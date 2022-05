Van, aki 1200 forintot sem kap: ennyivel emelkedik a legszegényebb idősek nyugdíja júliusban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már úton van a nyugdíjasok júliusi juttatása, valamint az emelés, és a kiegészítés is. Azonban a júliusi nyugdíj és a kiegészítések pontos összege attól függ, hogy mekkora is a nyugdíj mértéke, ami alapján az emelés összegét kiszámolják. A nyugdíjasok júliusban visszamenőlegesen megkapják a január-június időszakára vonatkozó különbözetet is, tehát egyösszegű nyugdíjkorrekció is érkezik majd. Az egyénenkénti összeg könnyen kiszámolható a Pénzcentrum kalkulátorával is, most megnéztük, mennyi pénzzel számolhat az, akinek a járandósága nem éri el az átlagos nyugdíjat sem.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK