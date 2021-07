Újabb nyugdíjemelést jelentett be Varga Miháy: novemberben jöhet a visszamenőleges kifizetés

Ha az éves infláció magasabb lesz 3.6 százaléknál, és jelenleg ez a legfrissebb számítások szerint igen valószínűnek tűnik, akkor novemberben újabb nyugdíjemelés és visszamenőleges kifizetés következik - mondta a pénzügyminiszter.

A magyar nyugdíjasok nem lehetnek kárvallottjai a koronavírus okozta globális válságnak, ha az éves infláció magasabb lesz 3.6 százaléknál, és jelenleg ez a legfrissebb számítások szerint igen valószínűnek tűnik, akkor novemberben újabb nyugdíjemelés és visszamenőleges kifizetés következik - erről beszélt az Origónak adott interjújában Varga Mihály.

A pénzügyminiszter közölte, a nyugdíjak szempontjából különleges volt az idei esztendő. Mint mondta, év elején háromszázalékos nyugdíjemelés volt, ám az infláció nem várt módon megugrott, így a kormány az év közepén különleges, szokatlan lépésre szánta rá magát.

Júniusban évközi nyugdíjemelést hajtottunk végre: a juttatásokat megemeltük, a 0,6 százalékos növelést pedig az év elejére visszamenőleg egy összegben kifizettük a jogosultaknak

– fogalmazott. Varga Mihály szerint a koronavírus miatti leállások után most indítják újra a gazdaságokat szerte a világban, a kínálat azonban több esetben ezzel nem tud lépést tartani, emiatt bizonyos árucikkekből, alapanyagokból átmeneti hiány alakul ki.

Mint mondta, a globális újraindítás hatalmas mennyiségű energiát igényel, a kereslet az energiahordozók terén is drágulást okoz, ami sok termék árában azonnal megmutatkozik.

Árfelhajtó hatásúak a globális kereskedelmi konfliktusok is, például az olyanok, mint amilyen most Kanada és az Egyesült Államok között alakult ki egyes faanyagok kapcsán. E nézeteltérés is jelentősen befolyásolta a világ- és európai piacokon a faáruk árát. A mezőgazdasági termékek esetében pedig az időjárás is meghatározó: a tavaszi fagyok miatt emelkedik most idehaza egyes gyümölcsök, zöldségek ára

– magyarázta. A pénzügyminiszter hozzátette, a legújabb adatok arra engednek következtetni, hogy a második negyedévben 14 százaléknál is nagyobb lehet a magyar gazdaság növekedése, egész évben pedig 6,5 százalékkal bővülhet a GDP. Jövőre újabb 5,3 százalékos növekedéssel számolnak, vagyis szerinte a hazai gazdaság másfél év alatt ledolgozhatja azt a veszteséget, amit a koronavírus-válság miatt szenvedett el.