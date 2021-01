Ide tedd a pénzed 2021-ben, ha nagyot akarsz kaszálni: íme néhány tuti tipp

Mintha nem lett volna elég zavaró tényező idén az amerikai elnökválasztás és a Brexit befektetési szempontból, egy világjárvány válságát nyögjük március óta, és ez még valószínűleg egy darabig így is lesz. Miben bízhatunk akkor, ha a pénzünk befektetéséről lenne szó, ha továbbra is minden bizonytalan? A Pénzcentrum befektetési szakértők tanácsait kérte azzal kapcsolatban, mibe érdemes és mibe nem érdemes befektetni 2021-ben.

Év elején a gazdasági elemzők még legfeljebb a gazdasági növekedés lassulásáról beszéltek, illetve azt jósolták, hogy a befektetésekre, tőzsdére a legnagyobb hatást az amerikai elnökválasztás, illetve a brexit gyakorolja majd. Azonban márciusban a koronavírus világjárvány erősen rányomta a bélyegét a gazdaságra és nem várt recesszió következett. A válságból való kilábalás pedig nem egyik napról a másikra fog lezajlani, ez pedig óvatossá teszi a lakossági befektetőket is.

A Pénzcentrum ezért szakértők tanácsait kérte, mibe érdemes fektetni 2021-ben, melyek a legkevésbé kockázatos befektetések, és milyen befektetést érdemes kerülni ebben az évben. Lapunknak az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Accorde Alapkezelő és Concorde Értékpapír szakértői, illetve a Portfolio Trader befektetési igazgatója válaszoltak.

Milyen befektetések hozhatják a legnagyobb hozamot 2021-ben?

Tunkli Dániel (portfóliómenedzser, Accorde Alapkezelő Zrt.): Az év elején még kifejezetten forró témának tűntek a környezettudatos befektetések, kiegészülve az elektromos hajtás és megújuló energiatermelés témakörökkel. Úgy tűnt, hihetetlen nagy befektetői réteget tud megmozgatni. Ugyan a COVID-19 ennek ideiglenesen gátat szabott, de 2020 végén újra felkapták a témát a befektetők, köszönhetően Joe Biden megválasztásának, illetve az EU és Kína egyre növekvő környezetvédelmi törekvéseinek.

Várhatóan még korántsem értük el a csúcsot és mérhetetlen flow fogja ezeket a befektetéseket keresni 2021-ben, miközben a tényleg környezettudatos megújuló befektetések száma rendkívül véges.

Természetesen számos olyan szereplő is felült erre a vonatra, akiknek mérsékelt köze van az ESG-hez, így a legnagyobb ESG ETF-k magját sok esetben IT cégek adják. Véleményünk szerint ez mérséklődni fog 2021-ben és sokkal inkább a környezettudatos befektetésekre fognak fókuszálni a befektetők, így az impact befektetések, vagyis azok a cégek - amelyek mondjuk korábban szénből állítottak elő energiát, viszont most már áttérnek a megújulóra - könnyen átárazódhatnak.

Móró Tamás (vezető stratéga, Concorde Értékpapír Zrt.): Elsősorban a magas hitelállománnyal működő, de a válságot esetleg túlélő hagyományos ciklikus papírok (ingatlan, idegenforgalom, vendéglátás) - ezekből érdemes azonban egy kosárral vásárolni, mivel lesz olyan, aki elbukik ebben a harcban. Ezen túl az alternatív energiatermelés-hajtás sztorijában lesz még tartalék, itt a magas árazás ellenére a növekedés is kiemelkedő lesz, köszönhetően a szabályozói nyomásnak és a társadalmi elvárásoknak.

Bence Balázs (Portfolio Trader, befektetési igazgató): Az alacsony globális állampapírhozamok miatt, ahol is az infláció magasabb mint a kamat (USA, Nyugat-Európa) a tőke egyetlen útja a részvény, így a tőzsdei részvényeknek van esélye valami hozamot hozni.

Az emelkedő inflációs várakozások és a dollár várható gyengülése miatt az arany is nagyot mehet 2021-ben.

Loncsák András (Aegon Alapkezelő, befektetési igazgató): Nemcsak a forint, de a magyar tőzsde is a 2021-es év nyertesei közé tartozhat. A magyar részvények felülteljesítésének kezdetét, de legalábbis az alulteljesítés megszűnését hozhatja az elkövetkező év. A legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank eddig mindig megerősödve jött ki a válságból, elsősorban a hosszú távú víziókkal rendelkező, nagyon erős menedzsmentnek köszönhetően. A 2014-es válság évben 100 milliárd forintos veszteséget 2015-ben hosszú távú profit- és árfolyam emelkedés követte.

Milyen befektetésekkel járhatnak a legjobban a befektetők 2021-ben a legkisebb kockázat mellett?

Bence Balázs: MSCI World indexbe fektető ETF, vagyis tőzsdére bevezetett indexkövető befektetési alap egy széleskörű diverzifikációt ad, hiszen a világ fejlett tőzsdéiről vagy 1600 részvénybe fektet be segítségével a kisbefektető. Ez tőzsdei termék, egy kattintással megvehető. Ebbe tenném a tőke 45%-át, további 10-15%-át pedig kínai indexkövető ETF-be fektetném, szemben az amerikai, európai tőzsdékkel, a kínai még messze van a csúcsoktól, és az ország gyors növekedést produkál. A pénz további 10%-át aranyba tenném, én erre a Barrick Gold aranybányászrészvényt venném, a maradék 30%-ot pedig állampapír pluszba vagy eurós magyar állampapírba tenném.

Móró Tamás: Továbbra is a Magyar Állampapír Plusz, főként devizára visszafedezve (355 EURHUF árfolyamnál).

Tunkli Dániel: Miután a kötvények hozama eléggé alacsony, érdemes egy kicsivel kockázatosabb eszközöket nézni, a részvényeket. Közülük is olyanokat keresni, amelyek viszonylag stabil gazdasági kilátások mellett, komoly osztalékhozamot is rejtenek, így egy magasabb osztalékhozam tartós támaszt adhat a részvényárfolyamnak. Ebben a kategóriában remekül vizsgázott a COVID-19 vérzivataros idejében a román részvénypiac, ahol az egyre stabilizálódó EU barát kormány vezetésével fejlődik a tőkepiac, miközben a részvények magas egyszámjegyű osztalékhozamot adnak.

Mi az, amibe semmiképpen sem érdemes fektetni 2021-ben?

Móró Tamás: Elképesztő, sokszor 100-150x árfolyam/árbevétel szorzók alakultak ki a technológiai szektor több feltörekvő, de már 100 milliárd dolláros nagyságrendben árazott szereplőinél. Miután folyamatosan hízik ezen cégek száma és összértéke, a piac növekedése pedig ugyan valós, de ennek csak töredéke, ezért ezekben lesz árfolyam-korrekció.

Bence Balázs: Nem ülnék 100% állampapírba, nem vennék amerikai, európai állampapírt (ez a veszély a magyar kisbefektetőt amúgy sem fenyegeti). Kerülném az irtózatosan menő részvényeket, ha valaki szeret veszélyesen élni, akkor a Tesla és Nió helyett inkább génterápiával foglalkozó részvéneket vennék. Pl. Crispr Therapeutics, Twist bioscience.

Tunkli Dániel: 2020 egyik sikertörténete a Bitcoin, ami a cikk írásakor elérte a 22.000 dollár fölötti szintet. Bár ez a teljesítmény magáért beszél, mégis számomra A hét mesterlövész című film klasszikus jelenete jut eszembe. A filmben Steve McQueen idézi fel, mit is mondott az az ember zuhanás közben, aki kiugrott a 10 emeletről: "Eddig még jó.... Eddig még jó". Véleményem szerint

a Bitcoinnal is hasonló a helyzet: eddig zseniális befektetés volt, lehet még egy ideig szárnyalni fog, de nincs messze az az időpont, amikor csúnya puffanás lesz a vége.

