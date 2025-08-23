Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
2025-ben a legtöbb hónapban, a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 12-én utalják a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Szeptemberben 12-e péntekre esik, így nem lesz eltérés, aznap érkezik a nyugdíj.
2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik vagy érkezett a nyugdíj, hanem korábban. Az egyik ilyen hónap a január volt, a másik kettő április és július, ezután pedig még kétszer érkezik majd korábban a nyugdíj. Szeptemberben viszont a megszokott rend szerint, 12-én utalnak a nyugdíjasoknak.
Mindig érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal! Májusban technikai problémák miatt a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A bank közleménye szerint technikai okok miatt a Magyar Államkincstártól érkező utalások egy része egyelőre nem került jóváírásra az ügyfelek számláin. Délután azonban rendben megérkeztek a nyugdíjak, miután a technikai gondok elhárultak. Viszont akik nem figyelik a folyósítási dátumokat, azoknak nem is tűnik fel, ha valamilyen gond adódik.
A 2025. szeptemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás szeptemberben?
A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, az április és a július is. Eltérő lesz továbbá az október és a december havi utalás is. Szeptemberben viszont 12-én, pénteken fog érkezni a nyugdíj.
Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben
A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján 2025-ben öt hónapban érkezik vagy érkezett korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:
- január 10. (péntek)
- február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj
- március 12. (szerda)
- április 11. (péntek)
- május 12. (hétfő)
- június 12. (csütörtök)
- július 11. (péntek)
- augusztus 12. (kedd)
- szeptember 12. (péntek)
- október 10. (péntek)
- november 12. (szerda)
- december 2. (kedd)
Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.
Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?
Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.
A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.
A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.
A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.
