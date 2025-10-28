A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
Régen látott kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: 7 százalékot kaszálhat, aki ide teszi a pénzét
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A Takarékossági Világnap alkalmából bruttó 7 százalékos akciós betéti kamat lesz elérhető a MagNetnél - közölte a bank.
MInt részletezték: a pénzintézet 2025. október 27. és november 14. között akciós kamattal kínálja a lakossági Prizma HUF 3 havi lekötött betétet, amelynek kamata 7,08% (EBKM: 7,00%). Az akciós kamat új forrásra vonatkozik.
Az akció ideje alatt a MagNet Bank minden, az akciós lakossági forint Prizma betétben elhelyezett összeg után 1 ezreléket ajánl fel a Tűzcsiholó Egyesület Adósságkezelési programja számára.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek
Egyre több hazai bank vezet be különdíjat a készpénzfelvételre, ami érinti a Revolut és a Wise bankkártyáit is.
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.
Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Erről minden ügyfélnek tudnia kell: nagy változások jönnek, megszűnik a lakossági OTPdirekt internetbank - Ez a teendő a következő hónapban
A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
Te is kaptál ilyen levelet az MVM-től? Nehogy bedőlj ennek: csalók próbálják elszedni sok magyar pénzét
Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. november 4-én érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás - Útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Azokat az adózókat keresik meg, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki.
Kitálalt a csaló call center korábbi alkalmazottja: így húznak le rengeteg magyart, volt, aki 120 milliót bukott
Egy volt magyar alkalmazott vallomása alapján kiderült, hogyan működik belülről a jól szervezett pénzszivattyú, amely még mindig aktívan toboroz és működik.
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Október végétől két új, ingyenes számlacsomagot vezet be az OTP Bank, de az OTP mellett az Erste, CIB, UniCredit, és Raiffeisen is kínál díj nélküli...
Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
