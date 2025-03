Állampapír? Globális piacok? TBSZ? - A szakértő válaszol (x)

A Lightyear befektetési platform március 5-én webináriumot szervezett az állampapírokról és a tartós befektetési számla (TBSZ) előnyeinek kihasználásáról.

A Lightyear befektetési platform webináriumán Somogyi Flóra, a cég kutatási vezetője kérdezte dr. Nagy Andort, a Magyar Állampapír Kalkulátor alapítóját. Fontos, hogy az itt leírtak nem minősülnek befektetési tanácsadásnak.

Az eseményen első körben az állampapírok kerültek szóba. Dr. Nagy Andor három okot jelölt meg az ilyen típusú befektetések népszerűségének magyarázataként: a biztonságot, a stabil, kiszámítható hozamot, valamint - a magyar állampapírokra jellemző - adómentességet. Más befektetések után adózni kell, aminek mértéke akár a hozam 28%-ára is rúghat, ha a befektető nem kedvezményes adózású számlát (pl. tartós befektetési számlát, azaz TBSZ-t) használ.

A szakértő kitért arra, hogy egy portfólión belül az állampapírok elsősorban a stabilitást és a biztonságot szolgálják, gyakran ugyanis ellentétesen mozognak, mint más eszközosztályok. Nem árt azonban figyelembe venni, hogy más befektetési lehetőségekkel (pl. ETF, részvény) hosszú távon nagyobb hozam érhető el - ehhez azonban természetesen nagyobb kockázat is társul.

Szóba került a befektetések esetében gyakran felmerülő árfolyamkockázat is, és hogy a forint gyengüléséből akár még profitálhatnak is a befektetők. Ha ugyanis veszünk egy euróban jegyzett ETF-et, és néhány év elteltével megnézzük a teljesítményét, nemcsak az eszköz által termelt hozamot kell figyelembe venni, hanem a forint euróhoz viszonyított árfolyamát is. Ha az ugyanis az évek során romlott (vagyis több forintot kell fizetni egy euróért), akkor az eurós befektetés forintban mért értéke is arányosan nagyobb lesz.

A webinárium végén dr. Nagy Andor a befektetési szolgáltató kiválasztásakor mérlegelendő szempontokat vette sorra. A szakember kiemelte a kifejezetten brókeri szolgáltatásokra szakosodott szolgáltatók előnyeit. Példaként hozta a tavaly óta már a Lightyearnél is elérhető TBSZ-t, amellyel az állampapírokhoz hasonlóan adómentesen fektethetünk be. Szóba került a Lightyear kedvező árképzése, valamint az is, hogy az alkalmazás magyar nyelven elérhető, és van magyar ügyfélszolgálat is.

Zárásként pedig sok információt tudhattunk meg arról, miért biztonságos a Lightyear. A legfontosabb, hogy a befektetett eszközök a felhasználók tulajdonában vannak, vagyis azokkal nem a Lightyear rendelkezik. Ráadásul a törvényi előírások miatt a Lightyear a felhasználók eszközeit a saját eszközeitől elkülönítve kezeli. Ezzel kapcsolatban a szigorú pénzügyi szabályozásnak való megfelelés érdekében minden évben auditálják a céget a hatóságok.

