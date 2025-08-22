Nyugdíjasok, figyelem! Nagy leállás jön a folyósítónál: rengeteg idős bosszankodhat miatta

Augusztus 26-án, kedden ügyfélfogadási szünettel jár majd a szolgáltató által előre tervezett áramszünet a Magyar Államkincstár Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán.

Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők, az ügyintézők nem, közölte a Magyar Államkincstár.

A tervezett áramszünet miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1139 Budapest, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán 2025. augusztus 26-án (kedden) 10:30-ig lesz ügyfélfogadás, amely ezután egész nap szünetel.

Ez idő alatt a 1811-es telefonszámon hívható Call Centerben is csak az általános tájékoztatók érhetők el, az ügyintéző kapcsolását nem lehet kérni.

Az ügyfélszolgálat 2025. augusztus 27-én (szerdán) 7.30-tól ismét a szokott rendben fogadja az ügyfeleket, a Call Centerben is ettől az időponttól lehet majd az ügyintéző kapcsolását kérni.

