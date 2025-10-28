2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Közelkép egy magyar ezer forintos érmével.
Megtakarítás

Régen látott kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: 7 százalékot kaszálhat, aki ide teszi a pénzét

Pénzcentrum
2025. október 28. 14:53

7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.

A Takarékossági Világnap alkalmából bruttó 7 százalékos akciós betéti kamat lesz elérhető a MagNetnél - közölte a bank.

MInt részletezték: a pénzintézet 2025. október 27. és november 14. között akciós kamattal kínálja a lakossági Prizma HUF 3 havi lekötött betétet, amelynek kamata 7,08% (EBKM: 7,00%). Az akciós kamat új forrásra vonatkozik.

Az akció ideje alatt a MagNet Bank minden, az akciós lakossági forint Prizma betétben elhelyezett összeg után 1 ezreléket ajánl fel a Tűzcsiholó Egyesület Adósságkezelési programja számára.

Címlapkép: Getty Images
#akció #betét #bank #forint #kamat #pénzintézet #megtakarítás #magnet bank #bankbetét #takarékosság #lekötött betét

