WHO: hatalmas pusztítást végzett a koronavírus az idősotthonokban

Az új típusú koronavírus-járvány európai halálos áldozatainak körülbelül a felét idősotthonokban regisztrálták - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális igazgatója csütörtökön.

Hans Kluge sajtótájékoztatóján "felfoghatatlan tragédiának, mélységesen aggasztó jelenségnek" nevezte a vírus terjedését az idősotthonokban. Kijelentette, hogy az ilyen létesítmények egészségügyi dolgozói a járvány "meg nem énekelt hősei", ennek ellenére mégis gyakran túlterheltek és alulfizetettek. Emellett megfelelő védőfelszereléseket sürgetett a számukra. Az igazgató hangsúlyozta:

noha egyes európai országokban stabilizálódni vagy enyhülni látszik a helyzet, a világjárványnak még messze nincs vége.

Rámutatott, hogy eddig az esetek és a halálos áldozatok mintegy felét Európában jegyezték fel, és a múlt héten jelentősen nőttek a számok a kontinens keleti felén is, például Oroszországban, Ukrajnában és Törökországban. Hozzátette, a WHO hamarosan szakértői csoportokat küld Fehéroroszországba, Tádzsikisztánba és Türkmenisztánba is.