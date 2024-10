Egy vagyont spórolhatsz a mosógépeden ezzel a legális trükkel: simán megvágja a villanyszámlát

A növekvő rezsiárak és a mindennapi kiadások emelkedése miatt egyre több embert érdekel, hogyan tudnának megtakarítani egy kis pénzt a hónap végén. A Pénzcentrumon heti rendszerességgel foglalkozunk olyan módszerekkel, amelyek segíthetnek a spórolásban. Ezalkalommal néhány olyan tippet szeretnénk bemutatni, amelyekkel hosszabb távon akár jelentős pénzösszegeket is megspórolhatunk a mosógépünk használatán.

Számos alkalommal foglalkoztunk már a múltban olyan spórolási tippekkel, amelyek a fizetésünkkel való hatékonyabb gazdálkodást segítik elő. De számos alkalommal írtunk a háztartások energiahasználatáról is: például arról, mennyit takaríthatunk meg az áramtalanított készülékekkel, az éjszakai áram használatával, vagy éppen a megfelelő áramtarifa kiválasztásával. Ebben a cikkben pedig a spóroláshoz kapcsolódó gyakori tévhiteket jártunk körbe. Ebben a cikkben azt igyekszünk bemutatni, hogyan lehet a mosógép használatával spórolni.

A téma azért is lehet sokak számára érdekes, mert ez az egyik leggyakrabban használt háztartási nagygép: sok helyen a mosógépet akár hetente három-négy alkalommal is használják, de a kutatások szerint a háztartások fele nem megfelelően használja ezeket az eszközöket. Az uSwitch ár-összehasonlító oldal adatai alapján a háztartások mindössze 50%-a indítja el akkor a mosógépét, amikor az teljesen megtelt, pedig önmagában ennek a rutinnak az elsajátítása évente kb. 2900 forintot spórolhat meg nekünk. Emellett más hibák is előfordulnak, mint például a nem megfelelő hőfok használata, vagy az, ha nem végeznek karbantartó mosást. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet a legtöbbet kihozni a mosógépből, amelyekkel évente akár 36 000 forintot is spórolhatunk a mosógéphasználaton – apró változtatásokkal

Melyik a megfelelő hőfok?

Egy angol fogyasztóvédelmi csoport több mosógépet is tesztelt, hogy kiderítse, milyen hatással van az alacsonyabb hőmérsékletű mosás a tisztaságra és az energiafogyasztásra. A kutatás kimutatta, hogy ha a mosás hőmérsékletét 40°C-ról 30°C-ra csökkentjük, az átlagosan 38%-os energiamegtakarítást eredményez, míg a 20°C-os mosás esetén ez az érték 62%. Egy átlagos mosógép használata évente körülbelül 21 500 forintba kerül, ha hetente négyszer mosunk. Így, ha helyette 30°C-on mosunk, évente akár 8000 forintot is megtakaríthatunk, míg 20°C-on 13 500 forinttal csökkenthetjük a költségeinket (fontból forinttal számolva).

A kutatás arra is rávilágított, hogy a modern gépek a legtöbb esetben megfelelően tisztítanak alacsonyabb hőfokon is, kivéve, ha a ruhák nagyon szennyezettek. Katy Phillips, az Idealo ár-összehasonlító oldal munkatársa szerint:

A ruhák mosása 30 fokon általában elegendő az alapos tisztításhoz, és a mosogatógépek öko vagy alacsonyabb hőfokú beállításaival is jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás.

Hatékony mosás

A leghatékonyabb módja a mosásnak, ha a mosógépet teljesen megtöltve indítjuk el, ahelyett, hogy kisebb adagokat mosnánk gyorsprogrammal. A gyorsprogramok valamelyest csökkentik az energiafogyasztást, de nem annyira, mint amennyivel kisebb a kapacitás. Ezért sokkal gazdaságosabb kevesebb, nagyobb adag mosásokat végezni, mint naponta kisebbeket.

A Which kiszámította, hogy ez évente több ezer forintnyi összegű megtakarítást jelenthet egy átlagos mosógép esetében. További megtakarítást pedig azzal érhetünk el, ha kevesebb mosószert használunk. Fontos azonban, hogy soha ne terheljük túl a mosógépet, mert ez károsíthatja a dob forgását. A kutató és szakértő, Hannah Jackman szerint mindig legyen egy tenyérnyi hely a ruha teteje és a dob felső része között.

A szakértők azt is javasolják, hogy ha nem végzünk különösen piszkos vagy megerőltető tevékenységeket, az alsóneműt egyszer, a melltartót akár háromszor, a pólókat kétszer, a farmert tízszer, a pulóvereket pedig akár hatszor is viselhetjük mosás előtt.

Válassz megfelelő mosószert!

A megfelelő mosószer kiválasztása során úgy tűnhet, hogy a minőség és az ár között kell választani. Valójában azonban idei tesztek azt bizonyítják, hogy a legjobban teljesítő termékek között néhány olcsóbb szupermarket saját márkás termékei is szerepelnek. Úgyhogy érdemes új dolgokat kipróbálni, és nem feltétlenül a legdrágább márkázott mosószert/öblítőt választani.

Rendszeres karbantartás

Talán magától értetődőnek tűnhet, de érdemes karban tartani a mosógépet rendszeres, forró karbantartó mosással, legalább havonta egyszer.

Ellenőrizzük a használati útmutatót, hogy melyik program a legmegfelelőbb erre.

Tisztítsuk meg a gumi tömítést mikroszálas kendővel, amelyet meleg vízbe és mosogatószerbe mártottunk, és egy régi fogkefével dörzsöljük le a koszt.

Hagyjuk nyitva a gép ajtaját és a mosószer adagolóját, hogy megelőzzük a penészképződést. Egy evőkanálnyi mosószer elegendő, a túl sok mosószer foltokat hagyhat a ruhákon.

Liz Hunter, a Money Expert igazgatója szerint:

Ha új háztartási gépet, például hűtőszekrényt, mosógépet vagy szárítógépet vásárolunk, érdemes magas energiaminősítésű készüléket választani, amely nemcsak energiatakarékosabb, hanem környezetbarátabb is.