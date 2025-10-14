Új adókedvezményt vezetnek be 2026-tól a nyugdíjkorhatár után is dolgozó idősek számára.
Így vonulhatsz nyugdíjba 57 évesen: legális trükk, tényleg működik - itt a nyugdíj-matek
Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár. Ez teljesen érthető, ki ne akarná korábban abbahagyni a munkát és kedvére alakítani további életét. Egy friss felmérésből kiderül, hogy a 30-59 éves korosztály legszívesebben 57 éves korában vonulni nyugdíjba. A Bankmonitor szakértői most azt vizsgálják meg, hogy erre hogyan van lehetőség, ha a nyugdíjkorhatár továbbra is 65 év marad.
A korhatár csökkentése már azért is elképzelhetetlen, mert a magyar nyugdíjrendszer gondjainak fő oka a várható élettartam folyamatos növekedése. Emberi szempontból örvendetes, hogy a világon – így Magyarországon is – egyre magasabb életkort élünk meg. A jelenlegi nyugdíjrendszer számára viszont ez egzisztenciális probléma.
Mivel a magyar nyugdíjrendszer felosztó-kirovó módszerrel működik – vagyis az éppen aktuális adófizetők „dobják össze” a nyugdíjasok ellátását –, ez a rendszer addig működik jól, amíg a következő generáció elég népes ahhoz, hogy elbírja az idősebbek eltartásából fakadó terhet.
Minél kevesebb aktív korú jut egy nyugdíjasra, annál inkább fenntarthatatlan a felosztó-kirovó rendszer. Tulajdonképpen a magyar nyugdíjrendszer addig volt fenntartható, amíg csak kevesen érték meg a nyugdíjkorhatárt; amint ez általánossá vált, a rendszer jövője veszélybe került.
Ha korán szeretnél nyugdíjba menni akkor állami nyugdíjra ne számíts
Érthető okokból nem lehetséges, hogy az állam már 57 éves kortól teljes jogú nyugdíjat folyósítson. Mivel korai nyugdíjazás ma már nincs, az első néhány évben kizárólag a saját megtakarításaidra számíthatsz.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy ebben az életkorban a nyugdíjcélú megtakarításokhoz sem férsz hozzá. Az ÖNYP és a NYESZ a mindenkori nyugdíjkorhatárhoz kötött, a nyugdíjbiztosítás pedig a szerződéskötéskor rögzített – jelen esetben 65 éves – korhatárhoz. Így, ha 57 évesen vonulnál nyugdíjba, legalább 7–8 évig kizárólag a saját, szabadon felhasználható megtakarításaidból kell élned.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy fel kell készülnöd arra: 96 hónapig (8 évig) a megtakarításaidból fogsz élni. Erre jellemzően 30–32 éved van felkészülni, nagyjából ennyit töltenek az emberek munkával 57 éves korukig.
Vagyis e 30–32 év alatt kell előteremtened 8 évnyi megélhetést. Szerencsére a megtakarításaid hozamot is termelhetnek, így a szükséges megtakarítási arány nem egyszerűen 8/30-ad rész, hanem ennél valamivel kisebb rátával is elérheted a célodat.
Ha – a nyugdíjhoz hasonlóan – az életút-átlagkereseted 80%-át tűzöd ki célul, akkor évi 2%-os (reálisnak tekinthető) reálbéremelkedés mellett a mindenkori nettó jövedelmed 10,11%-ának rendszeres félretételével elérheted, hogy 57 évesen nyugdíjba vonulj. Feltéve, hogy évi 5%-os reálhozamot érsz el, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megtakarításod szinte teljes egészében részvényekben vannak.
A korai nyugdíjhoz érdemes olyan megtakarítási formákat választanod, amelyek életkortül függetlenül hozzáférhetők, és lehetőleg adómentesek is.
