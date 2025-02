Komoly átrendeződés a befektetők piacán: az USA teljesen borítja a kínai tőzsdét?

Kína egy sor gazdasági kihívással néz szembe − a lakáspiac problémákkal küzd, nem múlnak a deflációs kockázatok, a fogyasztói kereslet alig bővül, és még az USA is vámokat akar emelni. A Fidelity International elemzői azonban számos ígéretes területet látnak az országban, mivel a kínai kormány 2025-ben is folytatja növekedéstámogatási programját.

A kínai befektetésekkel kapcsolatban tavaly újra felmerültek a kételyek, mivel az ország számos gazdasági nehézséggel szembesült. A Fidelity Éves Elemzői Felmérése1 azonban azt mutatja, hogy a kormány ösztönző intézkedései várhatóan lassítani fogják a gazdasági nyomás csökkenését, és több ágazat jövedelmi kilátásait is javítani fogják.

A Fidelity Kínával foglalkozó elemzői nagy várakozásokkal tekintenek az ország 2025-ös fiskális és monetáris politikája elé: több mint 70 százalékuk szerint a monetáris politika pozitív hatással lesz a vállalatok fundamentális adataira, míg több mint 80 százalékuk ugyanezt mondja a költségvetési tervekről. A gazdaság lassul, de a lassulást várhatóan ellensúlyozni fogja a belföldi fogyasztás fellendítését és a túlkínálat csökkentését célzó, ösztönző gazdaságpolitika.

Növekedési fordulópont

Miután a hónapokon át, apránként hozott intézkedések nem tudták fellendíteni a gazdaságot, Kína tavaly év végén széleskörű ösztönző csomagot mutatott be, melyben többek között van kamatcsökkentés és ingatlanpiaci támogatás is, emellett a fogyasztás fellendítése érdekében a lakosságnak felajánlotta a lehetőséget, hogy régi háztartási készülékeiket támogatott újabb modellekre cseréljék. A vezetők a decemberben sorra került központi gazdasági munkakonferencián, amelyen az előttünk álló évre vonatkozó gazdasági célokat vázolták fel, a költségvetési kiadások bővítésére és a monetáris politika lazítására is ígéretet tettek.

A keresletgenerálás kiemelt prioritássá vált Kína számára. 2025 elején a kormány kiterjesztette a fogyasztói csereprogramot és bővítette az ipari berendezések korszerűsítésére nyújtott finanszírozási keretet is. Az ösztönzők fokozatos fellendüléshez fognak vezetni a gazdaságnak ebben a szegmensében, amely eddig nehezen tudott talpra állni.

„Arra fogja ösztönözni a középosztálybeli kínaiakat, akik többletmegtakarítással rendelkeznek és igényt tartanak az ésszerű készülékcserékre és a korszerűsítésekre, hogy többet költsenek olyan nagyobb, nem alapvető fogyasztási cikkekre, mint a háztartási gépek, bútorok és szórakoztató elektronika” − mondta Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója. „Emellett Kína enyhíti a külföldiekre vonatkozó vízumkövetelményeket, ami megélénkíti a beutazó turizmust, így lendületet ad a szállodai, utazási és más kapcsolódó fogyasztói ágazatoknak.”

Bevételkilátások

Ugyanakkor nem biztos, hogy az ilyen ösztönző intézkedések elegendőek lesznek-e a strukturális gazdasági kihívások és az esetleges amerikai vámok kombinációjának teljes ellensúlyozására. A belföldi kereslet nehezen élénkül, mivel a tartós ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge munkaerőpiac visszafogja a fogyasztói és üzleti bizalmat, ami annak ellenére növeli a deflációs nyomást, hogy a központi bank enyhített a monetáris politikán.

A belföldi akadályok mellett külföldről is nyomás nehezedik a kínai gazdaságra. Donald Trump amerikai elnök, aki januárban lépett hivatalba, eredetileg azzal is fenyegetőzött, hogy akár 60 százalékos vámokat vet ki a kínai árukra. A Fidelity felmérése szerint elemzőink 11 százaléka úgy véli, hogy a geopolitikai kockázatok jelentős negatív hatással lesznek a kínai vállalatok fundamentális adataira − ennél magasabb arányt a világ egyetlen országával kapcsolatban sem mértünk. Az elemzők kétharmada mérsékelten negatív hatásra számít; ez Ázsiát tekintve a legmagasabb arány.

Mivel még nem egyértelmű, hogy ki fog győztesen kikerülni a politikai ösztönzők és a makrogazdasági kihívások közötti kötélhúzásból, a kínai elemzők kevesebb mint fele (44 százaléka) számít arra, hogy az általuk vizsgált vállalatok árrése mérsékelt növekedést mutat majd a következő 12 hónapban, míg Japánban ez az arány 67 százalék, Ázsia többi részén pedig 56 százalék. A kínai válaszadók 44 százaléka szerint a marzsok változatlanok maradnak, 11 százalékuk pedig mérsékelt romlásra számít.

A belföldi piacra összpontosító vállalatok vezetőinek előbb ki kell várniuk a lendület megélénkülését, mielőtt magabiztosan belevághatnak a beruházásokba. Ugyanakkor az exportorientált vállalatok fokozni fogják a tőkeberuházásaikat, hogy a kapacitásukat Kínán kívülre helyezhessék át. Az elemzők több mint fele (56 százaléka) szerint a vezetők meggyőződésének szintje nem változott a tavalyihoz képest, és mindössze 28 százalékuk látja pozitívabban a helyzetet.

A látványos kivételek

A fentiek ellenére az elemzők számos olyan befektetési sztorit is feltártak a különböző kínai ágazatokban, amelyek optimizmusra adnak okot.

Egészségügyi részvényekkel foglalkozó elemzők úgy látják, hogy a kínai orvosi berendezéseket gyártó vállalatok fundamentális adatai a kormány becserélési (trade-in) programjának köszönhetően 2025-ben fokozatosan javulni fognak. A legfontosabb tényező, hogy a hazai szereplők általában gyorsan korszerűsítik technológiájukat és csökkentik a globális versenytársakkal szembeni lemaradásukat, ami hosszú távon segít a piaci részesedésük növelésében. Az osztalékfizetés és a részvény-visszavásárlás egyre fontosabb a vállalatok számára. A fenntartható jövedelemáramlással és növekvő osztalékfizetéssel rendelkező vállalatok jobban megállják majd a helyüket a fogyasztói kereslet fokozatos élénkülése közepette.

A Kínával foglalkozó elemzők mintegy 60 százaléka arra számít, hogy az általuk vizsgált vállalatok idén mérsékelten növelni fogják a kifizetett osztalékok összegét. Ez magasabb arány, mint az a 38 százalék, amelyet az Ázsia többi (Kínán és Japánon kívüli) részével foglalkozó elemzők körében mért a Fidelity, bár még mindig elmarad a Japánhoz kapcsolódó adat mögött, mely közel 90 százalék, és globálisan is a legmagasabbnak számít.

Az amerikai kereskedelmi szankciókkal szembesülve Kína fokozta a helyi félvezetőipar támogatását, és arra törekszik, hogy önellátóvá váljon a chipgyártásban. A belföldi félvezető-gyártó gépeket előállító vállalatok kezdenek mind nagyobb sikereket felmutatni a mind modernebb chipek gyártását lehetővé tevő gépek kifejlesztése terén. A kínai berendezésgyártók még mindig csak próbálják utolérni az amerikai és japán piacvezetőket, de a kínai chipgyártók a geopolitikai helyzet miatt azon vannak, hogy a nyugati beszállítókat hazai forrásokra cseréljék le. Nagy potenciál rejlik a hazai berendezésgyártók bevételeinek növekedésében.

Egy másik érdekes történet a kínai vállalatok külföldi terjeszkedése. „Kína legnagyobb akkumulátorgyártói és autóalkatrész-beszállítói külföldön építettek gyártóüzemeket, hogy jobban kiaknázzák a villamosítás és a digitalizáció korszakában rejlő lehetőségeket” – tette hozzá Al-Hilal István. A kínai vállalatok jelentős kutatás-fejlesztési beruházásai és megjelenésük a világ legnagyobb elektromosjármű-piacán segít megőrizni technológiai vezető szerepüket, és növelni a versenyelőnyüket a nemzetközi versenytársakkal szemben. A domináns piaci részesedéssel rendelkező kínai beszállítók képesek lesznek a vevőikre áthárítani az egyre súlyosabb protekcionista intézkedésekből eredő költségnövekedést.

Bár el kell még telnie némi időnek ahhoz, hogy Kínába beköszöntsön a teljes körű gazdasági fellendülés, a további ösztönző intézkedések hatására valószínűleg azok a vállalkozások fognak tudni gyarapodni, amelyek megfelelő ellenálló képességre tettek szert − sőt, talán még életerősebbek lesznek, mint korábban.