Sokak kedvenc akciófilm-sztárjáról derült ki, hogy az életben sem finomkodik: durván összeverte a szomszédját, aki ezért feljelentette

A Reacher című akciósorozat sztárja, Alan Ritchson ellen nyomozás indult, miután egy videófelvétel tanúsága szerint bántalmazta nashville-i szomszédját. A verekedést a színész gyerekei is végignézték.

Egy, a TMZ nevű amerikai portál által közzétett felvételen az látható, ahogy Alan Ritchson többször megüti, majd megrugdossa a már földön fekvő szomszédját, Ronnie Taylort. Az incidens előzménye, hogy a színész szombaton zöld Kawasaki motorjával száguldozott a csendes, külvárosi lakóövezetben, miközben hangosan túráztatta a járművet. A szomszéd ezt nem nézte jó szemmel, és bemutatott a színésznek, aki a gesztust viszonozta.

A sztár másnap megismételte a motorozást, de ezúttal a gyerekeit is magával vitte. Taylor ismét rászólt. Ritchson ekkor arcon ütötte és belerúgott a férfiba. A szomszéd állítása szerint a színész meg is próbálta szándékosan elgázolni a motorjával. A gyerekek mindezt a saját kismotorjaikon ülve nézték végig.

Taylor feljelentést tett a rendőrségen. A hatóságok megerősítették, hogy nyomozás indult az ügyben, de letartóztatásra egyelőre nem került sor. A TMZ egy fényképet is közölt a szomszédról, amelyen jól láthatók a sérülései. A színész menedzsmentje nem reagált a sajtómegkeresésekre.