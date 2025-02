Átesett a ló túloldalára a vállalkozó: meg is lett az ára, így bukott le a hamis áruival

Több mint 15 millió forint értékű áru eredetével nem tudott elszámolni egy vállalkozás, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei egy raktártelepen árurakodás közben ellenőriztek.

A NAV vasárnap eljuttatott közleményében azt írta: a vállalkozás, amely úgy próbálta kijátszani az adószabályokat, illetve a NAV online rendszereit, hogy - habár az adózásban kötelező - igyekezett láthatatlan maradni a digitális, elektronikus térben.

A kockázatelemzők azonban akkor is felfigyelnek egy cégre, ha egyáltalán nem ad be bevallásokat, nem állít ki számlát és nem tesz eKÁER-bejelentést. Különösen gyanús, ha mindezek ellenére rendszeresen több kamionja is úton van - közölték.

A közlemény szerint az adóellenőrök egy raktártelepen, lerakodás közben értek egy teherautót. A kamion zsúfolásig volt pakolva bálás textiltermékekkel. A cég semmilyen iratot nem tudott bemutatni a rakományról. A raktárban tárolt textiltermékekről, az áru eredetéről, a beszerzés körülményeiről szintén nem voltak dokumentumok. A helyszíni vizsgálat után a cég elektronikus számlákat küldött az ellenőröknek, így igazolva az árukészlet eredetét. Ezek jelentős részét azonban a vizsgálat indítása után állították ki.

Az ellenőrök azt is megállapították, hogy a partnercégek nem végeznek tényleges tevékenységet, a számlákon szereplő adásvételek nem jöttek létre, a bizonylatok a revízió miatt készült, utólagos reakciók voltak. A revizorok megkérdezték a cég képviselőjét, de ő sem tudott érdemben nyilatkozni az adásvételekről. A kapcsolattartásról, szállításról, fizetésről, tehát a beszerzések egyéb fontos részleteiről sem volt információja.

A NAV ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, és a várható mulasztási bírság, azaz több mint kétmillió forint erejéig intézkedett a pénzkövetelés biztosításáról. Azért, hogy a cég nehogy még a bírság megfizetése előtt eltűnjön az árukészlettel együtt, a NAV az árut lefoglalta.

A cég képviselője a helyszínen, készpénzben kifizette a teljes bírságot. Az ellenőrök felhívták a vállalkozás figyelmét a megfelelő bizonylatolásra, és a beszerzések dokumentálására. A vállalkozás fokozott ellenőrzésre is számíthat - áll a közleményben.