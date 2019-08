Rezsiutalvány: rengeteg jogosult maradhat hoppon, itt vannak a részletek

Kilencezer forintos rezsiutalványt ad a kormány a nyugdíjasoknak - jelentette be Gulyás Gergely pénteken. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatója után, az esti órákban már meg is jelent a vonatkozó rendelet a Magyar Közlönyben. Ennek alapján a Pénzcentrum közérthetően megválaszolja a legfontosabb kérdéseket!

Pénteken jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, hogy a kormányzat döntött az úgynevezett rezsiutalványok kiutalásáról. A tárcavezető a Kormányinfón annyit árult el, hogy a nyugdíjasok 9000 forintot kapnak ebben a formában, az utalványokkal a gáz- és az áramszámlákat lehet majd befizetni. Ezeket a Magyar Posta fogja kézbesíteni, szeptember 30.-ig elvileg minden jogosult meg fogja kapni őket. Az intézkedés a kabinet szerint nagyjából 2,6 millió magyart érint.

Pénteken este már meg is jelent a vonatkozó rendelkezés a Magyar Közlönyben, ami hétfőn életbe is lép majd. Ennek alapján pedig a Pénzcentrum összeállított egy kisokost, amiben minden fontos kérdést megválaszolunk a rezsiutalványokról. Vágjunk is bele!

Miért adják?

A Közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a kormány rendelkezésének célja

annak biztosítása, hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk elismeréseként a nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően erősödő magyar gazdaság eredményeiből.

Bár konkrétan csak a nyugdíjasokat említik, nem kizárólag ők kapják meg a 9000 forintos - egyébként adómentes - könnyítést. De erről később!

Ha nem én, akkor ki állja a cechet?

Végső soron a magyar állam fizet ki (felszorozva) kb. 23,4 milliárd forintnyi rezsit a jogosultak helyett. A gyakorlatban a Magyar Államkincstár bocsátja ki az utalványokat, amiket az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. tervezett, és nyomtat ki. A jogosultak 3000 forintos címletekben kapnak majd utalványokat - tehát számszakilag három darab fog majd jönni mindenkinek.

Ki kaphatja?

Bár Gulyás Gergely csak a nyugdíjasokat említette a tájékoztatón, ám a hivatalos rendelet már eléggé kitágította a jogosultak körét. Eszerint minden olyan magyar állampolgár kap rezsiutalványt, akinek 2019. májusa előtt

öregségi nyugdíjat,



özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,



árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,



mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást, 2.9. szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

rokkantsági járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,



a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,



a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,



kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

házastársi pótlékot vagy



házastársi jövedelempótlékot

folyósítottak. Tehát messze nem csak az öregségi nyugdíjasok kapják a kedvezményt.

Hogyan kapom meg az utalványt?

Érdemes résen lenni: a rendelet szerint ugyanis a postás csak egyszer kísérli meg kézbesíteni az utalványokat. Ha akkor nem sikerül átvenni, akkor a rendelet szerint

az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett címen kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. november 30.

Tehát, ha épp nem vagy otthon, amikor csönget a kézbesítő, akkor mindenképpen kell egy kört futni a MÁK-nál, hogy megint kiküldjék a rezsiutalványt.

Ki válthatja be?

A rendelet nem határozza meg, hogy az utalvánnyal csak a jogosult nevére szóló gáz-, vagy villanyszámlát lehet befizetni. Az eddig tudottak alapján csak annyi a lényeg, hogy magánszemély nevére szóljon a befizetendő csekk! Az is fontos, hogy a kiváltandó számla összegének nagyobbnak kell lennie, mint az utalvány értéke - ergó minimum 3000 forintos csekket lehet vele kifizetni.

Meddig, és hogyan lehet beváltani?

Minden utalvány 2020. március 31.-ig érvényes. Tehát a kézhezvétel és a lejárat között bármikor fel lehet használni. Bár rezsit a köznyelv úgy definiálja, hogy

rendszeres havi költség, amelyet egy család vagy egyedül élő személy kiad a havonta ismétlődő számláira, költségeire,

de a most kiadott utalványokat

csak és kizárólag gáz- és villanyszámlákra lehet beváltani.

Csekkes befizetés esetén egyszerűbb a dolog: az utalványt a postán beváltják, és ők levonják a végösszegből, tiszta sor.

Aki viszont interneten fizeti a számlát, annak a szolgáltató ügyfélszolgálatára kell bevinni az utalványt. A rendelet szerint ekkor csak készpénzzel lehet kiegyenlíteni az aktuális rezsiszámlát, bankkártyával nem. Aki ezt a módot választja, számítson arra, hogy sokat kell várni az irodákban, hiszen vélhetően rengetegen akarják majd igénybe venni a kedvezméynt. Egyetlen kiút a hosszú sorállásból az lehet, hogy a rendelet az ügyfélszolgálat mellett a szolgáltató honlapját is megemlíti, mint lehetséges fizetőhely. Feltételezhető, hogy az utalványokat sorszám alapján is be lehet azonosítani, így pedig remélhetőleg a neten is el lehet majd intézni a dolgot. Ha nem így lesz, akkor

fennáll a dilemma: megéri-e 9000 forintért órákig sorban állni. Főképp, hogy az ügyintézéshez a jogosultnak a Magyar Közlönyben megjelentek szerint személyesen kell bemenni az ügyfélszolgálatra, ami lehet, problémát okoz a rosszabb egészségi állapotban lévőknek.

És még nem is biztos, hogy egyből levonják az utalvány összegét: a szöveg szerint a szolgáltató ugyanis maximum 15 napon belül köteles jóváírni az összeget. Így a rendelet alapján

előfordulhat, hogy helyben ki kell fizetni a számlát, az utalványt meg majd később írják jóvá - vélhetően a következő hónapban.

Amennyiben előrefizető mérőórád van, úgy a szolgáltató köteles feltölteni azt az utalvány összegével - a menetét nem részletezik, vélhetően ezért is be kell menni az ügyfélszolgálatra.

Túlfizetni lehet?



A rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a 3000 forint feletti túlfizetést köteles jóváírni a fogyasztó következő havi számláján. Tehát, ha mondjuk egy 6000 forintos gázszámlára minden utalványt beváltasz, akkor a fennmaradó 3000-et a jövő havi rezsin írják jóvá neked.

Az utalványt készpénzre NEM lehet váltani, így kifizetést sem kérhetsz utána a szolgáltatótól.

Ha még ezek után is maradtak kérdéseid, nyugodtan küld el őket a penzcentrum@penzcentrum.hu e-mail címre, igyekszünk segíteni!