Boldog érett nő szemüveges és mosolygós idős öreg nyugdíj
Nyugdíj

Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 08:04

2025-ben a legtöbb hónapban, a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 12-én utalják a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Szeptemberben 12-e péntekre esik, így nem lesz eltérés, aznap érkezik a nyugdíj.

2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik vagy érkezett a nyugdíj, hanem korábban. Az egyik ilyen hónap a január volt, a másik kettő április és július, ezután pedig még kétszer érkezik majd korábban a nyugdíj. Szeptemberben viszont a megszokott rend szerint, 12-én utalnak a nyugdíjasoknak.

Mindig érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal! Májusban technikai problémák miatt a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A bank közleménye szerint technikai okok miatt a Magyar Államkincstártól érkező utalások egy része egyelőre nem került jóváírásra az ügyfelek számláin. Délután azonban rendben megérkeztek a nyugdíjak, miután a technikai gondok elhárultak. Viszont akik nem figyelik a folyósítási dátumokat, azoknak nem is tűnik fel, ha valamilyen gond adódik.

A 2025. szeptemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás szeptemberben?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, az április és a július is. Eltérő lesz továbbá az október és a december havi utalás is. Szeptemberben viszont 12-én, pénteken fog érkezni a nyugdíj. 

Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján 2025-ben öt hónapban érkezik vagy érkezett korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:

  • január 10. (péntek)
  • február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj
  • március 12. (szerda)
  • április 11. (péntek)
  • május 12. (hétfő)
  • június 12. (csütörtök)
  • július 11. (péntek)
  • augusztus 12. (kedd)
  • szeptember 12. (péntek)
  • október 10. (péntek)
  • november 12. (szerda)
  • december 2. (kedd)

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.