A HOLD online vagyonkezelés mindkét kritériumnak megfelel, ha TBSZ-ben indítod el a megtakarításodat. A vagyonkezelés jó megoldás azoknak, akik nem szeretnék vagy nem érzik komfortosnak a saját befektetéseik kezelését. Ez a korábban a vagyonosok kiváltságának számító szolgáltatás ma már online formában a kisbefektetők számára is elérhető.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ha szeretnél nyugdíjkiegészítést is akkor többet kell félretenned
A 10,11% csak arra elég, hogy a 8 év alatt teljesen feléld a megtakarításodat. Onnantól nem marad plusz pénzed, és teljesen az állami nyugdíjra szorulsz – ami valljuk be, nem túl vonzó forgatókönyv, hasonló ahhoz, amiben a legtöbb magyar nyugdíjas él.
Ezért ennél is többet kell félretenned: nagyjából a fizetésed 20%-át ahhoz, hogy a „rendes” nyugdíjkorodban is kényelmes életed legyen. Fontos, hogy ez a szám úgy jön ki, ha a megtakarításaid döntően részvényekben vannak. Ha ennél kisebb kockázatot vállalsz, akkor magasabb megtakarítási rátával érdemes számolnod.
Itt az életkorod is számít. Ha már a negyvenhez közelítesz, és nincs számottevő megtakarításod, jó eséllyel le kell mondanod a korai nyugdíjról, vagy csak korlátozott formában valósíthatod meg.
Ne csüggedj, ha nem reális számodra a korai nyugdíj
E cikk olvasása közben felmerülhetett benned, hogy ez nagyon nehéz, és talán nincs is rá reális esélyed. Valóban nem egyszerű a helyzet, de kár lenne letargiába süllyedni. A cikk célja érezhetően nem a hamis reménykeltés volt: a korai nyugdíj megvalósításához elengedhetetlen a realisztikus tervezés és a következetes megtakarítás.
Ha a korai nyugdíj talán nem is, egy kényelmesebb nyugdíjas életszínvonal könnyen összejöhet számodra, ha rendszeresen félreteszel, és nem a párnacihába, hanem valamilyen kamatozó eszközbe helyezed a pénzedet.
A Pénzcentrum nyugdíjkalkulátorával megnézheted, hogy az általad választott havi megtakarítással mekkora vagyon gyűlne össze 65 éves korodra.
Ha ezt elosztod 240-nel, megkapod, mekkora nyugdíjkiegészítésre számíthatsz a nyugdíjazásodat követő 20 évben. A nyugdíjrendszer szempontjából rendkívül nehéz 30–40 évnek nézünk elébe; tegyél érte, hogy ha borul a rendszer, te még mindig több lábon állhass.
Az utalványok október 15-ig érkezhetnek meg, újbóli kiküldését más címre november 14-ig lehet kérni. Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Sokan tartanak attól, hogy a novemberi nyugdíjkorrekció összege elveszik azok után, akik év közben hunytak el. Kevesen tudják, az elhunyt nyugdíjasokat is megilleti az emelés...
A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".
A kormány módosította a nyugdíj melletti munkavégzés szabályait az egészségügyi szektorban.
Egy friss kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozók 2026-tól technikailag szünet nélkül juthatnak hozzá nyugdíjukhoz.
A nyugdíjasok számára a választások előtt jelentős juttatásokat tervez a kormány, miközben a nyugdíjrendszer strukturális problémái továbbra is fennállnak.
A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme.
A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.
Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól.
Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.
Visszavonul Zacher Gábor. A hamarosan 65 éves mentőorvostól a hétvégi Fradi-meccsen is elbúcsúztak, itt derült ki, hogy nyugdíjba készül.
Változtatni kell az önkéntes pénztárakhoz kapcsolódó adóvisszatérítési szabályokon
A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az...
A novemberi kifizetés során az érintettek az emelt összegű ellátás mellett megkapják a januárig visszamenőleg járó különbözetet is.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon: hány év a nyugdíjkorhatár 2025-ben, változik a változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? Tudd meg, hol hány év a nyugdíjkorhatár Európában!
A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.