2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. október 9.A Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatóság épületének bejárata a Váci út 73. szám alatt. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladata az öregségi nyugdíjak, egyes korhatár elõtti ellátások, a
Nyugdíj

Nyugdíjasok, figyelem! Nagy leállás jön a folyósítónál: rengeteg idős bosszankodhat miatta

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 13:31

Augusztus 26-án, kedden ügyfélfogadási szünettel jár majd a szolgáltató által előre tervezett áramszünet a Magyar Államkincstár Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán.

Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők, az ügyintézők nem, közölte a Magyar Államkincstár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezett áramszünet miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1139 Budapest, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán 2025. augusztus 26-án (kedden) 10:30-ig lesz ügyfélfogadás, amely ezután egész nap szünetel.

Fontos bejelentést tett az állampapírokról a Kincstár: ez mindenkit érint, aki online kereskedik
EZ IS ÉRDEKELHET
Fontos bejelentést tett az állampapírokról a Kincstár: ez mindenkit érint, aki online kereskedik
A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor

Ez idő alatt a 1811-es telefonszámon hívható Call Centerben is csak az általános tájékoztatók érhetők el, az ügyintéző kapcsolását nem lehet kérni.

Az ügyfélszolgálat 2025. augusztus 27-én (szerdán) 7.30-tól ismét a szokott rendben fogadja az ügyfeleket, a Call Centerben is ettől az időponttól lehet majd az ügyintéző kapcsolását kérni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

 
#nyugdij #államkincstár #szünet #áramszünet #magyar államkincstár #tájékoztatás #tájékoztató #nyugdíjfolyósító #call center

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:16
14:03
13:44
13:31
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 22.
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 22.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
4 hete
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
3
2 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
4
1 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
5
3 hónapja
Fillérekért járhat az időseknek ez a szolgáltatás: sokan nem tudnak róla, pedig csak kérni kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 13:44
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 13:02
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 13:27
Ilyen új sörök lephetik el a boltok polcait: te kipróbálnád őket?