésű válaszlevele a BDDSZ szerint "a peticióra vonatkozó érdemi válasz helyett, a területen alkalmazott bérintézkedések (pótlékolás) történeti jellegű áttekintését tartalmazza 2014-től".

A bölcsődébe íratott gyerekek aránya az 1-3 évesek korosztályában nagyjából állandó 16 százalék volt az elmúlt években. Azt viszont nehéz megbecsülni, hogy a férőhelyhiány miatt hány gyermeket nem íratnak egyáltalán bölcsődébe. Ugyanis hiába van több férőhely, mint beíratott gyermek a statisztikák szerint, a férőhelyek egyenlőtlen eloszlása miatt így is sok kisgyermek nem nyer felvételt bölcsődébe. A kapacitások és az igények közötti területi egyenlőtlenségeket jelzi a KSH szerint, hogy az elutasítások mellett a működő férőhelyek száma országosan 4775-tel meghaladta a beiratkozott gyermekekét.

A 2018/2019-es nevelési évben új felvétellel országosan több mint 33 ezer gyermek került bölcsődei intézménybe, férőhely hiányában pedig 3825 gyermeket utasítottak el. 2020-ban a 3 éven aluli gyermekek 17,9 százaléka számára volt elérhető férőhely és férőhely hiányában 3244 kisgyermek bölcsődei felvételét utasították el - ehhez viszont hozzátartozik, hogy a járvány miatt az előző évhez képest közel 500 fővel kevesebb, 45,4 ezer gyermeket írattak be a bölcsődékbe. Ráadásul vannak olyanok, akik meg sem pályázzák az állami helyeket, hiszen a környékükön nincs is bölcsődei ellátás, marad a magánintézmény.

Mit tehet, akinek nem jut be állami bölcsődébe a gyermeke?

Sok esetben a családok nem tudnak válogatni a bölcsődék között, így ha nem veszik fel az egyetlen elérhető helyre – vagy nincs is állami hely, hiszen több ilyen járás is található az országban – akkor marad a magánbölcsőde. Ez viszont jelentős kiadást jelenthet a családok számára, hiszen a vidéki bölcsődékben sem ritka, hogy 50 000 forintnál is többe kerül a havi ellátás.

2019. július 31-től nyílt meg a pályázat, amelynek keretében a kisgyermekes családok kiadásai akár 40 ezer forinttal is csökkenthetők, ha férőhelyhiány miatt magánbölcsődébe kényszerülnek adni kisgyermeküket. Ez egyik legfontosabb kitétel: a támogatás csak akkor jár, ha állami bölcsődébe nem tudják beíratni a gyermeket. Ehhez jellemzően szükség van az állami intézmény elutasító határozatára, azonban nem minden esetben! Ugyanis

vannak olyan kistelepülések, ahol automatikusan jár a támogatás, hiszen szinte bizonyos, hogy nincs elég bölcsődei férőhely a térségben.

Csak meg kell igényelni. (A kérelem benyújtásához szükséges részletes tájékoztatóért kattints IDE!) A Magyar Államkincstár tájékoztató anyaga szerint 2767 településen és 13 budapesti kerületben igazolást sem kell arról csatolnia a pályázathoz a szülőknek, hogy a gyermekük nem jutott be állami intézménybe, mert azokon a helyeken vagy nincs is állami intézmény, vagy telítettek a helyek. Az alábbi térképen megmutatjuk az összes települést, amelyen a támogatás külön igazolás nélkül kérelmezhető:

Nagyon fontos! Ez nem azt jelenti, hogy akinek a lakóhelye nincs a listában, az nem pályázhat. Amennyiben van elutasító határozata az önkormányzattól az állami ellátás igénybevételéről, és magánbölcsibe kell íratnia a gyermeket, akkor ugyanúgy jogosult lehet a támogatásra, akkor is, ha a lakóhelye nincs a fenti településlistában.

A rossz hír, hogy jelenlegi tudásunk szerint a támogatási kérelmet 2019. augusztus 9-től a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2021.december 31-ig lehet benyújtani. Tehát ha nem hosszabbítják, vagy írnak ki új pályázatot, 2022-től nem lehet kérni a támogatást.

Ki és hogyan igényelheti a legfeljebb 40 ezer forintos támogatást?

Az Államkincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők (vér szerinti, nevelő és örökbefogadó szülők; továbbiakban: szülő) számára biztosít támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik el.

A tájékoztató külön kiemeli, hogy mivel a támogatás célja a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének ösztönzése, a támogatásban nem részesülhetnek azon szülők, akik a támogatási kérelem beadásakor már aktív munkaerőpiaci státusszal rendelkeznek (aktívan dolgoznak). Fontos kiemelni továbbá, hogy

a havi 40 ezer forint nem fix, hanem keretösszeg.

Vagyis ha a családi vagy munkahelyi bölcsőde díja nem éri el a havi 40 ezer forintot, akkor csak annyi támogatás igényelhető, amennyi a teljes díj. Viszont ha meghaladja, 40 ezer forintnál magasabb összeg nem adható. A támogatási kérelmeket 2019. július 31-től fogadták be, és legkésőbb 2021. december 31-ig - vagy a pályázat felfüggesztéséig (a keretösszeg kimerüléséig) - lehet benyújtani kizárólag elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítással (KAÜ). Ezért előfeltétel, hogy a támogatási kérelmet benyújtó szülőnek:

legyen ügyfélkapu regisztrációja és

legyen bankszámlája (a folyósítás miatt).

Fontos tudnivalók:

a támogatás kifizetésének igénylését mindig az adott hónapban igénybe vett bölcsődei szolgáltatás már kifizetett díja alapján igényelhető.

a támogatásra való jogosultság nem szűnik meg abban az esetben, ha a szülő a támogatás időtartama alatt csecsemőgondozási díjra válik jogosulttá.

a szülő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási követelmények több gyermek esetében is teljesülnek, viszont ebben az esetben gyermekenként külön kell benyújtani a kérelmet

A támogatást minden hónapban külön meg kell igényelni, a magánbölcsődei számla alapján.

Pályázat száma, elnevezése GINOP-5.3.11-18 - Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, amely a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon keresztül nyújtható be. A kifizetési igénylés kitöltését megelőzően az alábbi adatokra, dokumentumokra lesz még szükség:

Ügyfélkapus felhasználónév és jelszó

Első kifizetési kérelem esetén a munkáltató igazolása a munkába való visszatérésről - másolatát csatolni kell a kérelemhez.

A bölcsődei térítési díjról szóló számla - másolatát minden esetben csatolni kell a kifizetési kérelemhez.

Fontos, hogy legelőször, amikor a szülő pályázik, a támogatási kérelmet még az előtt kell benyújtani, hogy már aktívan dolgozna! Az Államkincstár tájékoztatója itt érhető el.