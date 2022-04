Gulyás Gergely: 3,9 százalékos nyugdíjemelés jön július elejétől ×

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatót tartott. A miniszter a kormányinfón elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen megállapították, hogy a háború miatt egész Európában magas az infláció. Az árak növekedésével az árstop intézkedés jelentősége is nő, melyek több mint 5 százalékkal csökkentik az inflációt - mondta el. Árstop nélkül 13 százalékos lenne az infláció. Ahogy arról tegnap Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatott: marad az árstop júliusig. A nyugdíjemelésről is döntött tegnap a kormány.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a meghosszabbított intézkedéssel együtt járna le a kamatstop is.

A kormány döntött a nyugdíjak emeléséről is. A jelenlegi előrejelzések szerint 8,9 százalékos lehet az éves infláció, amely jelentősen magasabb, mint az év eleji 5 százalékos. Mivel az eltérés jelentős, 3,9 százalékos emelés jön július elejétől. A miniszter azt is elmondta, hogy a nyugdíjasok júliusban visszamenőlegesen megkapják a január-júniusra vonatkozó különbözetet, tehát egyösszegű nyugdíjkorrekció is érkezik majd, valamint júliustól az emelt nyugdíjösszegekre lehet számítani.

2022 januárjában 165 ezer forint körül alakult az öregségi nyugdíj átlagos havi összege. Ez alapján júliustól 6400-6500 forinttal kaphat többet, aki az átlagos nyugdíjösszeget kapja, illetve visszamenőleg 38-39 ezer forintos egyösszegű korrekciót kaphatnak a magyar idősek.

A kormányinfo jelenleg is tart, cikkünk frissül.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: eddig marad az árstop Magyarországon Mind az üzemanyagok, mind az árstoppal érintett élelmiszerek ára változatlan marad, marad az árstop júliusig.

Arra a kérdésre, hogy mit a kormány véleménye a benzinkutak szövetségének aggályaira, miszerint 500-600 benzinkút mehet tönkre, valamint a javaslatra, hogy az árstopot alakítsa át a kormány szociális támogatássá, azt mondta: döntöttek, az árstopot tartják jónak, a benzinkutak szövetségének kezdeményezése kivitelezhetetlen. Arról is beszélt, hogy az árstop intézményei és a rezsicsökkentés fenn fognak maradni, ez a cél.