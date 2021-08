A negyedik hullám árnyékában kezdődik a tanév: új intézkedések Európa-szerte

Készülnek az országok a negyedik hullámra, a pandémia végét még nem látni. Az új tanév azonban egyre közelebb, így különböző országok különböző módon készülnek az új tanévre. Van, ahol napi szinten PCR- tesztek várják majd a dolgozókat és a diákokat, míg máshol a maszk viseléséről a szülők döntenek.

Nem látni még a járvány végét, a negyedik hullám érkezik, azonban az új tanév is lassan kezdetét veszi. A szülőknek nehéz a dolguk, hiszen rengeteg bizonytalanság vár rájuk és a diákokra egyaránt. Oltás, PCR- teszt, maszkviselés valamint váltott iskolai menetrend is várhatja az iskolába indulókat. Az Eduline összeállításából megtudhatjuk, hogy mely országok hogyan készülnek az új tanévre.

Franciaországban, ahol az elmúlt hónapban megugrottak a koronavírussal-fertőzöttek száma, az iskolában kötelező lesz a maszk viselése. A francia oktatási minisztérium már meghozta a főbb szabályokat.

A be nem oltott 12-17 éveseknek otthon kell maradniuk, kontaktszemélyként hét nap online oktatás vár rájuk. A beoltottak ugyanakkor úgy is bejárhatnak az iskolába, ha kiderül, hogy kapcsolatba kerültek egy koronavírus-fertőzöttel.

Elég egy beteg, és azonnal hazaküldik az osztályokat. Az oltottsági adatok feltornázása érdekében szeptembertől hat-hétezer oltóhely nyílik majd iskolákban, vagy azok közvetlen környezetében, az aktuális járványügyi helyzetet pedig zöld, citromsárga, narancssárga és piros színnel értékelik majd – a legkedvezőbb, zöld esetben már nem lesz kötelező a maszkviselés.



Franciaországban a tanárok átoltottsági aránya már a nyáron elérte a 80 százalék feletti arányt, ami jó eredménynek minősül, ám az oktatási miniszter kifejtette, hogy ettől függetlenül nem számítanak arra, hogy zöld utat kapnak az új iskolaévre.

Olaszországban már előzetes regisztráció nélkül oltják a fiatalkorúakat. Mivel a fertőzöttek száma náluk is megugrott, így az olaszok most a tanévre fókuszálva a diákokat szeretnék rohamos ütemben beoltani, hiszen csak 40 százalékuk kapta meg az első dózist, és mindössze 23 százalékuk esett át a második oltáson. Szeptembertől a védekezésen is szigorítanak

hiszen egyetemi hallgatóik, és oktatóik kizárólag védettségi igazolvánnyal léphetnek be a felsőoktatási intézményekbe.

Németországban egyes tartományokban hosszabb nyári szünettel készülnek, míg van, ahol elkezdődik a tanév a normális ütemben. Az ország szakértői bíznak abban, hogy a negyedik hullám ellenére nem kerül sor az intézmények bezárására.

A védelmi intézkedések tartományi szinten változóak. Van, ahol már augusztus óta elindult a tanítás, két hetente tesztelve mindenkit, a maszk viselése az első két hétben zárt térben kötelező volt, viszont a későbbiekben a tesztelés mellett már elhagyható lesz.

Ausztriában hagyományos tanévkezdésre számítanak szigorú szabályok betartása mellett. A kötelező maszk viselés mellett a tanév első két hetében rendszeres PCR-tesztekkel is készülnek szomszédaink, akik ezt követően már csak azokat fogják tesztelni, akik nincsenek beoltva. Csak úgy, mint Franciaországban, itt is oltóbuszokkal, oltóhelyekkel várják azokat, akik fel kívánják venni a védőoltást.

Ukrajnában bizakodóak az új tanévvel kapcsolatban, ahol az oktatási miniszter elmondta, hogy amennyiben a járványadatok nem romlanak drasztikusan, úgy a tanítás minden iskolában a szokásos módon kezdődhet el.

A kormány rendelete értelmében azokban az iskolákban, ahol a pedagógusoknak legalább a nyolcvan százaléka megkapta a védőoltást, akkor is a szokásos módon folyhat a tanítás, ha az adott régió a legsúlyosabb, vörös besorolásba kerül. Az országban az elmúlt hét alatt, azaz augusztus 9-15. között 922 ezer oltást adtak be az országban, ami új rekordnak számít- közölte az Eduline az adatokat.

A brit diákok szülői beleegyezés nélkül is felvehetik a vakcinát

Augusztus végéig szeretnék beoltani a 16-17 éves lakosságot Angliában, készülve ezzel az iskolakezdésre. Ők akár szülői beleegyezés nélkül is felvehetik az oltást, ami által a tanév megkezdése előtt már ki kell, hogy alakuljon az immunitás, ezzel csökkentve az iskolakezdés kockázatát. A 12-15 évesek tömeges oltását még nem kezdték el.

Az amerikai iskolákban más - más szabályok lesznek érvényben, államtól függően. A maszkviselésről az államok önállóan dönthetnek, van ahol a szülő dönthet arról, hogy gyermeke viseljen - e maszkot. Szintén ez vonatkozik a távoktatásra is, van, ahol a szülők dönthetnek, van, ahol az állam, ezen kívül pedig folyamatosan tesztelik majd a dolgozókat és a diákokat is.

Hogy indul a tanév nálunk?

Hazánkban június közepe óta a 12-15 évesek is megkaphatják a védőoltást. A Miniszterelnökség területi közigazgatásáért felelős államtitkár, György István a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy eddig 200 ezer 12-17 évest regisztráltak a szülők, nyolcvan százalékuk meg is kapta a vakcinát.

Augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án külön oltási kampány lesz, az iskolákban oltják majd be a diákokat.

A koronavírussal foglalkozó kormányzati oldal azonban kiemeli, hogy a még 12 évnél fiatalabbakat továbbra sem oltják be, és nem is regisztrálhatóak. A hazai szakemberek félelme az, hogy a negyedik hullámot Magyarországon az iskolakezdés fogja berobbantani.

Tóth Sándor kutató virológus a Pénzcentrumnak azt mondta, félő, hogy a delta variáns elterjedése és a tanév elindulása pont egybeesik majd. A delta variáns az eddigi eredmények szerint a gyerekeknél általában nem okoz súlyos tüneteket, de a 12 éven aluli oltatlanok könnyen terjeszthetik a vírust, ezért oda kell figyelni az iskolai közösségekre.



A maszkviselésről megoszlanak a vélemények – Tóth Sándor szerint „nagy gond lesz az iskolakezdéssel”, ha a maszkviselés nem tér vissza, Duda Ernő virológus professzor szerint azonban a maszkviselés inkább a szünetekben és a tanítás utáni időszakban lenne indokolt. Hozzátette azt is: ameddig az időjárás engedi, nyitva kell tartani az ablakokat az iskolákban.