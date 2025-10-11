Őszintén vallott pénzügyeiről a Nemzet Színésze: Elszórtam mindenemet!

Kulka János ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most azonban a Neshama TV-nek adott interjúban meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan élte meg anyagi nehézségeit, a stroke utáni éveket, és mit jelent számára most a munka és a barátság.

A Kossuth-díjas színész a Neshama TV-nek adott interjúban tabukat döntött: kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben - szúrta ki a Story Magazin.

„Elszórtam. Vettem lakást, házat, kérték, adtam. Szörnyű vagyok” – vallotta be őszintén. Mint mondta, nem volt mindig tudatos, miközben pályája csúcsán, a Szomszédok idején jócskán keresett: „Egy rész 200, egy hónapra 400 ezer forint volt” – idézte fel.

A pénz azonban nem maradt meg, és bár sosem élt fényűzően, ma már belátja: a könnyelműség és a nagylelkűség is sokat elvett tőle. „Elszórtam, tényleg. De nem bánom. Inkább adni szeretek, mint kapni” – mondta.

A stroke mindent megváltoztatott

A színész 2016-ban kapott stroke-ot, amely alapjaiban forgatta fel az életét. Beszéde és mozgása hónapok alatt tért vissza, de – ahogy fogalmazott – az anyagi helyzete is nehezebbé vált.

„Kilenc éve volt a stroke-om. Keresztanyám meghalt, én örököltem. Azóta abból élek” – árulta el. Hozzátette: a rokkantnyugdíja és a jövedelme nem fedezik minden kiadását, de a barátai és a szakmai kapcsolatai segítették át a legnehezebb időszakokon.

Kulka nem kertelt, amikor egészségi állapotáról kérdezték: „Nagyon beteg vagyok” – mondta ki nyíltan. Ennek ellenére tovább dolgozik: a Nemzeti Színházban jelenleg is játszik, és szeptemberben Falusi Mariann-nal közösen lépett fel a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Hamarosan új szerepben is láthatjuk: Földes János rendezésében Csehov Cseresznyéskertjének mozgásadaptációjában tér vissza a színpadra.

Bár nehezen kommunikál, Kulka színészi jelenléte továbbra is lenyűgöző. Ő maga sem adta fel: „Filmezni is fogok még” – mondta derűsen. A színész elismeri, hogy a stroke utáni életben a legfontosabb erőt a hála és az önirónia adja. „Van kedvem élni. Ennyi elég” – fogalmazott mosolyogva.

