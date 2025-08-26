2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar valuta: forint bankjegyek és érmék (500 forint, 1000 forint, 50 forint, 20 forint, 10 forint stb.)
Megtakarítás

Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 11:36

Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet. A kutatás azt is kimutatta, hogy csupán a válaszadók kevesebb mint negyede tud rendszeresen megtakarítani, és jelentős eltérés van a városi és vidéki lakosok között.

A Provident Barométer legújabb kutatása ismét átfogó képet adott a magyar háztartások anyagi helyzetéről. A reprezentatív felméréseket Boczán Viktor, a cég vezérigazgatója és Feitel Balázs, az Ipsos Zrt. ügyvezetője ismertette a sajtótájékoztatón, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatássorozat rendszeresen vizsgálja a lakosság pénzügyi szokásait, megtakarítási lehetőségeit és biztonságérzetét. A legfrissebb adatok többek között rávilágítanak arra, hogyan változik a megtakarítási hajlandóság a különböző korosztályok körében, milyen nehézségeket okoznak az adósságok, és miként vélekednek a magyarok saját anyagi biztonságukról.

A negyedéves felmérés legfrissebb adatai alapján elmondható, hogy a magyar lakosság egzisztenciával kapcsolatos félelmei nem változtak. Fizetésük és nyugdíjuk értékállóságának hiányától és inaktivitás (munkanélküliség, betegség) okozta jövedelem kieséstől tartanak leginkább. Az emberek többsége 35%-a attól aggódik, hogy a fizetése elértéktelenedik az infláció miatt. A második legnagyobb félelem az (22%), hogy nem lesz elég a majdani nyugdíja a megélhetése, a harmadik pedig az, hogy váratlanul elveszti a munkahelyét.

A kutatás rávilágított arra is, hogy az emberek többsége nem tájékozódik annyira a megváltozott gazdasági környezetben sem. Ez összefügghet az alacsony pénzügyi ismertekkel a szakértők szerint. Elsősorban az emberek családtagoktól, barátoktól tájékozódik (35%), a második helyen az internet (22%), utána pedig a gazdasági elemzők voltak (20%).

A felmérés szerint 10 válaszadóból 4 tud félretenni családi jövedelméből. Amit ki lehet olvasni még az adatokból az az, hogy a magasabb iskolai végzettség jobb anyagi helyzettel és nagyobb megtakarítási lehetőséggel jár együtt. Az emberek 48%-a nem tud kijönni a jövedelméből, míg 11%-nak még adóssággal is rendelkezik. Csupán 8% volt, aki azt állította, hogy kényelmesen kijön a fizetéséből és egyharmadát félre is tudja tenni.

A megtakarítási szempontokat figyelembe véve általában a hazai lakosság komplex mérlegelés (nincs egy határozott elképzelés) után választ megtakarítási formát. Fontos a hozam, a rugalmasság és a megtakarítás célja.

A megtakarítási formák kedveltsége sem nagyon változott a korábbi felmérésekhez képest. A kiszámíthatóbb, biztonságosabb, illetve a kockázatosabb típusok aránya egészségesen oszlik meg egymáshoz képest. Az első helyen az ingatlan áll, mintegy 41%-kal, utána a forint alapú lekötött betétek és takarékszámlák állnak (28%), a harmadik helyen pedig az arany áll 26%-kal.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Arról is érdeklődött az Ipsos, hogy mire számítanak a következő időszakban a saját jövedelmi helyzetüket illetően. A megkérdezettek 65%-a szerint csökkeni fog a jövedelmük vásárlóereje és mintegy 49% gondolja azt, hogy egy év múlva rosszabb lesz az anyagi helyzete és csupán 21% gondolja azt, hogy jobb lesz (a korábbi 23-ról).

A falvakban élők nem tudnak megtakarítani?

A másik felmérést a Provident vezérigazgatója, Boczán Viktor ismertette, az összehasonlító vizsgálatot Magyarországon kívül többek között Csehországban, Romániában vagy éppen Ausztráliában végezték el. A kutatás célja az, hogy folyamatosan nyomon kövessék az emberek közérzetének vizsgálatát.

Az összes megkérdezettből mindössze a 22,7%-a jelezte azt, hogy képes valamennyit félrerakni. Nagy különbség van a vidék és a nagyvárosok között. A falvakban ez 17,5% volt, míg a városokban 46,5% tud félretenni.  Az elmúlt 12 hónapban a rendszeres megtakarítók aránya nem változott érdemben, inkább enyhe csökkenés figyelhető meg.

Felmérték azt is, hogy általában kitől kérünk kölcsön, ha nem jövünk ki a pénzünkből. Az esetek 30%-nál a családtól kérünk kölcsön (főként alapfokú végzettségűek), a magasabb végzettségűek inkább a pénzügyi intézményektől vesz fel kölcsönt (16%). A barátoktól való kölcsönkérés minden csoportban alacsonyabb arányú, de jelen van most is. 2025-ben a magyarok 49,9%-a vett igénybe kölcsönt, a tavalyi 53,4% helyett, a nemzetközi átlag pedig 44,6%.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #provident #felmérés #magyar #adatok #magyarok #háztartások #lakossági állampapír #lakosság #lakossági pénzügyek #megtakarítások #provident zrt #megtakarítási számla

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:17
12:02
11:44
11:36
11:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 25. 17:11
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?  
Media1
2025. augusztus 24. 15:03
Hogyan kapták el Hano-t, a magyar internet rémét?  
Bankmonitor  |  2025. augusztus 26. 10:49
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusz...
MEDIA1  |  2025. augusztus 26. 09:44
Budapestre érkezik A hegyi doktor sztárja: Hans Sigl a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije lesz
A népszerű tévésorozatban Dr. Martin Grubert alakító Hans Sigl először jár majd a magyar fővárosban.
Holdblog  |  2025. augusztus 25. 08:42
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek...
iO Charts  |  2025. augusztus 22. 11:02
A Merck & Co. részvényelemzése (MRK) - Fej vagy írás?
Az Merck & Co. részvény (MRK) alapadatai, áttekintés A Merck & Co. (MRK) 1891-ben jött létre...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
2025. augusztus 26.
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
1 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
1 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
4 hete
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
5
1 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 11:44
Még egy szektort tönkrevághatnak Trump vámjai: ezt milliók érezhetik meg a zsebükön
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 11:26
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 11:32
Váratlan dolog derült ki a zöldségekről Európában: itt a friss jelentés