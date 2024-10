Nagyot koppanhat, aki így spórolna: rengeteg magyar háztartásban jöhet láthatatlan plusz kiadás

A növekvő rezsiárak és a mindennapi kiadások emelkedése miatt sokakat érdekelhet, hogyan tudnának megspórolni egy kis pénzt a hónap végén. Sok gyakorlati tanács kering arról, hogyan lehet csökkenteni a költségeket, de vajon mindegyik működik? A Pénzcentrumon most néhány elterjedt tévhitet járunk körbe, hogy megmutassuk, melyik tanácsok segítenek valóban a megtakarításban, és melyek azok, amiket jobb, ha elfelejtünk.

Manapság, mikor a rezsiárak folyamatosan emelkednek, és az infláció miatt az általános kiadások is egyre növekednek, ezért sokan próbálnak olyan trükköket találni, amelyekkel pénzt takaríthatnak meg. A Pénzcentrumon mi is rendszeresen foglalkozunk ilyen témákkal, azonban fontos rámutatni, hogy nem minden közhiedelemből táplálkozó megoldás olyan hatékony, mint gondolnánk. Sőt, egyes esetekben ezeknek semmi valóságalapja sincs. Cikkünkben bemutatunk néhány gyakori tévhitet a spórolásról, és tisztázzuk, mi az igazság.

A mosogatógép a legdrágább módja az edények elmosásának

A mértékadó, árösszehasonlítással foglalkozó brit oldal, az Uswitch szerint „nincs abszolút bizonyíték” arra, hogy a kézi mosogatás vagy a mosogatógép használata gazdaságosabb lenne a víz- és áramfelhasználás szempontjából. Valójában ez attól függ, hogyan végzi az ember. Számos tényezőt kell figyelembe venni mosotgatáskor: a mosogatógép energiahatékonyságát, a beállításokat és hogy mennyire van tele.

Ami a kézi mosogatást illeti, ez költségesebbé válhat, ha feleslegesen meleg vizet pazarolunk el, például nem használunk mosogatótálat, vagy nem áztatjuk be az edényeket előre. Az Uswitch azt tanácsolja, hogy legyünk gazdaságosak, bármelyik módszert is választjuk. A mosogatógépek esetében mindig használjuk az öko-beállítást, várjuk meg, amíg teljesen megtelik, és soha ne pazaroljunk vizet előáztatással.

A túlzott vízforralás nem pazarol pénzt

Az Uswitch szakértői azt javasolják, hogy csak annyi vizet forraljunk fel, amennyire szükség van. Az árösszehasonlító weboldal szerint, a helyes vízmennyiség beállításával évente akár 5000-6000 forintot is megtakaríthatunk az áramszámlánkon. Ezenkívül nemcsak az energiaszámlán spórolhatunk, hanem a vízpazarlást is elkerülhetjük. A legtöbb vízforralónak van egy skála az oldalán, amely jelzi, mennyit kell tölteni a kívánt csésze tea vagy kávé mennyisége szerint. Ha naponta több alkalommal forraljuk a vizet, ez kis energiamegtakarításból is éves szinten jelentős különbséget hozhat. A hőtakarékos vízforralók pedig még hatékonyabbak lehetnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Bárkinél beválik ez az ősrégi rezsitrükk: szinte azonnal lezúzza a számlát, teljesen legális Jó hír, hogy némi befektetéssel, sokat tehetünk az ivóvíz készletek megőrzéséért és közben a rezsin is tetemes összegeket spórolhatunk.

A készülékek nem használnak áramot, ha készenléti üzemmódban vannak

Amikor egy készülék készenléti üzemmódban van, továbbra is áramot vesz fel a konnektorból, így energiát fogyaszt. Erről nemrég egy korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk. Például, ha a televízió készenléti üzemmódban van, továbbra is áramot vesz fel, hogy reagálni tudjon a távirányító jelzéseire. Mindig ügyeljünk arra, hogy kapcsoljuk ki a készülékeket a falon, hogy elkerüljük a szükségtelen energiaköltségeket. Egyes eszközök, mint például a játékkonzolok vagy az okostévék, készenléti állapotban is jelentős energiát fogyaszthatnak, különösen, ha háttérben adatokat frissítenek. Mint korábbi cikkünkben végzett számításainkból kiderült, a készülékek kihúzásával évente akár 8000 forintot is spórolhatunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A termosztát magasabbra állítása gyorsabban fűti fel a házat

A közhiedelemmel ellentétben, a termosztát feltekerése nem gyorsítja fel a fűtési folyamatot az otthonunkban. Például, ha a szobai termosztátot 20 fokra állítjuk, a fűtés addig működik, amíg a szoba el nem éri ezt a hőmérsékletet. Ha megpróbáljuk gyorsabban felmelegíteni a szobát azzal, hogy a termosztátot 25 fokra állítjuk, a kazán továbbra is teljes kapacitással fog működni, és ugyanannyi időbe telik, amíg eléri a 20 fokot. Ezután tovább fog működni, amíg a szoba el nem éri a 25 fokot. A programozható termosztátok segíthetnek a fűtés hatékonyságában, hiszen előre be lehet állítani, hogy mikor kapcsoljon be, és így elkerülhető a túlzott fűtés.

Az egész nap alacsonyra állított fűtés pénzt takarít meg

Ez egy kissé vitatott terület. Sok szakértő szerint ez nagymértékben attól függ, mennyire jól van szigetelve az otthonunk, mivel ez határozza meg, mennyi energia szükséges a fűtéshez. Az Uswitch korábban arról tájékoztatott, hogy minél több hőt veszít az otthonunk, annál több energiára lesz szükség a benti hőmérséklet fenntartásához. Ezt az érvet követve, jobb, ha csak akkor kapcsoljuk be a fűtést, amikor szükséges.

Azonban néhány szakértő, akik korábban a Money Saving Expert-nek nyilatkoztak, éppen az ellenkezőjét állítják – és azt mondják, hogy a fűtést mindig bekapcsolva kell tartani. A legtöbb szakértő szerint azonban, ha kikapcsoljuk a fűtést, a falakban kondenzáció gyűlik össze. Ez a kondenzáció hőt vezethet ki a házból, ami azt eredményezheti, hogy hosszú távon gyorsabban veszítjük el a hőt. A jó minőségű szigetelés és a modern, energiahatékony ablakok hosszú távon sokat segíthetnek a fűtési költségek csökkentésében.