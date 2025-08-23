Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj

2025-ben a legtöbb hónapban, a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 12-én utalják a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Szeptemberben 12-e péntekre esik, így nem lesz eltérés, aznap érkezik a nyugdíj.

2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik vagy érkezett a nyugdíj, hanem korábban. Az egyik ilyen hónap a január volt, a másik kettő április és július, ezután pedig még kétszer érkezik majd korábban a nyugdíj. Szeptemberben viszont a megszokott rend szerint, 12-én utalnak a nyugdíjasoknak.

Mindig érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal! Májusban technikai problémák miatt a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A bank közleménye szerint technikai okok miatt a Magyar Államkincstártól érkező utalások egy része egyelőre nem került jóváírásra az ügyfelek számláin. Délután azonban rendben megérkeztek a nyugdíjak, miután a technikai gondok elhárultak. Viszont akik nem figyelik a folyósítási dátumokat, azoknak nem is tűnik fel, ha valamilyen gond adódik.

A 2025. szeptemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás szeptemberben?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, az április és a július is. Eltérő lesz továbbá az október és a december havi utalás is. Szeptemberben viszont 12-én, pénteken fog érkezni a nyugdíj.

Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján 2025-ben öt hónapban érkezik vagy érkezett korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:

január 10. (péntek)

február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj

március 12. (szerda)

április 11. (péntek)

május 12. (hétfő)

június 12. (csütörtök)

július 11. (péntek)

augusztus 12. (kedd)

szeptember 12. (péntek)

október 10. (péntek)

november 12. (szerda)

december 2. (kedd)

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.