2025. szeptember 17. szerda Zsófia
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 05 18 2024: Régi szovjet panelházak Vilniusban
Megtakarítás

Nagyot csavar az Otthon Start a piacon: mi vár most a befektetőkre?

Portfolio
2025. szeptember 17. 09:20

Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira. Szakértők szerint a támogatott lakáshitel-program rövid távon nyomás alá helyezheti a bérleti díjakat, miközben az ingatlanok értéknövekedése továbbra is vonzó befektetési lehetőséget kínálhat - írja a Portfolio.

A szeptemberben elindult Otthon Start program alapvetően átrajzolja a hazai lakáspiac szerkezetét, és jelentős hatással lehet a bérlakáspiacra is. Ingatlanpiaci szakértők szerint a program elsődleges célja a saját tulajdonú ingatlanok felé terelni a keresletet, ami érezhető változásokat hozhat a bérleti díjakban és a befektetési hozamokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Deklarált célja, hogy a saját tulajdonú ingatlanok felé terelje a keresletet, megtorpanást okoz a bérlakás-piacon" - fogalmazott Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezetője. A szakember szerint a lakbérek korábbi dinamikus növekedése mérséklődhet, amit az első bérleti díj adatok már alátámasztanak. Jakab Zsolt, a Gránit Alapkezelő ingatlanalapokért felelős portfóliómenedzsere úgy véli, rövid távon szinte mindenhol nyomás alá kerülhetnek a bérleti díjak, de jelentős csökkenésre – különösen az újabb építésű lakások esetében – nem számít.

Az általános – tehát nem luxuscélú – bérleti piac rendkívül árérzékeny, és a jellemzően egyéves bérleti szerződéseken keresztül nagyon gyorsan leköveti a piaci eseményeket. E szegmensben versengő projektek között viszonylag alacsony szórás van Budapesten

- mondta Jakab. A lakóingatlan-befektetések hozama két fő komponensből áll: az értéknövekedésből és a bérleti hozamból. Míg a bérleti hozam általában felülről korlátos és alacsony árrugalmasságú, addig az értéknövekedés az általános piaci folyamatokhoz igazodik. Az elmúlt években az értéknövekedés rendre meghaladta a hosszú távú bérbeadással elérhető éves hozamot.

Jakab szerint bár elképzelhető, hogy a bérleti díjak emelkedése rövid távon megáll, az Otthon Start által generált árfelhajtó hatás kompenzálhatja ezt a befektetők számára. Hasonló véleményen van Banai Ádám, a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója is, aki szerint a befektetési célú lakásvásárlás továbbra is vonzó maradhat.

"Itt az egyik kérdés, hogy a kiadás milyen hozammal tud megtörténni" - jegyezte meg Banai. A bérlakáspiacon az elmúlt években a lakbérek növekedési ütemének fokozatos lassulása volt megfigyelhető, és az Otthon Start megjelenésével ez a folyamat valószínűleg tovább erősödik, ami hozamcsökkentő hatással járhat. Ugyanakkor a szakember szerint a befektetők eddig sem elsősorban a bérleti díjakból származó közvetlen hozamra, hanem az ingatlanok értéknövekedésére alapozták döntéseiket.

Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője szerint a bérleti díjak mérséklődése rövid távon hozamkorrekciókat és piaci ingadozásokat okozhat, hosszabb távon azonban a program hozzájárulhat a piac likviditásának növekedéséhez és új fejlesztések indulásához, ami a kínálat bővülését eredményezheti.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Magyarországon az intézményi lakásbefektetés egyelőre szűk piac, kevés szereplővel, szemben a nyugati országokkal, ahol elterjedt gyakorlat, hogy ingatlanfejlesztők kifejezetten bérbeadásra építenek teljes projekteket. Kiss Gábor szerint "az Otthon Start miatt a befektetők még jobban eltávolodnak, ha egyáltalán gondolkodtak azon, hogy belépjenek" erre a piacra.

Nekünk is van 700 ilyen lakásunk, ezért kíváncsian várjuk a piaci fejleményeket, egyelőre megfigyeljük a folyamatokat

- mondta Kiss. "Két típusú befektetésünk van. Az egyik a lakásfejlesztés eladási célra, a másik pedig a bérlakásépítés. Az a tapasztalatunk, hogy ez a két terület kiegészíti egymást: amikor a gazdasági körülmények az egyiknek kedveznek, akkor a másiknak kevésbé, és fordítva. Számunkra ezt jelenti a több lábon állás."

Kapcsolódó cikkeink:

Banai Ádám szerint a bérházfejlesztő intézményi befektetők helyzete változhat, ha a nagyobb kínálat miatt tartósan csökkennek a bérleti díjak, ami csökkentheti a bérházfejlesztés profitabilitását. Ugyanakkor hozzátette, hogy eddig is alacsony volt a bérházfejlesztők aránya, és a szabályozói környezet legalább olyan fontos tényező, mint a piaci kereslet-kínálat alakulása.

Tatár Tibor rámutatott, hogy nemzetközi befektetők jelenleg nincsenek jelen a magyar bérlakáspiacon, de hosszú távon, egy fejlettebb, intézményesült piac kialakulása esetén megjelenhetnének. "A lengyelországi Resi4Rent, bérlakásplatform-üzletágunk kiválóan működik, kimagasló bérbeadottsági mutatókkal, ez ma a lengyel piac vezető intézményi bérlakásplatformja. Varsóban a bérleti piac kiegyensúlyozottabb és kevésbé volatilis, mint Budapesten" - mondta Tatár, hozzátéve, hogy tapasztalataik szerint a magyar bérleti piac kevésbé érett, mint a lengyelországi.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #ingatlanpiac #ingatlanár #ingatlanok #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:18
10:04
09:52
09:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 16. 16:50
Már a magánegészségügyben sem nőnek a fák az égig  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 16. 15:42
Fordítva sült el a Fidesz lépése: hatalmas pénzeső hullott a Telexre és a Partizánra
Bár a Fidesz megpróbálta idén ellehetetleníteni az alapítványi támogatásokat, a kísérlet fordítva sü...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 16. 14:59
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Ottho...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. szeptember 16. 08:56
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
3
2 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
4
1 hete
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
5
2 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 10:04
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 06:05
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 09:17
Új korszak küszöbén az európai agrárium, jelentős változások várhatók