Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Így vonulhatsz nyugdíjba 57 évesen: legális trükk, tényleg működik - itt a nyugdíj-matek

Pénzcentrum
2025. október 14. 18:09

Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár. Ez teljesen érthető, ki ne akarná korábban abbahagyni a munkát és kedvére alakítani további életét. Egy friss felmérésből kiderül, hogy a 30-59 éves korosztály legszívesebben 57 éves korában vonulni nyugdíjba. A Bankmonitor szakértői most azt vizsgálják meg, hogy erre hogyan van lehetőség, ha a nyugdíjkorhatár továbbra is 65 év marad.

A korhatár csökkentése már azért is elképzelhetetlen, mert a magyar nyugdíjrendszer gondjainak fő oka a várható élettartam folyamatos növekedése. Emberi szempontból örvendetes, hogy a világon – így Magyarországon is – egyre magasabb életkort élünk meg. A jelenlegi nyugdíjrendszer számára viszont ez egzisztenciális probléma.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a magyar nyugdíjrendszer felosztó-kirovó módszerrel működik – vagyis az éppen aktuális adófizetők „dobják össze” a nyugdíjasok ellátását –, ez a rendszer addig működik jól, amíg a következő generáció elég népes ahhoz, hogy elbírja az idősebbek eltartásából fakadó terhet.

Minél kevesebb aktív korú jut egy nyugdíjasra, annál inkább fenntarthatatlan a felosztó-kirovó rendszer. Tulajdonképpen a magyar nyugdíjrendszer addig volt fenntartható, amíg csak kevesen érték meg a nyugdíjkorhatárt; amint ez általánossá vált, a rendszer jövője veszélybe került.


Ha korán szeretnél nyugdíjba menni akkor állami nyugdíjra ne számíts

Érthető okokból nem lehetséges, hogy az állam már 57 éves kortól teljes jogú nyugdíjat folyósítson. Mivel korai nyugdíjazás ma már nincs, az első néhány évben kizárólag a saját megtakarításaidra számíthatsz.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy ebben az életkorban a nyugdíjcélú megtakarításokhoz sem férsz hozzá. Az ÖNYP és a NYESZ a mindenkori nyugdíjkorhatárhoz kötött, a nyugdíjbiztosítás pedig a szerződéskötéskor rögzített – jelen esetben 65 éves – korhatárhoz. Így, ha 57 évesen vonulnál nyugdíjba, legalább 7–8 évig kizárólag a saját, szabadon felhasználható megtakarításaidból kell élned.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy fel kell készülnöd arra: 96 hónapig (8 évig) a megtakarításaidból fogsz élni. Erre jellemzően 30–32 éved van felkészülni, nagyjából ennyit töltenek az emberek munkával 57 éves korukig.
Vagyis e 30–32 év alatt kell előteremtened 8 évnyi megélhetést. Szerencsére a megtakarításaid hozamot is termelhetnek, így a szükséges megtakarítási arány nem egyszerűen 8/30-ad rész, hanem ennél valamivel kisebb rátával is elérheted a célodat.

Ha – a nyugdíjhoz hasonlóan – az életút-átlagkereseted 80%-át tűzöd ki célul, akkor évi 2%-os (reálisnak tekinthető) reálbéremelkedés mellett a mindenkori nettó jövedelmed 10,11%-ának rendszeres félretételével elérheted, hogy 57 évesen nyugdíjba vonulj. Feltéve, hogy évi 5%-os reálhozamot érsz el, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megtakarításod szinte teljes egészében részvényekben vannak.

A korai nyugdíjhoz érdemes olyan megtakarítási formákat választanod, amelyek életkortül függetlenül hozzáférhetők, és lehetőleg adómentesek is.

A HOLD online vagyonkezelés mindkét kritériumnak megfelel, ha TBSZ-ben indítod el a megtakarításodat. A vagyonkezelés jó megoldás azoknak, akik nem szeretnék vagy nem érzik komfortosnak a saját befektetéseik kezelését. Ez a korábban a vagyonosok kiváltságának számító szolgáltatás ma már online formában a kisbefektetők számára is elérhető.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ha szeretnél nyugdíjkiegészítést is akkor többet kell félretenned

A 10,11% csak arra elég, hogy a 8 év alatt teljesen feléld a megtakarításodat. Onnantól nem marad plusz pénzed, és teljesen az állami nyugdíjra szorulsz – ami valljuk be, nem túl vonzó forgatókönyv, hasonló ahhoz, amiben a legtöbb magyar nyugdíjas él.

Ezért ennél is többet kell félretenned: nagyjából a fizetésed 20%-át ahhoz, hogy a „rendes” nyugdíjkorodban is kényelmes életed legyen. Fontos, hogy ez a szám úgy jön ki, ha a megtakarításaid döntően részvényekben vannak. Ha ennél kisebb kockázatot vállalsz, akkor magasabb megtakarítási rátával érdemes számolnod.

Itt az életkorod is számít. Ha már a negyvenhez közelítesz, és nincs számottevő megtakarításod, jó eséllyel le kell mondanod a korai nyugdíjról, vagy csak korlátozott formában valósíthatod meg.

Ne csüggedj, ha nem reális számodra a korai nyugdíj

E cikk olvasása közben felmerülhetett benned, hogy ez nagyon nehéz, és talán nincs is rá reális esélyed. Valóban nem egyszerű a helyzet, de kár lenne letargiába süllyedni. A cikk célja érezhetően nem a hamis reménykeltés volt: a korai nyugdíj megvalósításához elengedhetetlen a realisztikus tervezés és a következetes megtakarítás.

Ha a korai nyugdíj talán nem is, egy kényelmesebb nyugdíjas életszínvonal könnyen összejöhet számodra, ha rendszeresen félreteszel, és nem a párnacihába, hanem valamilyen kamatozó eszközbe helyezed a pénzedet.

A Pénzcentrum nyugdíjkalkulátorával megnézheted, hogy az általad választott havi megtakarítással mekkora vagyon gyűlne össze 65 éves korodra.

Ha ezt elosztod 240-nel, megkapod, mekkora nyugdíjkiegészítésre számíthatsz a nyugdíjazásodat követő 20 évben. A nyugdíjrendszer szempontjából rendkívül nehéz 30–40 évnek nézünk elébe; tegyél érte, hogy ha borul a rendszer, te még mindig több lábon állhass.
Címlapkép: Getty Images
