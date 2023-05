Akár 5%-os rendkívüli nyugdíjemelés is jöhet 2023-ban: nem tágít a horrordrágulás, muszáj lépni?

A nyugdíjasok arra számítanak, hogy év közben lesz még korrekciós nyugdíjemelés, mert a 13. havi juttatás sem volt képes ellensúlyozni a magas nyugdíjas inflációt – mondta Farkas András nyugdíjszakértő az InfoRádióban, aki szerint a korrekció mértéke négy-öt százalék lehet. Decemberben még 15 százalékos éves inflációval számolt a kormány, azonban azóta már úgy tűnik, az emelés nem fogja fedezni az idei inflációt.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint azonban ezt a mértéket a nyugdíjasszervezetek és az összes érintett nyugdíjas is kicsit kétkedve fogadja, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas infláció 26 százalék fölött volt az év első három hónapjában. Vagyis a 15 százalékos januári emelés – még ha ideszámítjuk a februárban kézhez kapott 13. havi nyugellátást is – nem képes ellensúlyozni ezt a nagyon magas nyugdíjas inflációt, mondta. Ráadásul az áremelkedés mértéke a szakértői konszenzus és a Magyar Nemzeti Bank inflációs előrejelzése szerint is elérheti a 19, de akár a 20 százalékot is éves szinten. Így a 15 százalékos januári emelést mindenképp korrigálni kell majd.

A nyugdíjkorrekció normál esetben mindig novemberben esedékes, viszont az elmúlt években nem egyszer történt rendkívüli, évközi emelés is.

A korrekció körülbelül 4-5 százalék mértékű lehet, de előfordulhat, hogy két részletre elosztják, nyár közepén és novemberben is emelhetnek

– mondta Farkas András. Felhívta a figyelmet, hogy a jogosultak nagyon számítanak a plusz pénzre, mert a beígért inflációcsökkenést – azt, hogy az infláció mértéke akár egy számjegyű is lehet az év végére – a nyugdíjasok semmilyen módon nem érzik. Az ő költségvetésük ugyanis nagyon kemény korlátokkal rendelkezik, hiszen nem tudnak kiegészítő jövedelmekre szert tenni, és ezért amikor az élelmiszerárak 40 százalék fölötti inflációjával naponta szembesülnek, akkor úgy érzik, hogy az ők eddigi 15 százalékos emelésük messze nem elégséges.

A szakértő szerint a nyugdíjemeléshez a tényleges inflációt kell majd figyelembe venni, és ennek alapján a nyugdíjasok idén biztosan számíthatnak még korrekcióra. A kérdés az, hogy mikor.