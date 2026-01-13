Revolut ügyfelek, figyelem! Új funkció jelent meg az appban, ez sokaknak nagy segítség lehet

A Revolut új, alkalmazáson belüli hívásazonosító funkciót vezetett be, amely valós időben jelzi a felhasználóknak, ha valóban a pénzügyi szolgáltatótól érkezik a telefonhívás, ezzel jelentősen megnehezítve a telefonos csalók dolgát - írja a revinfo.hu.

A telefonos csalások során egyre gyakoribb, hogy a csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat. Az új biztonsági megoldás ezt a kockázatot csökkenti azzal, hogy amikor a Revolut telefonon hív, az alkalmazásban egy jól látható banner vagy felugró értesítés jelenik meg, amely egyértelműen megerősíti a hívás eredetét.

Ha nincs ilyen értesítés, a hívás nagy valószínűséggel csalási kísérlet, ezért érdemes azonnal megszakítani. A funkció aktiválása iOS készülékeken automatikus - elég megnyitni a Revolut alkalmazást hívás közben, és a megerősítő banner megjelenik. Android készülékeken manuálisan kell engedélyezni a funkciót a Biztonság menüpont alatt.

Az alkalmazáson belüli hívásazonosítás jelenleg az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség országaiban érhető el, Spanyolország kivételével, ahol a funkció egyelőre nem aktív.

A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik. A Revolut új funkciója egy extra biztonsági réteget biztosít a felhasználóknak, amely segít egy pillanat alatt eldönteni, kivel beszélnek valójában, így téve a digitális bankolást nemcsak kényelmessé, hanem valóban biztonságossá is.