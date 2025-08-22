Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Nyugdíjasok, figyelem! Nagy leállás jön a folyósítónál: rengeteg idős bosszankodhat miatta
Augusztus 26-án, kedden ügyfélfogadási szünettel jár majd a szolgáltató által előre tervezett áramszünet a Magyar Államkincstár Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők, az ügyintézők nem, közölte a Magyar Államkincstár.
A tervezett áramszünet miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1139 Budapest, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán 2025. augusztus 26-án (kedden) 10:30-ig lesz ügyfélfogadás, amely ezután egész nap szünetel.
Ez idő alatt a 1811-es telefonszámon hívható Call Centerben is csak az általános tájékoztatók érhetők el, az ügyintéző kapcsolását nem lehet kérni.
Az ügyfélszolgálat 2025. augusztus 27-én (szerdán) 7.30-tól ismét a szokott rendben fogadja az ügyfeleket, a Call Centerben is ettől az időponttól lehet majd az ügyintéző kapcsolását kérni.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
2025-ben az idősek otthona árai jelentősen eltérnek attól függően, hogy állami, egyházi vagy magánfenntartású intézményről van szó. Cikkünkben most bemutatjuk a várható költségeket.
