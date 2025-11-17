Újabb részletek jöttek a 14. havi nyugdíjról: ma benyújtották a törvényjavaslatot, ez áll benne

A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást, amely 2030-ra éri el a teljes havi nyugdíj összegét - idéz a javaslatból a Telex.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn nyújtotta be az Országgyűlésnek a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely az Országgyűlés honlapján is megjelent. A dokumentum részletei szerint a nyugdíjasok 2026-tól a már meglévő tizenharmadik havi nyugdíj mellett egy további juttatásban részesülnek, azonban ennek bevezetése fokozatosan történik. Az első évben a havi nyugdíj 25 százalékát, vagyis egyheti összeget kapnak a jogosultak, majd ez az arány fokozatosan emelkedik, míg 2030-ra eléri a teljes havi nyugdíj összegét.

A Fidesz kezdeményezte a törvényjavaslat gyorsított parlamenti tárgyalását. A Demokratikus Koalíció közleményben jelezte, hogy támogatja a sürgős tárgyalást, mivel így lehetőségük nyílik saját javaslatuk benyújtására is, amely a svájci indexálás visszavezetését célozza.

A tizennegyedik havi nyugdíjra az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok lesznek jogosultak. Orbán Viktor miniszterelnök korábbi nyilatkozata szerint a juttatás évről évre negyedével növekszik majd, így 2030-ra érheti el a teljes havi nyugdíj összegét.

A tizennegyedik havi nyugdíj ötletét először Lázár János építési és közlekedési miniszter vetette fel októberben egy kaposvári fórumon, majd nem sokkal később a miniszterelnök is megerősítette, hogy a kormány dolgozik a javaslaton.

címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA Kocsis Zoltán, MTI/MTVA