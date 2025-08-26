Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom

Szeptember elsejétől indul az Otthon Start Program, de a végleges rendelet már ma módosította a feltételeket. A témában felmérést indított a Pénzcentrum és a Bankmonitor.
Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet. A kutatás azt is kimutatta, hogy csupán a válaszadók kevesebb mint negyede tud rendszeresen megtakarítani, és jelentős eltérés van a városi és vidéki lakosok között.
A Provident Barométer legújabb kutatása ismét átfogó képet adott a magyar háztartások anyagi helyzetéről. A reprezentatív felméréseket Boczán Viktor, a cég vezérigazgatója és Feitel Balázs, az Ipsos Zrt. ügyvezetője ismertette a sajtótájékoztatón, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A kutatássorozat rendszeresen vizsgálja a lakosság pénzügyi szokásait, megtakarítási lehetőségeit és biztonságérzetét. A legfrissebb adatok többek között rávilágítanak arra, hogyan változik a megtakarítási hajlandóság a különböző korosztályok körében, milyen nehézségeket okoznak az adósságok, és miként vélekednek a magyarok saját anyagi biztonságukról.
A negyedéves felmérés legfrissebb adatai alapján elmondható, hogy a magyar lakosság egzisztenciával kapcsolatos félelmei nem változtak. Fizetésük és nyugdíjuk értékállóságának hiányától és inaktivitás (munkanélküliség, betegség) okozta jövedelem kieséstől tartanak leginkább. Az emberek többsége 35%-a attól aggódik, hogy a fizetése elértéktelenedik az infláció miatt. A második legnagyobb félelem az (22%), hogy nem lesz elég a majdani nyugdíja a megélhetése, a harmadik pedig az, hogy váratlanul elveszti a munkahelyét.
A kutatás rávilágított arra is, hogy az emberek többsége nem tájékozódik annyira a megváltozott gazdasági környezetben sem. Ez összefügghet az alacsony pénzügyi ismertekkel a szakértők szerint. Elsősorban az emberek családtagoktól, barátoktól tájékozódik (35%), a második helyen az internet (22%), utána pedig a gazdasági elemzők voltak (20%).
A felmérés szerint 10 válaszadóból 4 tud félretenni családi jövedelméből. Amit ki lehet olvasni még az adatokból az az, hogy a magasabb iskolai végzettség jobb anyagi helyzettel és nagyobb megtakarítási lehetőséggel jár együtt. Az emberek 48%-a nem tud kijönni a jövedelméből, míg 11%-nak még adóssággal is rendelkezik. Csupán 8% volt, aki azt állította, hogy kényelmesen kijön a fizetéséből és egyharmadát félre is tudja tenni.
A megtakarítási szempontokat figyelembe véve általában a hazai lakosság komplex mérlegelés (nincs egy határozott elképzelés) után választ megtakarítási formát. Fontos a hozam, a rugalmasság és a megtakarítás célja.
A megtakarítási formák kedveltsége sem nagyon változott a korábbi felmérésekhez képest. A kiszámíthatóbb, biztonságosabb, illetve a kockázatosabb típusok aránya egészségesen oszlik meg egymáshoz képest. Az első helyen az ingatlan áll, mintegy 41%-kal, utána a forint alapú lekötött betétek és takarékszámlák állnak (28%), a harmadik helyen pedig az arany áll 26%-kal.
Arról is érdeklődött az Ipsos, hogy mire számítanak a következő időszakban a saját jövedelmi helyzetüket illetően. A megkérdezettek 65%-a szerint csökkeni fog a jövedelmük vásárlóereje és mintegy 49% gondolja azt, hogy egy év múlva rosszabb lesz az anyagi helyzete és csupán 21% gondolja azt, hogy jobb lesz (a korábbi 23-ról).
A falvakban élők nem tudnak megtakarítani?
A másik felmérést a Provident vezérigazgatója, Boczán Viktor ismertette, az összehasonlító vizsgálatot Magyarországon kívül többek között Csehországban, Romániában vagy éppen Ausztráliában végezték el. A kutatás célja az, hogy folyamatosan nyomon kövessék az emberek közérzetének vizsgálatát.
Az összes megkérdezettből mindössze a 22,7%-a jelezte azt, hogy képes valamennyit félrerakni. Nagy különbség van a vidék és a nagyvárosok között. A falvakban ez 17,5% volt, míg a városokban 46,5% tud félretenni. Az elmúlt 12 hónapban a rendszeres megtakarítók aránya nem változott érdemben, inkább enyhe csökkenés figyelhető meg.
Felmérték azt is, hogy általában kitől kérünk kölcsön, ha nem jövünk ki a pénzünkből. Az esetek 30%-nál a családtól kérünk kölcsön (főként alapfokú végzettségűek), a magasabb végzettségűek inkább a pénzügyi intézményektől vesz fel kölcsönt (16%). A barátoktól való kölcsönkérés minden csoportban alacsonyabb arányú, de jelen van most is. 2025-ben a magyarok 49,9%-a vett igénybe kölcsönt, a tavalyi 53,4% helyett, a nemzetközi átlag pedig 44,6%.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
