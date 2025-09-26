Nagyon fontos információk derültek ki: rengeteg nyugdíjast érint a dolog, itt vannak a részletek

A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV. A hatóság megerősítette, hogy a nyugdíjasokat sem társadalombiztosítási, sem adózási szempontból nem kell külön bejelenteni.

A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása során a munkáltatónak nem kell megfizetnie a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót, és a bérükből sem kell levonni a 18,5 százalékos tb-járulékot. A keresetükből azonban le kell vonni a 15 százalékos személyi jövedelemadót, kivéve a legalább négygyermekes anyákat, akik szja-mentesek, illetve októbertől a háromgyermekes anyákat is.

Farkas András nyugdíjszakértő korábban rámutatott, hogy a társadalombiztosítási törvény (Tbj) szerint a nyugdíjas munkavállaló kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, így nem biztosított. Ebből következően nem kell és nem is lehet biztosítottként bejelenteni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítette ezt az értelmezést. A NAV közlése szerint a T1041 jelű nyomtatványt kizárólag biztosított személyről kell benyújtani, így saját jogú nyugdíjas foglalkoztatásakor nincs ilyen kötelezettség. Emellett a kifizető mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetése alól is.

A hatóság azt is tisztázta, hogy személyi jövedelemadó szempontjából sem kell külön bejelentést teljesíteni a nyugdíjasként munkát vállaló személyről. Ugyanakkor statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is fennáll, ezért a nyugdíjasra vonatkozóan is ki kell tölteni a '08 jelű bevallás megfelelő lapjait.

A NAV adatai szerint 2025 júliusában 294,3 ezer fő saját jogú nyugdíjas rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel.