Trükkös tolvajok járják az országot: itt fosztják ki a legtöbb időst

Annak ellenére, hogy a világjárvány visszavetette a lopások, csalások számát egy időre, még mindig rengeteg bűntényt követnek el 60 év felettiek ellen. A Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár adatai szerint az összes csalás több mint egyötödét követik el idősek ellen. Az országos bűntérkép azonban elég változatos képet mutat: míg egyes helyeken csak az esetek 10 százaléka történik idősek sérelmére, addig van, ahol ez az arány a 35 százalékot is meghaladja. Mutatjuk, melyek azok a megyék, járások, ahol az idősödő lakosság leginkább ki van téve a tolvajoknak, csalóknak.

Nem meglepő módon Budapest vezeti a 60 éven felüliek sérelmére elkövetett csalások, illetve trükkös lopások statisztikáit, azonban ha lakosságarányosan nézzük az esetszámokat, rögtön kiderül: nem a főváros a legveszélyesebb lakóhely az idős magyarok számára. A Pre-Stat legutolsó összesítése szerint 2616 esetben követtek el csalást és 135 esetben "trükkös lopást" (a Btk. 370. §-a szerint a trükkös lopás a lopáson belüli bűncselekménynek minősül, mely a „trükkös” jelzőt az elkövetés módszere alapján kapja. Ezek egyik legismertebb típusa az „unokázós” telefonhívás). Az összes csalásnak (11835) így 22,1, az összes trükkös lopásnak (183) pedig 73,8 százalékát követték el 60 év felettiekkel szemben 2020-ban.

Az idősödő lakosság sérelmére elkövetett csalások, lopások esetszámaiban Budapest vezet, melyet Pest, Nógrád, Fejér és Somogy megye követnek. A legkevesebb ilyen bűneset Tolna, Zala és Vas megyében történt:

Az esetszámok önmagunkban viszont nem tükrözik, hogy az adott országrészben mennyire vannak kitéve az idősek a bűneseteknek. Nógrádban például magas az esetek száma, viszont egyben itt a legkevesebb a lakosságszám is. Hogyha az esetek számát rávetítjük a lakosságszámra (2020. január 1-jei adattal számolva), láthatjuk, hogy korántsem a főváros a legveszélyesebb.

A bűntérképen is látható, hogy csalások tekintetében Nógrádban a legrosszabb a helyzet: százezer lakosra több mint 120 eset jut, amelyet 60 év felettiek sérelmére követnek el. A második Pest megye, és a harmadik Budapest, viszont a mutatóik fele annyira rosszak csak a nógrádi állapotokhoz képest. A legjobb a helyzet Hajdú-Bihar, Vas és Győr-Moson-Sopron megyékben.

Azt is megvizsgáltuk, hogy az összes csalásnak hány százaléka történik 60 év felettiek sérelmére. Ez alapján is első helyen van Nógrád, ahol az ilyen bűntények több mint egyharmada történik idősödő magyarok sérelmére. Ebből az összevetésből is látszik, hogy Pest megyében és a fővárosban is sok bűncselekmény céloz időseket, viszont Somogy ebben megelőzi Budapestet:

A trükkös lopások tekintetében olyan kicsi az esetek száma, hogy egy ilyen összevetés nem mutatna reális képet, viszont fontos rámutatni, hogy az ilyen bűncselekmények is nagy kárt okozhatnak. Az unokázós csalások száma jelentősen csökkent, de nem tűnt el. Mióta 2018-ban egy 12 tagú speciális nyomozócsoportot hoztak létre az ilyen csalások felderítésére, jelentősen csökkent az ilyen esetek száma, amely a rendőrség közlése szerint az eredményes felderítésnek és a figyelemfelhívásnak tudható be.

